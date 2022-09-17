ЦСКА оступился на «Торпедо», а у Дивеева вообще черный день: привоз, желтая и травма

«Торпедо» неожиданно остановило ЦСКА. Исход дерби решился на 33-й минуте, когда мягкий наброс Смольникова со штрафного замкнул центральный защитник автозаводцев Стефан Шапич.

Удивительная статистика

• ЦСКА нанес 23 удара, но лишь один из них – в створ! 15 мимо, 2 в каркас (Мойзес и Чалов), 5 блокированы.

• При этом по явным голевым моментам такого преимущества нет. У «Торпедо» 2, у ЦСКА – 3.

• Владение мячом – 35% на 65%.

Несложно догадаться, как развивался матч: ЦСКА давил и нервничал, а «Торпедо» убегало в контратаки.

Хозяева дважды убегали в пустоту на чужой половине поля – особенно опасно было после привоза Игоря Дивеева на 67-й минуте, когда только Акинфеев спас ЦСКА после выхода на него Лебеденко.

Для Дивеева вообще день сложился ужасно – именно он пригнул голову, когда забивал Шапич, поймал желтую за споры с судьей и на 84-й еще получил серьезную травму, неудачно приземлившись после борьбы за верховой мяч.

А ведь главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов еще перед игрой предупреждал, что у Дивеева повреждение: «Травмированных и больных футболистов у нас нет, но вчера у Игоря Дивеева возникли небольшие проблемы, которые не помешают ему принять участие в игре [с «Торпедо»]. После матча будет организовано дополнительное обследование, по результатам которого будет понятно, насколько серьезна проблема и сможет ли он помочь сборной России в матче с Киргизией».

Федотов в ярости

Тренер ЦСКА Владимир Федотов раскритиковал настрой игроков.

«Готовились. Говорили: «Чемоданы надо убрать, финты в них убрать». Всю неделю занимались. Плохо говорили, значит. На первый тайм вышли без концентрации. По разминке этого не увидели, но сама игра… Соперник предъявил ожесточенное сражение, борьбу. А у нас — неготовность к борьбе. Команда («Торпедо») меняется, злая, знали: на своем стадионе она предстанет так. На блюдечке победы не собираются давать.

Нехватка концентрации в ключевых моментах. Удар — не удар, пас — не пас — раздвоение личности. Пролетает мяч — все завороженные стоят. Убойный момент, не попадаем. 23 удара, 1 в створ! Из тех ситуаций, откуда промахнуться легче, чем попасть.

Концентрацию сложно возвращать. Второй тайм в этом отношении был лучше. Много было попыток взломать через центр, хотя мы говорили об ином. Когда проводили атаки через фланги, создавали голевые моменты.

Плохо говорили, не достучались. На ком это ответственность? На мне, сто процентов. Иначе не скажешь. Со своей стороны предприняли… Будем искать другие ходы, психологические методы. У нас много сборников, кто-то впервые получил вызов. Опасная вещь: когда, не доделав одно дело, собираются на другое. Пытались с этой дорожки свернуть», – цитирует Федотова телеграм-канал «Лицо попроще».

У «Торпедо» первая победа в сезоне, прервали серию ЦСКА

Результат неожиданный, ведь команды находятся на противоположных концах таблицы: армейцы – вторые, автозаводцы – перед этой игрой шли последними с одним очком и разницей мячей «-17».

После первой победы в сезоне (в 10-м туре) «Торпедо» продолжает замыкать таблицу, но теперь уступает «Уралу» лишь по дополнительным показателям.

ЦСКА же прервал 6-матчевую беспроигрышную серию (4 в РПЛ). Команда на три очка отстает от лидирующего «Зенита», но петербуржцы сегодня могут оторваться еще. По итогам тура команду Федотова могут подвинуть и со второй строчки – «Ростов» пока отстает на один бал, а «Краснодар» – на три.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков