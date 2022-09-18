Сперцян – лучший бомбардир РПЛ в 2022-м. Теперь сделал 1+1 с «Химками»

Эдуард Сперцян продолжает разрывать РПЛ: теперь его гол и ассист принесли «Краснодару» три очка с «Химками» (3:1)

Любимчик Сергея Галицкого отличился уже на 7-й минуте: подкрался к углу вратарской, качнул Волкова обманным движением и элегантно пробил в нижний.

На 33-й краснодарцы упрочили лидерство – снова помог Сперцян. После розыгрыша углового он навесил, а Кривцов пробил в падении головой – мяч закрутился по шикарнейшей траектории!

Во втором тайме команды обменялись голами: у «Химок» отметился Кухарчук, у «Краснодара» – 21-летний воспитанник Максим Кутовой (в сумме 156 минут за основу). Краснодарцы добились четвертой победы в последних пяти матчах РПЛ – больно прилетело только от ЦСКА (1:4). В этом клуб обвинил судейство.

«Химки» остались на скромном 13 месте. «Краснодар» же воспользовался осечкой ЦСКА (неожиданные 0:1 с «Торпедо») и сравнялся с армейцами по очкам. Впереди теперь только «Ростов» и «Зенит».

Сперцян – лучший бомбардир 2022-го в РПЛ. В этом сезоне делит лидерство с Нобоа и Промесом

Вернемся к герою «Краснодара» – тем более сейчас Сперцян находится в потрясающей форме.

• У него 10 результативных очков – 8 голов и 2 ассиста – в 10 матчах РПЛ. Он делит 1-е место в списке бомбардиров с Промесом и Нобоа.

• Еще Сперцян вырвался в лидеры по системе «гол+пас» в этом году – вот лучшие по этому показателю в Мир РПЛ-2022 (цифры из телеграм-канала Александра Дорского).

С таким Сперцяном «Краснодар» вполне может забраться и в топ-2.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф