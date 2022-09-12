Это он критиковал Путина и представлялся Яшиным.

Вратарь «Крыльев» Евгений Фролов снова ворвался в медиа с нешаблонным интервью. Он сейчас глубоко запасной, не играл с апреля прошлого года, и на этом фоне ему удались очень яркие цитаты о положении вещей в карьере.

Давайте просто насладимся диалогом с корреспондентом «РБ Спорт» Виталием Бородиным.

– Вы не играете на поле, сидите на скамейке запасных уже долго. Вас устраивает то, что происходит в вашей карьере? Вам в кайф?

– Да.

– Почему?

– Деньги платятся – все нормально.

– Играть не хочется?

– Деньги платятся – все нормально.

– Что будет дальше?

– Посмотрим.

– Почему вы не хотите играть? Сменить обстановку, команду?

– Меня все устраивает.

– До скольких лет готовы играть?

– До 45-50.

– Сидеть на скамейке?

– Без разницы – сидеть или играть. Главное, чтобы мне платили зарплату – любой каприз за ваши деньги.

– Вы еще не заработали столько денег, чтобы закончить с футболом?

– Нет пока, – сказал 34-летний вратарь.

Фролов объяснил, что его слова – ирония. Верим?

Чуть позже для Metaratings Фролов пояснил, что разговаривал с корреспондентом «РБ Спорт» не всерьез.

«Если моя ирония осталась непонятой – мне жаль. После матча с «Химками» было плохое настроение – мы были расстроены ничьей, должны были побеждать.

Журналист подошел после игры, задавал какие-то странные вопросы, я решил просто ответить в таком же ключе, в каком были эти вопросы. Никто даже записывать бы это не стал , а он расшифровал и подал как новость. Что ж, его выбор.

Да, у меня сейчас нет игровой практики в «Крыльях», но я тренируюсь и стараюсь быть полезным команде, передать свой опыт молодым ребятам. «Крылья» – это мой клуб, я счастлив быть его частью и быть частью этой команды.

У нас классный коллектив и отличная атмосфера. Да, мы недобрали свои очки в этом сезоне, но все впереди. Уверен, что «Крылья» возьмут свое», – сказал Фролов.

Для контекста: автор мемного интервью Виталий Бородин – юный корреспондент «РБ Спорт». Вот как он сам рассказывает о себе:

«Закончил обучаться в школе в 2022 году, теперь «выживаю» в университете МГУ им. Ломоносова. Думал, будет легко. Ошибался. В школе был тихим парнем, любил футбол, и больше особо ничего не волновало.

Летом 2021 года впервые получил «взрослый» опыт работы в профессии, 3 месяца проработав корреспондентом Sport24. В конце августа продолжил работу в той же должности в новом издании – «РБ Спорт». Мой путь юного спортивного журналиста, можно сказать, только начинается . Посмотрим, что из этого выйдет».

Пока вышло как минимум шумно.

7 лет назад Фролов разыграл репортера «России»: представился Львом Яшиным

В апреле 2015 года к «Сахалину», за который тогда играл Фролов, приехала съемочная площадка телеканала «Россия». На вопрос журналиста о своем имени и амплуа, Евгений с серьезным лицом заявил: «Лев Иванович Яшин, вратарь». Корреспондент не понял шутки и продолжил задавать вопросы, обращаясь к игроку «Лев Иванович». Фролов не не смог дальше поддерживать легенду и рассмеялся.

Видео завирусилось на ютубе – на данный момент у него больше 250 тысяч просмотров.

В интервью «Совспорту» Фролов рассказал, как родилась идея такой шутки.

«Лев Иванович» – это вообще-то уже давно пошло. В каком-то интервью Федор Щербаченко (сейчас – спортивный директор «Ротора» – прим. Sports.ru) сказал, что я внук Яшина. Если вы знаете, в «Динамо» какое-то время назад играл Василий Фролов, настоящий внук Льва Ивановича. Так получилось, что через некоторое время я перешел в «Динамо», и иногда нас стали путать. Ребята в шутку стали называть Яшиным. Игорь Семшов только так меня и называет – а мы очень хорошо дружим. Конечно, после этого ролика все чаще стал слышать такое обращение. Это шутка, ничего более. Позитивная она получилась – надеюсь, люди правильно воспримут.

У нас шла открытая тренировка. Было две съемочные группы: одна от «Сахалина», вторая – от «России». Ребята, которых я знаю, просили дать интервью местному телевидению. Я согласился. И как только подошел к репортеру, по его внешнему виду стало понятно, что его можно как-то разыграть.

Ребята уже знают, что я могу пошутить на камеру. Когда журналист стал спрашивать мою фамилию, имя и отчество и «должность в команде», мелькнула мысль, что можно подколоть. Эта его ключевая фраза стала для меня отмашкой. Представился Львом Ивановичем. Но не ожидал, что будет предложение у этой истории! Он сказал: «Лев Иванович, расскажите, пожалуйста…» За кадром все ребята стали смеяться, и я тоже не выдержал.

Еще за кадром был момент, когда сказали про «Золотой мяч». То есть у этого ролика должно быть продолжение. Журналисту говорят: это серьезная награда. И он правда подумал, что у меня есть «Золотой мяч». И все это он делал с таким серьезным видом, что кроме улыбок или хорошего настроения это ничего не может вызвать. И смеялся я больше над его серьезным видом», – рассказывал Фролов.

У Фролова много жестких интервью. Он критиковал Путина и атаковал РПЦ

Евгений – вообще очень яркий спикер. Вот только главные хайлайты его медийной карьеры.

• Получал ссылку в дубль «Кубани» за интервью на радио о том, что в Краснодаре начинают забывать эту команду и все больше внимания уделяют молодому «Краснодару» – шел 2016-й.

• Жестко критиковал Русскую православную церковь: «А как к ним, блин, можно относиться? Посмотрите, как живут они и как живет народ. Церковь даже налогов не платит. <...> Вроде понимаешь, что РПЦ – какая-то бизнес-организация. А народу нужна духовная помощь. Не так много батюшек осталось светлых».

• Громил в интервью Саранск и Сахалин. «К ЧМ построили аэропорт, стадион, еще что-то новое – но все это пыль в глаза. Важные моменты просто спрятали. Дороги, которые нуждались в ремонте, так и не исправили. И не исправят» – слова про почти родную для него столицу Мордовии. А это слова о Сахалине: «Просто космический остров. При этом поражает, что ничего не сделано для людей. Разруха, нет дорог, стоят деревянные сараи, старые хрущевки. Только один квартал, где живут богатые. Потенциал огромный, а народ живет в нечеловеческих условиях. Как свиньи или овцы».

• Критиковал Путина, правительство и вообще власти на старте пандемии. Только одна ключевая цитата: «То, что говорит президент по телевизору, – это все пустословие. Реальных дел никаких нет». Остальное – здесь.

Фото: kc-camapa.ru; РИА Новости/Рамиль Ситдиков