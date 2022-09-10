Чалов точно не нырял? Этот стык – правда фол? А так перебивать вообще справедливо? Обсуждаем 3 пенальти ЦСКА с «Краснодаром»

Забили три разных игрока.
Матч ЦСКА и «Краснодара», один из центральных в туре и главный в субботу, оказался коллекцией 11-метровых.
Москвичи победили благодаря трем голам с пенальти, и каждый любопытно рассмотреть, чтобы обсудить.
Пенальти Карраскаля за падение Чалова – это фол или нырок?
Середина первого тайма, после ошибки «Краснодара» на своей половине ЦСКА бросается наказывать, Федор Чалов выскакивает на Матвея Сафонова – после легкого контакта форвард армейцев падает.
Главный судья Сергей Иванов дает Чалову желтую карточку за симуляцию, но включается ВАР – зовет Иванова смотреть, и они вместе меняют решение на пенальти. А желтая переходит от форварда к вратарю.
Четко реализовал Хорхе Карраскаль, ЦСКА повел за 15 минут до конца первого тайма.
В самом эпизоде может смутить, что Чалов заранее наклоняется и как будто заваливается вперед, а еще везет за собой ногу по газону (возможно, поэтом изначально и была желтая за симуляцию) – но контакт с Сафоновым правда есть.
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Пенальти Чалова за фол Олусегуна на Карраскале – нарушение или нет?
Добавленное время к первому тайму (его много в том числе из-за ВАР с первым пенальти), Хорхе Карраскаль идет на мяч у угла чужой штрафной на скорости, Олакунле Олусегун собирается сыграть этот мяч, стоя на месте.
Краснодарец не собирается фолить и, вероятно, даже не видит соперника – но Карраскаль успевает протолкнуть мяч носком бутсы и получает удар от Олусегуна по этой же ноге.
Так же четко реализовал Федор Чалов, ЦСКА ушел на перерыв с неожиданно крупным преимуществом – 2:0.
Решение поставить пенальти Сергей Иванов принял на поле сразу, ВАР его решение подтвердил – то есть не увидел тут ни очевидной опасной игры Карраскаля, ни других деталей, которые могли бы стать причиной отмены.
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Пенальти Медины за руку Кайо – справедливо ли перебивать после сэйва, когда нарушил игрок атаки?
Середина второго тайма, после одного ответного гола «Краснодара» к третьему 11-метровому приводит игра рукой Кайо после подачи штрафного. Никаких сомнений в назначении, интереснее продолжение.
Пробил Хесус Медина (да, три удара – три разных игрока, хотя все забивали), но Матвей Сафонов спас. А Милан Гайич сразу же добил.
Но с очевидным нарушением, он был очень глубоко внутри штрафной в момент удара.
Включился ВАР, судья Иванов буквально на секунду, но сбегал к монитору посмотреть на вбегание – и показал, что удар нужно перебить.
Первое впечатление – несправедливость. Вратарь «Краснодара» взял удар, игрок ЦСКА забил с нарушением, а после этого армейцы получают второй шанс.
Скорее всего, рассматривать эпизод нужно чуть иначе: на повторе видно, что раньше времени заступили еще и футболисты «Краснодара» (да, не настолько сильно, но все при раскадровке очевидно, в том числе вбегание в полукруг) – вероятно, если бы нарушил только Гайич, этот момент остался бы сэйвом Сафонова. А при обоюдном нарушении логично выглядит и решение перебить. Конечно, такие минимальные заступы часто вообще игнорируют, но при подключении ВАР судьи резонно посмотрели на ситуацию в целом.
После Владимир Федотов заменил всех пенальтистов, на 15 минут вместо Чалова выскочил Адольфо Гайч и сделал окончательный счет с игры – 4:1. Посмотрите концовку полного обзора, заслуживает элегантный разворот Ивана Облякова и то, как форвард разобрался в штрафной.
До этого матча «Краснодар» в сезоне вообще не получал в свои ворота пенальти – а тут из-за сразу трех крупно проиграл соседу по таблице. Вообще матч краснодарцам не удался во многом из-за сильного плана ЦСКА, тут можно погрузиться в детали.
ЦСКА благодаря победе сравнялся по очкам с «Зенитом» – у армейцев четыре победы и ничья в пяти последних матчах. Чтобы снова стать единоличным лидером, петербуржцам в воскресенье нужно набрать очки дома с «Оренбургом».
Спорные решения из прошлого матча «Краснодара»: их гол «Краснодара» правильно отменили? А задержка Сазонова – не пенальти для «Динамо»?
Фото: VK/pfc_cska
- Дата проведения
- 10 сентября, 17.30, «ВЭБ Арена»
- Голы:
- 1:0 – 30, пенальти Карраскаль, 2:0 – 45, пенальти Чалов, 2:1 – 47 Рамирес, 3:1 – 62, пенальти Медина, 4:1 – 90 Гайч.
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ЦСКА –
Акинфеев, Гайич, Зайнутдинов, Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес, Здьелар (Яковлев, 90), Мендес, Медина (Обляков, 86), Карраскаль (Ермаков, 74), Чалов (Гайч, 74).
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Краснодар –
Сафонов, Бородин, Панталеао, Рамирес, Сперцян, Баняц (Ахметов, 46), Кривцов (Якимов, 46), Волков, Ионов (Баши, 70), Кордоба, Олусегун.
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