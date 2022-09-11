Карпин обыграл «Спартак» – в 6-й раз из 10. А команда Абаскаля в кризисе

Кажется, проблемы.

«Ростов» снова обыграл «Спартак», который подбит травмами и теряет позиции в РПЛ – ростовчане уверенно разобрали соперника дома (4:2).

«Спартак» бодро начал: в первые 25 минут неплохо смотрелся и вышел вперед благодаря классному голу Квинси Промеса. Этот мяч стал для голландца 89-й за «Спартак».

Промес продолжает лидировать в гонке бомбардиров – у него 8 голов. А еще Квинси добавил в этом сезоне три ассиста, поэтому лидирует еще и по системе «гол+пас».

Правда, «Ростов» очень быстро отыгрался: Комличенко неплохо подтащил мяч к штрафной и сделал поперечный пас у ее границы, Полоз оперативно переложил под правую и пробил в нижний угол с подкруткой!

Второй гол «Ростова» получился еще эффектнее: Уткину откатили мяч к штрафной, он прицелился и уложил прямо в девятку, без шансов для Селихова.

«Ростов» продолжил играть с преимуществом – забил во втором тайме два за 20 минут: отличились Комличенко после ошибки Рыбуса и Полоз с пенальти, который тоже организовал поляк. «Спартак» хватило только на один ответ – Соболев скинул головой в угол после подачи Джикии.

Карпин опять обыграл «Спартак»: из топов с ним ему удобнее всего

• Валерий Карпин снова обыграл «Спартак» – у него 6 побед в 10 матчах с разницей мячей 20-15. При этом в 8 последних матчах с «Ростовом» в РПЛ у «Спартака» всего две победы, а на выезде вообще огромные сложности: за 8 лет выиграли в гостях только однажды – 3:2 в апреле 2021-го.

Карпина после матча спросили, есть ли у него какое-то особое удовлетворение от побед именно над бывшим клубом: «Первые две игры, первое время – наверное, да. А сейчас ни больше, ни меньше удовлетворения, именно что «Спартак» обыграли... Обыгрывали «Химки», «Оренбург», удовлетворение от трех очков – прежде всего».

Неудивительно, что тренеру сборной задают такой вопрос. Во-первых, он и играл в красно-белом клубе, и тренировал «Спартак». Во-вторых, не очень тепло расстался с Леонидом Федуном, который только недавно отошел от дел в «Спартаке».

Хотя на вопрос про «знаковость» Федуна в российском футболе тренер отреагировал в фирменном стиле: «А что знакового? Бесков знаковый, Романцев – да. Колосков – да. Футболисты. А владелец клуба, который вкладывал деньги просто потому, что у его компании они есть – в чем знаковость?»

• Карпин набирает против «Спартака» в среднем 1,9 очка за матч. Это один из лучших показателей в его карьере против команд, с которыми он сыграл не меньше пяти матчей: больше только с «Сибирью», нальчикским «Спартаком», «Волгой» НН, тульским «Арсеналом», «Ростовом» (да!), «Амкаром», «Химками» и «Анжи». Трех команд уже не существует, две играют во Второй лиге, одна – в Первой, и только «Ростов» и «Химки» все еще в РПЛ.

• В составе «Ростова» Карпина «Спартаку» забивали 14 человек – лучший бомбардир здесь Дмитрий Полоз, у него три гола, но все забиты в двух последних матчах. По два мяча – у Александра Зуева и Бактиера Зайнутдинова, у остальных – по одному (плюс еще автогол Павла Маслова).

А что «Спартак»?

• 3 поражения в 4 последних матчах РПЛ – и бывший лидер уже скатился на пятое место, отставая от лидирующего «Зенита» на 7 очков.

• «Спартак» проиграл эти 3 матча командам, которые сейчас в лидирующей группе – «Динамо» рядом, а «Зенит» и «Ростов» в первой тройке.

• «Спартак» пропустил 6 голов в 2 последних матчах, а забил 3 – если с атакой все пока более-менее, то вот игра в защите напрягает Абаскаля.

«Матч был во многом похож на игру с «Зенитом». Ситуация повторилась. Мы доминировали на поле, владели преимуществом, забили гол, но потом что-то случилось. Вместо того, чтобы продолжать и усилить давление, позволили сопернику создать 2 момента и забить 2 гола. Это психологический момент. Будем работать над этим.

Во втором тайме подарили сопернику 2 гола. В первом случае по сути сделали голевую передачу на их нападающего. И во втором моменте с пенальти была допущена детская ошибка», – заключил Гильермо Абаскаль.

Фото: vk.com/fcrostov