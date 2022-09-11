«Краснодар» готов идти в органы из-за судейства с ЦСКА. В правоохранительные органы!

ЦСКА разобрался с «Краснодаром» (4:1) во многом благодаря трем пенальти – с точки удачно пробили Хорхе Карраскаль, Федор Чалов и Хесус Медина.

Вроде бы сразу после игры было не так много недовольства. Защитник «Краснодара» Егор Сорокин неплохо резюмировал: «Судили не очень равно, но мы не наиграли на победу».

Но на следующий день генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг выступил с заявлением.

Гендир «Краснодара» увидел странное совпадение между судейскими ошибками и коэффициентами перед матчем

«Когда мы увидели, что в матче между командами, которые делят 2-3-е места в таблице, коэффициент на победу «Краснодара» составляет 7,5 (например, на линии «Фонбет») и, при этом, за день ставки на победу ЦСКА в матче упали, то сразу поняли, что игра будет непростой.

И игра это подтвердила. Судья Иванов два абсолютно одинаковых момента с Ионовым и Олусегуном трактует диаметрально противоположным образом. В первом случае не видит нарушения, во втором назначает пенальти. Да и в первом назначенном пенальти сначала был нырок игрока ЦСКА, а потом уже касание с вратарем. В третьем же пенальти нечего даже обсуждать. Налицо явная, грубая ошибка судьи Иванова, решившего, что его нужно перебить. Снова столичный клуб, и снова грубые ошибки судей, повлиявшие на результат.

Мы четко фиксируем, что ничего не меняется. Когда «Краснодар» встречается со столичными клубами, очень часто появляются нефутбольные факторы, влияющие на результат.

Мы будем настаивать на расследовании странного совпадения коэффициентов букмекеров матча ЦСКА – «Краснодар» и ошибок судьи Иванова . Возможно, с привлечением для данного расследования правоохранительных органов», – заявил Хашиг.

ЦСКА юмористически ответил в соцсетях, сделав видео из эпизодов с пенальти под песню «Прорвемся» группы «Любэ».

Хашиг давно воюет с судьями: возмущался после поражений от «Спартака» и насчитал 6 непоказанных желтых с «Сочи»

В этом сезоне «Краснодар» уже указывал на плохое судейство – в матче со «Спартаком», где проиграли 1:4. Тогда краснодарский клуб нарезал все спорные моменты в один видеоролик и выложил его в соцсети. Фамилия Хашига там не фигурировала – но гендиректор уже несколько лет главный спикер «Краснодара» по вопросам к судейству.

•‎ В апреле 2018 года Федор Смолов получил желтую карточку за симуляцию в матче с тульским «Арсеналом». Симуляции на самом деле не было, а РФС жестко наказал арбитра той встречи Артема Чистякова, отстранив его от работы во всех профессиональных лигах до конца года.

Несмотря на наказание, Хашиг не сдержался и уколол арбитров.

«По факту сложившейся ситуации просим РФС только об одном – чтобы каждую весну у арбитров не случались приступы слепоты, разрешить нам в порядке исключения первыми внедрить на своем стадионе в матчах чемпионата страны систему видеоповторов », – сказал функционер. Да, тогда их еще не было.

•‎ Еще один яркий выпад гендиректора «Краснодара» случился в августе 2018 года после матча со «Спартаком» – тогда Хашиг обратился к руководителю департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову, который поддержал решение Сергея Лапочкина не ставить пенальти на Ари в конце матча.

Хашиг тогда публично раскритиковал Егорова за назначение Любимова и еще раз прошелся по спорному эпизоду.

•‎ В октябре 2020 года Хашиг снова остался недоволен тем, как судили «Краснодар» в матче со «Спартаком». Еще по ходу матча два судейских решения казались спорными – в первом тайме главный судья Владислав Безбородов и Кирилл Левников, работавший на ВАР, не увидели нарушения Понсе на Чернове перед первым голом «Спартака», а после перерыва заметили фол Мартыновича на Жиго перед голом Кайо (тут все было четко – Безбородов остановил игру еще до голевого удара).

На следующий день после игры Владимир обратился к «Спартаку», Безбородову и Левникову через официальный сайт клуба.

«Обычно, когда мы считаем, что судья ошибся во время нашего матча, мы подаем жалобу и никак ее не комментируем, так как видим, какую большую работу проводит новое руководство судейского комитета, и мы понимаем, что идет становление правильной работы, и мы должны терпеть.

Но сегодня, после слов руководства «Спартака», что «ребята сделали красиво» (и это главная реакция СМИ на то, что происходило в матче «Краснодар» – «Спартак») мы считаем необходимым высказать свое отношение к произошедшему.

«Красиво» сделали «ребята» Безбородов и Левников . Хочется заметить «Спартаку», что победу в этом матче им принесли предвзятое судейство Безбородова в поле и работа на ВАР Левникова. Это они своими решениями обеспечили победу «Спартака» в прошедшем матче», – сказал Хашиг.

•‎ В августе 2021 года Хашиг жаловался уже на судейство в матче с «Зенитом» – тогда Алексей Амелин отменил гол Эдуарда Сперцяна со штрафного, потому что Урош Спайич встал в стенку «Зенита» перед штрафным «Краснодара».

«Хочется сказать по поводу сегодняшнего отмененного гола. Я считаю, что сегодня нас лишили заработанного очка. В эпизоде со штрафным ударом, когда забил гол Сперцян, прямым ударом, вдруг вмешался ВАР...

Хотя в регламенте ВАР четко указано, где ответственность главного судьи, а где видеопомощников! Это ответственность арбитра в поле. Я уверен, если такой гол забил бы «Зенит», ВАР и не подумал бы вмешиваться... Такое ощущение, что арбитры могут себе позволить судить так именно «Краснодар», – сказал Хашиг.

Тут был точно прав: нарушение хоть и было, но в протоколе ВАР не учитываются вмешательства в такие эпизоды.

•‎ Чуть больше месяца спустя случилась новая вспышка – на этот раз после матча с «Сочи», которому «Краснодар» проиграл 0:3. Тогда объектом Хашига снова стал Безбородов – по мнению гендира краснодарского клуба, судья на ВАР давил на главного судью Игоря Панина авторитетом. Также Хашиг заявил, что Панин не показал игрокам «Сочи» 6 желтых карточек – и даже указал, в каких именно эпизодах.

«При этом нашим футболистам были показаны все карточки, которые только были возможны! И самое неприятное, что практически во всех этих моментах господин Панин находился в идеальной для обзора и принятия решений позиции.

Н евозможно ошибиться шесть раз в одну сторону . Я убежден в том, что если судьи ошибаются, то ошибаются в обе стороны, но не шесть раз только в одну. Шесть непоказанных желтых карточек – это слишком много», – негодовал Хашиг.

Вот и новое заявление в копилку.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Виталий Тимкив, Евгений Одиноков