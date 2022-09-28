Педриньо из «Локо» зажег в Кубке – покер «Химкам»! Поиздевался над защитой и Митрюшкиным

Первый игрок с 4+ голами в Кубке за 18 лет.

«Локомотив», проводящий депрессивный сезон, покуражился в Фонбет Кубке России – пять безответных мячей получили «Химки» (5:0). Героем матча стал Педриньо (или, как его просят называть в «Локо», Педро Габриэл) – бразилец сделал покер.

Началось все на 20-й минуте. Антон Миранчук отправил Педриньо к воротам, бразилец убежал от сопровождавшего защитника и закатил между ног Антону Митрюшкину (да, вратарь-чемпион Европы среди молодежи провел первый матч за основу «Химок»).

Через 15 минут Педриньо оформил второй: опять получил передачу от Миранчука, сместился в центр и положил в дальнюю девятку.

Третий – сразу перерыва. Бразилец получил мяч в штрафной, чуть развернулся и из-под защитника изящно пробил под дальнюю штангу. Заодно хет-трик из ассистов сделал Антон Миранчук.

Между третьим и четвертым голами Педриньо уместились гол «Химок» (отменили из-за офсайда у Руденко) и гол Изидора – там надо смотреть на супер-пас от Ненахова. Защитник разбудил внутреннего Сеска Фабрегаса.

А четвертый гол Педриньо снова получился издевательски простым. Бразилец в штрафной повозил защитников и зарядил в девятку. Очень классно!

Покер случился на 59-й минуте, а на 65-й вместо Педриньо вышел Куликов. На этом голы в матче закончились. «Локомотив», наконец, победил: в последний раз в основное время команда выигрывала месяц назад у «Оренбурга».

А Педриньо забил первые голы в России: до этого у нападающего был только ассист в матче против «Краснодара» в Кубке. А тут сразу серьезное достижение. Если верить статистике сайта Transfermarkt, четыре гола в одном матче Кубка России никто не забивал с 2004 года – тогда Кержаков оформил пента-трик в ворота «Иртыша».

Бомбардиров с покером, помимо Педриньо, всего трое: Константин Парамонов из «Амкара» (пермскому «Динамо» в 1996-м), Рустам Фахрутдинов из КАМАЗа («Енисею» в 1993-м) и Роман Орещук из ЦСКА («Сатурну» в 1993-м). Так что бразилец вошел в историю российского футбола.

Теперь надо показать такой же уровень в РПЛ, где у «Локомотива» пока проблемы.

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Ставший свидетелем покера Антон Митрюшкин почти не играет даже в «Химках». Игра в Кубке против «Локомотива» стала для него первой за основу – и он сразу получил пять. Но вратаря сложно винить в пропущенных мячах.

До этого у Митрюшкина был только матч за «Химки-2» во Второй лиге. Там проиграли 1:2, а первый гол после возвращения в Россию Антон пропустил от Романа Павлюченко, который до сих пор играет за ногинское «Знамя».

У Митрюшкина всего 1 сухой матч за последние три сезона – за дрезденское «Динамо» против «Падерборна» в марте 2022-го. В остальных 15 – 27 пропущенных.

Фото: fclm.ru