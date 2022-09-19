Радимов предсказал «Спартаку» провал – многое сбылось. На чемпионскую гонку с «Зенитом» больше не похоже

Два поражения анонсировал четко.

После шестого тура и поражения «Спартака» от «Динамо» (0:1), которое стало для спартаковцев первым в сезоне, экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов в очередной раз приложил красно-белых – у него давняя нелюбовь.

«Все, «Оренбурги» и «Уралы» закончились, и дальше наступает то, что и должно быть с этой командой. И вся эйфория вся закончится .

Я посмотрел календарь «Спартака»: в следующем туре в Воронеже не выиграть ни за что при таких болельщиках, потом в Москву приедет «Зенит» – с этим все понятно. Потом «Спартак» поедет в Ростов, дальше – набравший ход «Локомотив»... И только потом, может быть, красно-белые обыграют Самару. Это в лучшем случае.

А в ближайших четырех турах можно готовиться к тому, что ни одной победы одержано не будет. И чемпионская гонка для «Спартака» закончена. К десятому туру «Спартак» займет свое место в турнирной таблице: примерно седьмое-восьмое . Можете обижаться и злиться на меня, но это факт», – подвел итог коуч «Зенита-2».

Проверим, а как в итоге «Спартак» прошел этот отрезок. Действительно ли команда Гильермо Абаскаля выбыла из чемпионской гонки?

Видно, что «Спартак» превзошел ожидания Радимова – но потерял свой лидерский темп из первых пяти туров . 13 очков за первые пять матчей и только шесть очков – в следующих пяти. Разница есть.

Действительно ли «Спартак» выбыл из чемпионской гонки?

Включаем на наш любимый сервис FiveThirtyEight – с математическими прогнозами на разные мировые события (политика, культура, спорт), сейчас он входит в холдинг ABC News. С недавнего времени там есть и прогнозы на РПЛ!

Модель проводит симуляции матчей чемпионата, исходя из рейтинга команд, который рассчитываются по сложной схеме: учитываются результаты прошлых лет, стоимость состава, xG и даже турнирная мотивация. FiveThirtyEight присваивает каждой команде собственный рейтинг/индекс SPI – на его основе высчитывается вероятность результата каждого матча. А потом и результаты всего сезона – так составляется матрица вероятностей. Чуть ниже будут детали, а пока давайте посмотрим, какова сейчас вероятность чемпионства в лидирующей группе.

«Зенит» – 89%

ЦСКА – 4%

«Спартак» – 3%

«Краснодар» – 2%

«Ростов» – 1%

Удивительно, но «Спартак» с реального пятого места идет на третьем в ожидаемой таблице от FiveThirtyEight , причем по прогнозу у «Спартака» и ЦСКА будет равное количество очков – 55! А вот в «Ростов» модель совсем не верит: хоть сейчас ростовчане и есть главные преследователи «Зенита», им отводится всего лишь пятое ожидаемое место.

Другое дело, что чемпионская гонка в РПЛ и правда после 10 туров выглядит обреченной: у «Зенита» уже отрыв и лучший старт в истории.

Для сравнения – а как там с вероятностью чемпионства в топовых европейских чемпионатах?

В Англии чемпионом с вероятностью 66% станет «Манчестер Сити», а вот на втором месте (что крайне удивительно) – «Ливерпуль». Хотя у него на восемь очков меньше, чем у «Сити», и на девять, чем у актуального лидера лиги «Арсенала».

В Испании вероятность чемпионства «Реала» – 48%, «Барселоны» – 41%. В Италии вообще все запутано – 35% у «Наполи», 22% у «Милана», 17% у «Интера» и 10% у «Аталанты». В Германии тоже большое преимущество у «Баварии» (74%), хотя она сейчас даже не в тройке, а вот во Франции полное доминирование «ПСЖ» – 93%.

Часть для интересующихся: как вообще рассчитывается вероятность чемпионства?

Напомним систему работы FiveThirtyEight, чтобы убедиться, что ей можно доверять.

• Основа всего – индекс SPI, он показывает, сколько процентов от максимально возможного количества очков команда должна взять в этом сезоне. Перед началом каждого сезона рейтинг корректируется (важно: это только предсезонный рейтинг, после каждого матча он корректируется на основании новой информации): 63% индекса составляют прошлогодний SPI, а оставшиеся 37% – стоимость команды на Transfermarkt.

Это можно отнести к минусам модели, ведь Transfermarkt хороший инструмент, но там на стоимость игрока влияют возраст и перспектива, а нам нужна метрика текущей силы футболиста. Например, Кристиан Нобоа сейчас оценивается дешевле Игоря Коновалова из «Урала» (1 млн евро против 1,2 млн). Хотя очевидно, что Нобоа играет более важную роль в более сильной команде.

• Индекс SPI формируется из двух компонентов: атакующий рейтинг и защитный.

Атакующий и защитный рейтинг – это количество голов, которые команда должна забить/пропустить в матче против усредненного соперника в лиге. Например, текущие показатели «Зенита» 2,1 – 0,7, ЦСКА – 1,6 – 1,1, «Спартака» – 1,6 – 1,2. Рейтинг меняется в течение сезона на основе трех компонентов.

1) Скорректированные голы – учитывает условия, при которых был забит каждый гол. Голы, забитые в большинстве и при победном счете, стоят гораздо ниже, чем другие.

2) xG – ожидаемые голы, важный элемент аналитики в современном футболе.

3) xG без учета ударов. Ожидаемые голы, которые могли быть забиты в атаках без ударов по воротам. Например, по подсчетам составителей рейтинга перехват в штрафной – гол с 9-процентной вероятностью. А точный пас во вратарскую – гол с 14-процентной вероятностью. Как и с обычными xG, существует корректировка с учетом характеристик пасующего, бьющего (или принявшего пас) и вратаря.

Итоговый счет симулируемого матча – это наложение трех метрик одной команды на метрики другой.

• Для каждого матча составляется матрица возможных результатов. Рассчитывается количество забитых/пропущенных мячей для сохранения атакующего и оборонительного. Далее по распределению Пуассона высчитывается, сколько каждый соперник должен забить в конкретном матче.

• Когда есть вероятность для каждого матча, запускают симуляцию всего сезона. Ее проводят 20 тысяч раз по методу Монте-Карло и высчитывают шансы команд на победу в турнире, выход в ЛЧ, вылет и конкретную позицию в таблице. После каждого тура процесс повторяется – чтобы сохранять актуальность.

• При составлении матрицы вероятностей учитывается даже мотивация, и это самое интересное. Когда для одной команды матч важнее, чем для другой, то первая команда, скорее всего, будет играть лучше себя обычной и превзойдет ожидания. При этом если матч не важен ни для одной из команд, неопределенность возрастает.

Критерий важности такой: как сильно результат повлияет на вероятность продвинуться или упасть в турнирной таблице.

Проще понять на конкретном примере. Допустим, что у «Ростова» и «Сочи» (близких по индексу SPI) одинаковая важность предстоящей игры. Соответственно, у хозяев будет 50-процентный шанс на победу, у гостей – 25%, еще 25% – ничья.

Если предположить, что для хозяев это матч чрезвычайно важный, а для гостей – бессмысленный, то шансы хозяев вырастут на 8%, а шансы гостей упадут на 7%. При этом если матч бессмысленный для обеих сторон, шансы хозяев падают до 43%, гостей – до 30%.

Фото: fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов; globallookpress.com/Edgar Breshchanov/Global Look Press, Stupnikov Alexander/spartak.com; РИА Новости/Сергей Пивоваров