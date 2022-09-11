«Ахмат» уволил Талалаева. Ух, седьмая отставка за девять туров РПЛ

Новая отставка в РПЛ: «Ахмат» уволил Андрея Талалаева.

Сухое заявление клуба: «Руководство футбольного клуба «Ахмат» приняло решение уволить Андрея Талалаева с должности главного тренера. Готовить команду к ближайшим матчам кубка и чемпионата страны будет старший тренер Юрий Нагайцев».

Решение приняли после домашнего поражения «Ахмата» «Пари НН» 1:3. Это был третий проигрыш клуба за четыре последних игры в РПЛ (правда, с учетом 3:1 против «Оренбурга» в Кубке России получается две победы за пять матчей).

Талалаев возглавил команду в июле 2020-го, стартовал с 11-й позиции в РПЛ-2020/21 и улучшил результат до 7-го места в РПЛ-2021/22. В этом сезоне «Ахмат» занимает 9-е место с 11 очками и может спуститься на 11-е при победе «Оренбурга» над «Зенитом».

Талалаев ругался с судьями, менял вратаря по ходу матча и мариновал Агаларова

В текущем сезоне Талалаев запомнился больше скандалами, а не результатами.

• В третьем туре «Ахмат» проиграл «Сочи» (1:2), а самого Талалаева удалили за споры с арбитром. Тренер несколько раз по ходу матча предъявлял претензии судейской бригаде Артема Любимова и в компенсированное время получил от рефери сперва желтую, а затем и красную карточки.

После игры Андрей выдал эмоциональный спич – назвал работу судей произволом.

«Никакого конфликта [с арбитрами] не было. Я назову это произволом, и я готов выступать на ЭСК РФС. Не хочу сейчас «поливать», но я считаю, что мы сегодня играли в футбол по разным правилам.

Судья меня удалил, потому что боковой подбежал и сказал помощнику: «Удаляйте». Я говорю: «На каком основании вы меня хотите удалять?» Как боковой арбитр может просто прибежать и сказать «Удаляйте его», тем более с матом? Запись же есть. Мне просто интересно, что скажут на это.

Мы сейчас подготовим протест, думаю, руководство меня в этом поддержит. Приготовим все [спорные] моменты, и я поеду на ЭСК», – злился Талалаев.

• В шестом туре «Ахмат» отлетел от ЦСКА (2:4), а Талалаев заменил вратаря Георгия Шелию уже в перерыве. После матча объяснял: «Одна из функций опытного игрока – управление игрой. Я не мог представить, что мы можем так безвольно пропустить три мяча за 10 минут. Я не узнавал команду. Мы пропустили два гола со стандарта, я просил переставить Тимофеева, но не смог докричаться до команды.

Когда человек пропускает три мяча за тайм, замена логична».

• В начале сентября взбунтовался Руслан Агаларов, отец Гамида Агаларова – жаловался, что Талалаев маринует его сына на скамейке. К тому моменту форвард сыграл за «Ахмат» лишь один полный матч в сезоне – в Кубке России с «Оренбургом».

«Зачем брать игрока в статусе лучшего бомбардира и держать в резерве? Для чего нужна была эта вся суета по поводу перехода? Планы, если честно, были другие, но «Ахмат» настоял. Тренер Талалаев звонил и просил, чтобы перешли в «Ахмат». Еще раз говорю, приглашать лучшего бомбардира и три матча держать в резерве и даже не выпустить...», – негодовал Руслан.

Талалаев объяснял место Агаларова в запасе: «У меня не бывает, чтобы форвард имел среднюю скорость в игре меньше, чем центральные защитники. Ему приходится перестраиваться, он проделывает огромную работу».

Отставка Талалаева – уже седьмая в РПЛ. Ого

Не прошло и трети сезона РПЛ-2022/23, а мы уже увидели семь увольнений за девять туров. Это рекорд.

• Первые отставки пошли после 4-го тура: «Урал» избавился от Игоря Шалимова после 4 поражений на старте подряд, а «Химки» расстались с Сергеем Юраном. хотя и шли в первой половине таблице с 7 очками (после этого – 1 ничья и 5 поражений, включая матч в Кубке России).

• Александр Бородюк продержался 5 игр – с ним «Торпедо» зацепило только ничью с «Крыльями» (0:0). Правда, и после отставки «Торпедо» постоянно проигрывает.

• Николай Писарев улетел из «Химок» вслед за Юраном. Продержался 3 тура в РПЛ и 1 игру в Кубке России.

• 8-й тур – и новый дубль: Марвин Комппер из «Локо» (11-е место, 9 очков) и Олег Василенко из «Факела» (14-е место, 4 очка). Обе команды столкнулись друг с другом в 9-м туре.

Уже шесть команд РПЛ остались без тренеров, с которыми начинали сезон.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов, Максим Богодвид