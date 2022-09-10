Чалов точно не нырял? Этот стык – правда фол? А так перебивать вообще справедливо? Обсуждаем 3 пенальти ЦСКА с «Краснодаром»

Забили три разных игрока.

Матч ЦСКА и «Краснодара», один из центральных в туре и главный в субботу, оказался коллекцией 11-метровых.

Москвичи победили благодаря трем голам с пенальти, и каждый любопытно рассмотреть, чтобы обсудить.

Пенальти Карраскаля за падение Чалова – это фол или нырок?

Середина первого тайма, после ошибки «Краснодара» на своей половине ЦСКА бросается наказывать, Федор Чалов выскакивает на Матвея Сафонова – после легкого контакта форвард армейцев падает.

Главный судья Сергей Иванов дает Чалову желтую карточку за симуляцию, но включается ВАР – зовет Иванова смотреть, и они вместе меняют решение на пенальти. А желтая переходит от форварда к вратарю.

Четко реализовал Хорхе Карраскаль, ЦСКА повел за 15 минут до конца первого тайма.

В самом эпизоде может смутить, что Чалов заранее наклоняется и как будто заваливается вперед, а еще везет за собой ногу по газону (возможно, поэтом изначально и была желтая за симуляцию) – но контакт с Сафоновым правда есть.

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Пенальти Чалова за фол Олусегуна на Карраскале – нарушение или нет?

Добавленное время к первому тайму (его много в том числе из-за ВАР с первым пенальти), Хорхе Карраскаль идет на мяч у угла чужой штрафной на скорости, Олакунле Олусегун собирается сыграть этот мяч, стоя на месте.

Краснодарец не собирается фолить и, вероятно, даже не видит соперника – но Карраскаль успевает протолкнуть мяч носком бутсы и получает удар от Олусегуна по этой же ноге.

Так же четко реализовал Федор Чалов, ЦСКА ушел на перерыв с неожиданно крупным преимуществом – 2:0.

Решение поставить пенальти Сергей Иванов принял на поле сразу, ВАР его решение подтвердил – то есть не увидел тут ни очевидной опасной игры Карраскаля, ни других деталей, которые могли бы стать причиной отмены.

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Пенальти Медины за руку Кайо – справедливо ли перебивать после сэйва, когда нарушил игрок атаки?

Середина второго тайма, после одного ответного гола «Краснодара» к третьему 11-метровому приводит игра рукой Кайо после подачи штрафного. Никаких сомнений в назначении, интереснее продолжение.

Пробил Хесус Медина (да, три удара – три разных игрока, хотя все забивали), но Матвей Сафонов спас. А Милан Гайич сразу же добил.

Но с очевидным нарушением, он был очень глубоко внутри штрафной в момент удара.

Включился ВАР, судья Иванов буквально на секунду, но сбегал к монитору посмотреть на вбегание – и показал, что удар нужно перебить.

Первое впечатление – несправедливость. Вратарь «Краснодара» взял удар, игрок ЦСКА забил с нарушением, а после этого армейцы получают второй шанс.

Скорее всего, рассматривать эпизод нужно чуть иначе: на повторе видно, что раньше времени заступили еще и футболисты «Краснодара» (да, не настолько сильно, но все при раскадровке очевидно, в том числе вбегание в полукруг) – вероятно, если бы нарушил только Гайич, этот момент остался бы сэйвом Сафонова . А при обоюдном нарушении логично выглядит и решение перебить. Конечно, такие минимальные заступы часто вообще игнорируют, но при подключении ВАР судьи резонно посмотрели на ситуацию в целом.

После Владимир Федотов заменил всех пенальтистов, на 15 минут вместо Чалова выскочил Адольфо Гайч и сделал окончательный счет с игры – 4:1. Посмотрите концовку полного обзора, заслуживает элегантный разворот Ивана Облякова и то, как форвард разобрался в штрафной.

До этого матча «Краснодар» в сезоне вообще не получал в свои ворота пенальти – а тут из-за сразу трех крупно проиграл соседу по таблице. Вообще матч краснодарцам не удался во многом из-за сильного плана ЦСКА, тут можно погрузиться в детали.

ЦСКА благодаря победе сравнялся по очкам с «Зенитом» – у армейцев четыре победы и ничья в пяти последних матчах. Чтобы снова стать единоличным лидером, петербуржцам в воскресенье нужно набрать очки дома с «Оренбургом».

Фото: VK/pfc_cska