Сборную спрашивали о частичной мобилизации на границе. Игроков могут призвать?

РФС на связи с Минобороны.

Сборная России переиграла Кыргызстан в своем первом за 10 месяцев матче – 2:1.

Однако есть тема намного важнее – частичная мобилизация футболистов. Постарались собрать все, что известно на данный момент.

Игроков спрашивали о частичной мобилизации на границе

Футболисты в составе делегации РФС пересекали границу России для перелета в Кыргызстан. Когда команда проходила паспортный контроль в Шереметьево, игрокам задавали вопросы по годности к военной службе и наличии военного билета.

«Это касалось не только футболистов. Насколько я могу судить, у многих мужчин, которые сейчас пересекают границу, дополнительно уточняют и их статус в контексте [частичной] мобилизации, – уточняет медиадиректор РФС Егор Крецан. – Но до Киргизии все долетели спокойно, проблем при пересечении границы ни у кого не возникло».

«Военный билет не просили показать. Все прошло нормально [на границе], – подтверждает тренер сборной Валерий Карпин. – Вопросы задают всем: служили ли, куда летите, давно ли решили лететь. Что-то спрашивали, да. Кто-то напрягся даже».

РФС считает, что «спорт важен как отвлекающий элемент»

Футбольный союз выпустил официальное заявление и подчеркнул, что будет делать все возможное, чтобы российские игроки получили бронь.

«Могут ли футболисты получить бронь и как сделать так, чтобы чемпионаты не пострадали? Могу дать только формальный ответ – РФС, безусловно, проводит определенную работу. Мы на связи с Министерством спорта и с Минобороны. Сейчас вырабатываем принципы. Это касается не только футбола, но и других видов спорта, которые важны для государства, – в том числе в этот период, – сказал директор по развитию РФС Максим Митрофанов.

Порядок бронирования также устанавливается правительством. Понятно, что спорт – и футбол в частности – не является частью оборонно-промышленного комплекса и напрямую не упомянут в указе президента. Очевидно, что подобный отвлекающий элемент, который объединяет общество – в особенности РПЛ, – важен. Важно и продолжение работы по подготовке молодых футболистов. Если эту работу приостановить, то мы теряем поколения.

Мы свою позицию подготовили: в понедельник направим в Минспорт. Понимаю, что у органов власти есть более важные вопросы, но мы надеемся, что на спорт государство обратит внимание: определенное количество спортсменов, судей, тренеров и других специалистов – им будет дана возможность продолжать соревнования, участие в национальных сборных, чтобы дальше длилась спортивная подготовка».

При этом нескольким сотрудникам внутри РФС уже приходили повестки из военкомата. Журналист Максим Алланазаров отметил, что их получил юрист Российского футбольного союза, массажист и администратор сборных.

Что говорит власть?

О возможной частичной мобилизации футболистов пока говорят не так много. Одним из первых высказался председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев – он считает, что в законодательстве все прописано понятно и поводов переживать нет.

«У нас четко прописано, кто может воспользоваться отсрочкой, а кто нет. Я не видел на сегодняшний день, что спортсмены сборной России пользуются бронью. Вышел приказ Министерства спорта, что создается специальный департамент при министерстве.

Всегда задают вопросы на границе. Что такого? Задали вопрос – это кого-то унизило или оскорбило? Мне кажется, нет. Я тоже недавно летал за границу, и мне задавали вопросы. Меня это не оскорбляет и не унижает. Время неспокойное, тревожное. Ничего страшного в этом нет».

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Кирилл Брага