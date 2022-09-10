«Сделаю все, чтобы матч с Россией не состоялся». В Боснии и Герцеговине многие против товарняка

Считают его угрозой государственности.

После 24 февраля сборную России вычеркнули из мирового футбола – команда с ноября 2021-го не провела ни одного матча и, скорее всего, пролетит мимо отбора к Евро-2024. Тем не менее Валерий Карпин собирает футболистов на сборы – проблема была в подборе соперников.

Их все же нашли: ранее объявили, что сборная сыграет против Киргизии 24 сентября в гостях, а в ноябре встретится с Ираном. А в пятницу Боснийский футбольный союз сообщил, что 19 ноября сыграет против России в Петербурге.

Оказалось, что это решение мало кого обрадовало в самой Боснии и Герцеговине. За несколько часов высказались практически все заинтересованные лица.

Миралем Пьянич, лидер сборной: «Слышал о решении Федерации [провести товарищеский матч в России]. Руководство в курсе моей позиции. Мне звонили и спрашивали, что я думаю об игре. Сказал то, что думал, а потом был удивлен иным решением. Плохое решение!

У меня нет слов. Когда сборная начинает хорошо играть, всегда что-то идет не так».

Ирфан Дурич, вице-президент Футбольного союза Боснии: «Мы получили запрос от России и еще одной страны. Мы отправили письмо в УЕФА, и нам сказали, что они не запрещают проведение товарищеских матчей.

Это не лучший вариант для Боснии и Герцеговины. Они руководствовались ответом УЕФА. Я руководствуюсь несколько другими принципами и считаю, что Босния и Герцеговина не должна играть в этом матче».

Дурич объяснил, что такое решение принял комитет по чрезвычайным ситуациям футбольного союза страны. Функционер добавил, что пять членов комитета – Вико Желькович, Иван Беус, Милош Бркич, Драган Сольдо и Фуад Чольпа – согласились с проведением матча, а он был против. Так голосование решило, что матч против России в ноябре состоится.

Как сообщает сайт Avaza, футбольная ассоциация получит за это 200 тысяч евро. Все транспортные и организационные расходы покроет российская сторона.

Что касается УЕФА, то там не против матча между сборными России и Боснии и Герцеговины: «Товарищеские матчи не входят в компетенцию и ответственность УЕФА. Любое разрешение на проведение и/или участие в таком товарищеском матче не влияет и не противоречит решению исполкома УЕФА об отстранении российских команд от участия в турнирах под эгидой УЕФА.

В соответствии со статьей 6 регламента ФИФА, регулирующего международные матчи, проведение и/или участие в матче не влечет за собой ответственности УЕФА в случае, если впоследствии возникнут какие-либо юридические претензии».

Звездан Мисимович, советник президента Футбольного союза Боснии, бывший футболист сборной и московского «Динамо»: «Я не голосовал, у меня даже нет на это права. Предложение пришло от российской стороны, а наша федерация сходила в ФИФА и УЕФА – узнать, есть ли у них возражения. Мы отвечаем за нашу силу на футбольном поле, в то время как другие решают политические вопросы и другие проблемы».

Азмир Хузич, член исполкома Футбольного союза Боснии: «Сделаю все, что в моих силах, чтобы матч не состоялся. Я уже связался с некоторыми членами исполкома и уверен, что можно убедить коллег в том, что матч с Россией нам в данный момент не нужен.

Пока Россия находится под баном УЕФА и ФИФА, мы должны вести себя так, как от нас ожидают. Все сумасшедшие, а мы умные. Нам не следует портить отношения с другими федерациями из-за матча с Россией или как минимум с передовым западным миром.

У нас впереди важные матчи в Лиге наций, и вместо того, чтобы работать над тем, как подойти к этим играм в наилучшем расположении духа, мы пытаемся снова разбазарить с трудом заработанное доверие болельщиков».

Беньямина Карич, мэр Сараево: «Серьезно осуждаю решение Футбольного союза сыграть товарищеский матч с Россией. Если решение не изменят, мы сократим взаимодействие с футбольным союзом, которое до этого было очень плодотворным».

Бакир Тиро, спортивный журналист: «Это выглядит как предвыборный трюк определенных политических партий в Боснии и Герцеговине, которые очень близки к верхушке футбольного союза и его президента. Я не верю, что они провернули это, потому что Россию отстранили от всего европейского и мирового футбола.

Я думаю, это хорошо обдуманный и подготовленный на определенной кухне ход. Цель его – внести раздор в Федерацию и сборную по самому популярному виду спорта, который важен для народа Боснии и Герцеговины. Если случится раскол в сборной, то это будет атака на Боснию и Герцеговину как государство».

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РФС пока не подтвердил, что соперником в ноябрьском матче будет сборная Боснии и Герцеговины. Пообещали только рассказать подробности о возможном сопернике-сюрпризе. Так что, возможно, боснийцы смогут безболезненно откатить решение.

Фото: East News/ANP MAURICE VAN STEEN; rfs.ru; globallookpress.com/Darius Simka, via imago-images.de