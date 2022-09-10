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Чалов точно не нырял? Этот стык – правда фол? А так перебивать вообще справедливо? Обсуждаем 3 пенальти ЦСКА с «Краснодаром»

Олакунле Олусегун Олакунле Олусегун
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Забили три разных игрока.

Матч ЦСКА и «Краснодара», один из центральных в туре и главный в субботу, оказался коллекцией 11-метровых.

Москвичи победили благодаря трем голам с пенальти, и каждый любопытно рассмотреть, чтобы обсудить.

Пенальти Карраскаля за падение Чалова – это фол или нырок?

Середина первого тайма, после ошибки «Краснодара» на своей половине ЦСКА бросается наказывать, Федор Чалов выскакивает на Матвея Сафонова – после легкого контакта форвард армейцев падает.

Главный судья Сергей Иванов дает Чалову желтую карточку за симуляцию, но включается ВАР – зовет Иванова смотреть, и они вместе меняют решение на пенальти. А желтая переходит от форварда к вратарю.

Четко реализовал Хорхе Карраскаль, ЦСКА повел за 15 минут до конца первого тайма.

В самом эпизоде может смутить, что Чалов заранее наклоняется и как будто заваливается вперед, а еще везет за собой ногу по газону (возможно, поэтом изначально и была желтая за симуляцию) – но контакт с Сафоновым правда есть.

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Пенальти Чалова за фол Олусегуна на Карраскале – нарушение или нет?

Добавленное время к первому тайму (его много в том числе из-за ВАР с первым пенальти), Хорхе Карраскаль идет на мяч у угла чужой штрафной на скорости, Олакунле Олусегун собирается сыграть этот мяч, стоя на месте.

Краснодарец не собирается фолить и, вероятно, даже не видит соперника – но Карраскаль успевает протолкнуть мяч носком бутсы и получает удар от Олусегуна по этой же ноге.

Так же четко реализовал Федор Чалов, ЦСКА ушел на перерыв с неожиданно крупным преимуществом – 2:0.

Решение поставить пенальти Сергей Иванов принял на поле сразу, ВАР его решение подтвердил – то есть не увидел тут ни очевидной опасной игры Карраскаля, ни других деталей, которые могли бы стать причиной отмены.

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Пенальти Медины за руку Кайо – справедливо ли перебивать после сэйва, когда нарушил игрок атаки?

Середина второго тайма, после одного ответного гола «Краснодара» к третьему 11-метровому приводит игра рукой Кайо после подачи штрафного. Никаких сомнений в назначении, интереснее продолжение.

Пробил Хесус Медина (да, три удара – три разных игрока, хотя все забивали), но Матвей Сафонов спас. А Милан Гайич сразу же добил.

Но с очевидным нарушением, он был очень глубоко внутри штрафной в момент удара.

Включился ВАР, судья Иванов буквально на секунду, но сбегал к монитору посмотреть на вбегание – и показал, что удар нужно перебить.

Первое впечатление – несправедливость. Вратарь «Краснодара» взял удар, игрок ЦСКА забил с нарушением, а после этого армейцы получают второй шанс.

Скорее всего, рассматривать эпизод нужно чуть иначе: на повторе видно, что раньше времени заступили еще и футболисты «Краснодара» (да, не настолько сильно, но все при раскадровке очевидно, в том числе вбегание в полукруг) – вероятно, если бы нарушил только Гайич, этот момент остался бы сэйвом Сафонова. А при обоюдном нарушении логично выглядит и решение перебить. Конечно, такие минимальные заступы часто вообще игнорируют, но при подключении ВАР судьи резонно посмотрели на ситуацию в целом.

После Владимир Федотов заменил всех пенальтистов, на 15 минут вместо Чалова выскочил Адольфо Гайч и сделал окончательный счет с игры – 4:1. Посмотрите концовку полного обзора, заслуживает элегантный разворот Ивана Облякова и то, как форвард разобрался в штрафной.

До этого матча «Краснодар» в сезоне вообще не получал в свои ворота пенальти – а тут из-за сразу трех крупно проиграл соседу по таблице. Вообще матч краснодарцам не удался во многом из-за сильного плана ЦСКА, тут можно погрузиться в детали.

ЦСКА благодаря победе сравнялся по очкам с «Зенитом» – у армейцев четыре победы и ничья в пяти последних матчах. Чтобы снова стать единоличным лидером, петербуржцам в воскресенье нужно набрать очки дома с «Оренбургом».

Спорные решения из прошлого матча «Краснодара»: их гол «Краснодара» правильно отменили? А задержка Сазонова – не пенальти для «Динамо»?

Фото: VK/pfc_cska

ЦСКА – Краснодар 4:1 (2:0, 2:1)
Дата проведения
10 сентября, 17.30, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 30, пенальти Карраскаль, 2:0 – 45, пенальти Чалов, 2:1 – 47 Рамирес, 3:1 – 62, пенальти Медина, 4:1 – 90 Гайч.
ЦСКААкинфеев, Гайич, Зайнутдинов, Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес, Здьелар (Яковлев, 90), Мендес, Медина (Обляков, 86), Карраскаль (Ермаков, 74), Чалов (Гайч, 74).
КраснодарСафонов, Бородин, Панталеао, Рамирес, Сперцян, Баняц (Ахметов, 46), Кривцов (Якимов, 46), Волков, Ионов (Баши, 70), Кордоба, Олусегун.
Предупреждения:
Сафонов (29), Кривцов (35), Здьелар (37), Якимов (67), Баши (84), Ахметов (88), Гайч (88), Обляков (89).

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