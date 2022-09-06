Норманна отстранят от сборной Норвегии за переход в «Динамо». Такие вторичные санкции

Норвежец выбрал «Динамо».

Матиас Норманн не успел перейти в «Динамо», как уже лишился возможности выступать за сборную Норвегии. Такие санкции прилетели за решение хавбека «Ростова» вернуться в Россию.

Что случилось?

Прошлый сезон Норманн провел в «Норвиче» на правах аренды. Теперь он близок к новой аренде – «Динамо» готово забрать полузащитника у «Ростова» с правом дальнейшего выкупа. По данным Metaratings, полноценный трансфер обойдется москвичам в 6 миллионов евро.

Норманн уже прошел медосмотр для перехода, несмотря на острую реакцию из Норвегии. Главный тренер сборной Столе Сольбаккен уже уведомил игрока, что не будет вызывать игрока в сборную, пока тот играет в России.

Ближайшие матчи норвежцев в Лиге наций запланированы на конец сентября: 24-го против Словении, 27-го – игра с Сербией.

Как объясняется решение?

Руководство норвежского футбола удивилено решением Норманна. Президент Норвежской футбольной ассоциации Лисе Клавенесс объяснила позицию в интервью TV2:

«Выбор Норманна очень спорен в нынешние времена. В этом нет сомнений. Представители норвежского и европейского футбола решили оказать совместное давление на Россию как на участницу конфликта, поэтому все российские команды исключены из международных турниров.

Если он решит подписать контракт, то должен нести ответственность за выбор. Ему придется объяснить, почему он делает это».

Тренер сборной Сольбаккен сначала выступил с примерно теми же словами («Спорное решение. Лучше бы он выбрал другой клуб – так всем было бы проще»), а после того как стало ясно, что переход точно случится, сделал более однозначное заявление:

«Для меня это решение не было сложным. Я позвонил Матиасу, как только узнал, что он остается в России, и сообщил, что отстранение станет крайне вероятным, если он подпишет контракт с российским клубом. Он подписал контракт. После этого мы с Лисе [Клавенесс] решили, что нельзя вызывать его в команду, пока он играет в России, а ситуация остается такой, как сейчас.

Мы не могли отстранить игрока, пока он не принял окончательное решение. У него была возможность передумать».

Сольбаккен также дал понять, что бан будет длительным: «Я считаю, что это абсолютно ошибочный выбор. За ним последовали последствия. Посмотрим, настанет ли день, когда Матиас вернется в сборную. Это произойдет, если он поймет нашу позицию. В таком случае возможность существует. Но в данный момент этот вопрос даже не обсуждается. Решение основано на ситуации в мире. Так что Норманн может на долгое время потерять место в сборной».

Что говорит сам Норманн?

Футболист объясняет все просто – «Динамо» наиболее подходящий вариант из возможных:

«Я бы предпочел не возвращаться в Ростов, который ближе к границе с Украиной. В Москве безопаснее и намного больше клуб. На сегодняшний день это лучшая спортивная возможность, которая у меня есть. Если я чему-то и научился за свою карьеру, так это тому, что нельзя смешивать политику и футбол. Я еду туда играть в футбол и очень рад».

При этом еще в марте Норманн не планировал ехать в РПЛ: «Конечно, я не хочу возвращаться в Россию. До лета я могу лишь делать то, что должен, а потом посмотрим.

Возможно, я даже слишком много думаю о том, что случится летом. Если мы с «Норвичем» сможем изменить ситуацию и остаться в АПЛ, то это стало бы лучшим вариантом. Что будет с моим контрактом в России, если «Норвич» вылетит? Я знаю так же мало, как и вы. Это тяжело».

В итоге «Норвич» вылетел, аренду не продлили, а с другими вариантами в Европе не сложилось. Агенты искали для Норманна варианты в АПЛ (никто не взял), в последний момент из-за проблем с регистрацией сорвалась аренда в «Лечче», с «Андерлехтом» договориться тоже не вышло.

«Я отвечаю за свои слова, – говорит Норманн о своем мартовском заявлении. – В то время я не хотел возвращаться. Теперь есть множество факторов, которые я не в силах контролировать. Интерес был отовсюду, но это («Динамо» – Sports.ru) лучшая спортивная возможность из всех».

Норманн играл за сборную?

Да, провел 12 матчей и забил один гол. Осенью прошлого года Матиас отыграл в четырех играх квалификации ЧМ-2022 (Норвегия заняла третье место в группе и не попала на турнир). В последний раз Норманн сыграл за сборную в конце марта – норвежцы в товарняке обыграли Словакию (2:0).

Кстати, «Ростов» так и не получил деньги от «Норвича»

Норманн провел в «Норвиче» 25 матчей (23 в АПЛ), забил гол и отдал три ассиста. Однако спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин подтвердил, что английский клуб до сих пор не рассчитался за аренду. Речь идет о 2 миллионах евро.

Все дело в тех самых сложностях с переводами, которые помешали трансферу Арсена Захаряна в «Челси». Проблемы есть у всех клубов РПЛ, но сделки с АПЛ – особый случай. Все платежи по международным трансферам в АПЛ проходят через местную федерацию футбола – это прописано в регламенте. То есть клуб переводит сумму за игрока на счет федерации, дальше сделка идет через нее. Так было давно – и не только для трансферов из РПЛ.

Сейчас система не работает с Россией.

«Федерация просто говорит: «Мы не будем отправлять деньги в Россию». Хотя законных оснований для этого нет, – объяснял в интервью Sports.ru главный спортивный юрист страны Михаил Прокопец. – Если у клуба есть банк, который подключен к SWIFT (то есть у банка-отправителя есть посредник для международного перевода – Sports.ru), а также клуб не под санкциями, у тебя нет оснований не платить. Но деньги просто не уходят. Как я понимаю, деньги российским клубам [за сделки с Британией] так и не поступили».

Фото: globallookpress.com/Vegard Greut/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Charles McQuillan / Stringer, Naomi Baker; premierliga.ru