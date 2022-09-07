Экс-заместитель Терюшкова – кажется, новый гендир «Химок». Уже шестой за два года

«Химки» готовы к очередному изменению в руководстве.

Источник «Матч ТВ» сообщил, что новым генеральным директором клуба станет Николай Оленев.

«Николай Сергеевич уже принимает дела, он находится в офисе клуба, знакомится с персоналом. 10 сентября он должен официально вступить в должность, – сообщил собеседник «Матча».

Чуть ранее нынешний гендир Дмитрий Ульянов подтвердил, что покинет клуб и сейчас занимается передачей дел преемнику. Оленев подтвердил, что его кандидатура рассматривается: «Давайте дождемся официального решения наблюдательного совета, после чего будем комментировать. В ближайшее время состоится заседание, где будет принято решение».

Кто такой Оленев? Нет опыта в футбольных клубах, зато работал с Терюшковым

Оленев работал заместителем нынешнего депутата Госдумы и куратора «Химок» Романа Терюшкова, когда тот руководил министерством спорта Московской области. Правда, замом Терюшкова он стал только в 2021-м: в 2016-м его представляли как начальника пресс-службы Минспорта Подмосковья и главу Дирекции спортивных мероприятий, а в 2020-м числился начальником Организационного управления в министерстве и представлялся советником Терюшкова. В ноябре 2021-го был уволен по собственной инициативе.

Есть декларация за 2020-й: Оленев заработал 5,32 млн рублей, в пользовании квартира 53 квадратных метров (принадлежит супруге и 1/2 доли в квартире 61,7 квадратных метра. Супруге принадлежит автомобиль Nissan Qashqai.

Еще руководил проектами «Живу спортом» – портал организовывает и подсвечивает спортивные мероприятия в России. В 2020-м организовал гонку в Одинцовском парке культуры на дистанции в шесть километров с 19 препятствиями. Участвовали более 1000 человек.

В 2021-м он был модератором на круглом столе по спортивной и социокультурной реабилитации людей с инвалидностью в Общественной Палате. Его коллегой была Диана Гурцкая – эстрадная певица и председатель Комиссии ОП РФ. Терюшков был на круглом столе как приглашенный эксперт.

Журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев уточняет, что у Оленева нет опыта работы в футбольных клубах. В соцсетях нового босса «Химок» не видно футбольных фото, зато много кадров со спортсменами из других видов спорта.

С Александром Овечкиным.

С Джеффом Монсоном.

С Владиславом Третьяком.

В «Химках» бешеная текучка кадров – 6-й гендир за 26 месяцев. Последний пришел только в июне

Да, уходящий Ульянов в должности только чуть больше двух месяцев. До этого он отвечал сначала за селекционный отдел, а затем за спортивный менеджмент.

Он уже сообщил «СЭ», что может остаться в клубе на другой должности: «Я передаю дела как генеральный директор, но не подтверждал, что ухожу из клуба. Есть же разные должности. Что будет дальше – посмотрим. Больше ничего другого не говорил! Будет совет учредителей, на котором все решится. Все, что ни делается, все на благо команды».

На должности генерального директора до Ульянова работали очень многие.

• Февраль 2018-го. Гендиректором «Химок» стал экс-игрок «Зенита» и ЦСКА Василий Иванов, который до этого занимал должность директора училища олимпийского резерва в подмосковном Егорьевске. При нем клуб дошел до финала Кубка России и впервые за 11 лет вышел в РПЛ.

• Июль 2020-го. Перед стартом в Премьер-лиге в «Химках» начались странные перестановки. Новым руководителем назначили муниципального депутата и гендиректора «Арены Химок» Александра Зайцева. «У клуба новый этап. Василию Иванову мы благодарны. Он эффективный менеджер и останется в спортивной отрасли. Иванову предложили альтернативную должность», – комментировал тогда министр спорта Московской области Роман Терюшков.

Однако у Иванова было другое мнение: «Ко мне пришли начальник управления спорта и еще несколько человек. Они вручили приказ об увольнении, ничего не объяснили. Никто меня не благодарил, я ничего не понял. Таким образом меня уволили. Подумал сначала, что это недоразумение. Терюшков сказал, что разберется – он мне набрал и сказал, что Волошин (глава городского округа Химки – Sports.ru) против меня. Поэтому никакого обоюдного решения нет. В спортивной составляющей я не остаюсь. Наверное, они не простили мне выход в РПЛ».

• Сентябрь 2020-го. Зайцев надолго не задержался. В восьми стартовых турах «Химки» набрали лишь 3 очка и закрепились в зоне вылета. После 2:7 от «Краснодара» Зайцева сменил футбольный функционер Сергей Анохин. Вместе с ним на должность спортдиректора вернулся Дмитрий Ульянов, который занимал эту позицию с 2018-го по 2020-й.

При Анохине в 2021-м «Химки» заняли рекордное 8-е место в РПЛ.

• Декабрь 2021-го. Новым гендиректором клуба стал Владимир Габулов, который и до этого редко задерживался на одном месте. В мае он ушел.

В июне 2022-го на его место пришел как раз Ульянов. Теперь меняют и его.

Фото: Instagram/nikolenev; VK/fckhimki_official; fckhimki.com