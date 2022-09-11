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Карпин обыграл «Спартак» – в 6-й раз из 10. А команда Абаскаля в кризисе

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Кажется, проблемы.

«Ростов» снова обыграл «Спартак», который подбит травмами и теряет позиции в РПЛ – ростовчане уверенно разобрали соперника дома (4:2).

«Спартак» бодро начал: в первые 25 минут неплохо смотрелся и вышел вперед благодаря классному голу Квинси Промеса. Этот мяч стал для голландца 89-й за «Спартак».

Промес продолжает лидировать в гонке бомбардиров – у него 8 голов. А еще Квинси добавил в этом сезоне три ассиста, поэтому лидирует еще и по системе «гол+пас».

Правда, «Ростов» очень быстро отыгрался: Комличенко неплохо подтащил мяч к штрафной и сделал поперечный пас у ее границы, Полоз оперативно переложил под правую и пробил в нижний угол с подкруткой!

Второй гол «Ростова» получился еще эффектнее: Уткину откатили мяч к штрафной, он прицелился и уложил прямо в девятку, без шансов для Селихова.

«Ростов» продолжил играть с преимуществом – забил во втором тайме два за 20 минут: отличились Комличенко после ошибки Рыбуса и Полоз с пенальти, который тоже организовал поляк. «Спартак» хватило только на один ответ – Соболев скинул головой в угол после подачи Джикии.

Карпин опять обыграл «Спартак»: из топов с ним ему удобнее всего

• Валерий Карпин снова обыграл «Спартак» – у него 6 побед в 10 матчах с разницей мячей 20-15. При этом в 8 последних матчах с «Ростовом» в РПЛ у «Спартака» всего две победы, а на выезде вообще огромные сложности: за 8 лет выиграли в гостях только однажды – 3:2 в апреле 2021-го.

Карпина после матча спросили, есть ли у него какое-то особое удовлетворение от побед именно над бывшим клубом: «Первые две игры, первое время – наверное, да. А сейчас ни больше, ни меньше удовлетворения, именно что «Спартак» обыграли... Обыгрывали «Химки», «Оренбург», удовлетворение от трех очков – прежде всего».

Неудивительно, что тренеру сборной задают такой вопрос. Во-первых, он и играл в красно-белом клубе, и тренировал «Спартак». Во-вторых, не очень тепло расстался с Леонидом Федуном, который только недавно отошел от дел в «Спартаке». 

Хотя на вопрос про «знаковость» Федуна в российском футболе тренер отреагировал в фирменном стиле: «А что знакового? Бесков знаковый, Романцев – да. Колосков – да. Футболисты. А владелец клуба, который вкладывал деньги просто потому, что у его компании они есть – в чем знаковость?»

• Карпин набирает против «Спартака» в среднем 1,9 очка за матч. Это один из лучших показателей в его карьере против команд, с которыми он сыграл не меньше пяти матчей: больше только с «Сибирью», нальчикским «Спартаком», «Волгой» НН, тульским «Арсеналом», «Ростовом» (да!), «Амкаром», «Химками» и «Анжи». Трех команд уже не существует, две играют во Второй лиге, одна – в Первой, и только «Ростов» и «Химки» все еще в РПЛ. 

• В составе «Ростова» Карпина «Спартаку» забивали 14 человек – лучший бомбардир здесь Дмитрий Полоз, у него три гола, но все забиты в двух последних матчах. По два мяча – у Александра Зуева и Бактиера Зайнутдинова, у остальных – по одному (плюс еще автогол Павла Маслова).

А что «Спартак»?

• 3 поражения в 4 последних матчах РПЛ – и бывший лидер уже скатился на пятое место, отставая от лидирующего «Зенита» на 7 очков.

• «Спартак» проиграл эти 3 матча командам, которые сейчас в лидирующей группе – «Динамо» рядом, а «Зенит» и «Ростов» в первой тройке. 

• «Спартак» пропустил 6 голов в 2 последних матчах, а забил 3 – если с атакой все пока более-менее, то вот игра в защите напрягает Абаскаля.

«Матч был во многом похож на игру с «Зенитом». Ситуация повторилась. Мы доминировали на поле, владели преимуществом, забили гол, но потом что-то случилось. Вместо того, чтобы продолжать и усилить давление, позволили сопернику создать 2 момента и забить 2 гола. Это психологический момент. Будем работать над этим.

Во втором тайме подарили сопернику 2 гола. В первом случае по сути сделали голевую передачу на их нападающего. И во втором моменте с пенальти была допущена детская ошибка», – заключил Гильермо Абаскаль. 

Ростов – Спартак 4:2 (2:1, 2:1)
Дата проведения
11 сентября, 19.45, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 24 Промес, 1:1 – 28 Полоз, 2:1 – 34 Уткин, 3:1 – 53 Комличенко, 4:1 – 70, пенальти Полоз, 4:2 – 76 Соболев.
РостовПесьяков, Сильянов, Мелехин, Осипенко, Чернов (Лангович, 88), Селява (Щетинин, 68), Глебов, Уткин, Полоз (Мельников, 80), Комличенко (Голенков, 80), Тугарев (Байрамян, 67).
СпартакСелихов, Хлусевич, Чернов (Маслов, 71), Джикия, Рыбус (Классен, 71), Умяров, Денисов (Пруцев, 52), Зобнин, Игнатов (Мелешин, 71), Соболев, Промес.
Предупреждения:
Рыбус (68), Маслов (89), Соболев (90), Уткин (90).

Фото: vk.com/fcrostov

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