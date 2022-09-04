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«Зенит» обыграл «Спартак», а это – новый рекорд против Москвы, чистое лидерство и даже отрыв

Александр Соболев Александр Соболев
Деян Ловрен Деян Ловрен
Андрей Мостовой Андрей Мостовой
Квинси Промес Квинси Промес
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«Зенит» обыграл «Спартак» (2:1) и продлил беспроигрышную серию с московскими клубами до 21 матча. По ходу встречи питерцы даже проигрывали, но сделали камбэк.

«Спартак» выиграл первый тайм благодаря голу Соболева – разобрался в стиле Бергкампа

«Зенит» сразу создал несколько моментов: опасно бил Андрей Мостовой – он вышел в старте уже в седьмом матче РПЛ кряду. Но первым отличился «Спартак» – благодаря шикарной игре Александра Соболева.

На 21-й минуте нападающий сначала хорошо скинул мяч на Мартинса, а потом красиво крутанулся в штрафной и отправил мяч в сетку с левой ноги. Неожиданно, учитывая общий ход матча, но очень красиво.

Страсти на поле тоже хватало – после столкновения Вендела и Промеса у поля началась потасовка. Ловрен даже схватил Квинси, а разнимать футболистов выбежал даже Сергей Семак.

Кассьерра и Малком не реализовали моменты, поэтому первый тайм закончился в пользу красно-белых. Но по игре преимущество было у гостей. Простой факт: по ожидаемым голам гости вели 0,96 xG против 0,61 xG у «Спартака» (из них 0,56 xG пришлись на гол Соболева).

«Зенит» забил издевательски простые голы – и единолично на первом месте

Уже на 48-й минуте Ловрен сравнял счет после случайного гола после углового – просто лучше всех сориентировался после нелепого отскока в штрафной. В этом эпизоде травму получил Литвинов, который неудачно приземлился и повредил голеностоп. 

«У Литвинова опух голеностоп, как футбольный мяч. Если позитивно говорить, то минимум неделю он пропустит», – сказал Абаскаль после матча.

А через 12 минут Мостовой все-таки отправил мяч в сетку. Андрей на замахе убрал перед штрафной двоих, а потом без сопротивления пробил в угол – с седьмой попытки получилось. Гол стал победным (и четвертым для Андрея в матчах со «Спартаком»), а самого Мостового эксперты «Матч ТВ» назвали лучшим игроком матча.

После гола гостей «Спартак» ожидаемо забрал мяч (61% владения в последние полчаса), но нанес всего 3 удара (только 1 – из штрафной, еще 2 – с 25+ метров) и сделал всего 5 касаний в штрафной (3 – пас Николсона + удар Промеса + безуспешная борьба Бальде, пас Джикии на Хлусевича + отскок к Зобнину на угловой) – по сути, за полчаса хозяева довели до чужой штрафной всего 2 атаки, 1 из которых – стандарт.

«Спартак» с трудом создавал моменты, но шанс сравнять у красно-белых был – уже в добавленное время Михаил Кержаков потащил мощный удар Промеса. 

«Зенит» пробил по воротам «Спартака» 22 раза, в створ пришлись 6 ударов. Москвичи били по воротам соперника 4 раза и дважды попали в створ.

В целом для атаки «Спартака» матч получился крайне блеклым. Меньший xG при Абаскале выбивали только против «Динамо» (0,8), ударов всего 5 (с «Динамо» было 7), а по допущенным ударам соперника – худший результат в сезоне (24).

«Зенит» увез из Москвы победу 2:1, а грустная серия  «Спартака» против петербуржцев продолжилась: без побед в официальных матчах с 27 ноября 2017-го. Тогда команда Массимо Карреры выиграла дома (3:1), ответив на разгром (1:5) в первом круге.

«Зенит» не проигрывает московским командам уже 21 матч подряд

Да. В последнее время «Зенит» не замечает московские клубы: не проигрывает им уже 21 матч (вместе с играми Кубка и Суперкубка России). Последний раз выигрывало «Динамо» – в августе 2020-го со счетом 1:0.

Дальше – 15 побед «Зенита» и 6 ничьих. При этом питерцы часто громят оппонентов, разница забитых и пропущенных – 57:12.

В чемпионате России «Зенит» не проигрывает уже 18 матчей – рекорд клуба.

И «Спартак» эту серию не прервал. «Зенит» вообще не проигрывает красно-белым с 2017 года – 7 побед, 4 ничьих.

«Зенит» вышел на первое место в таблице: команда Семака набрала 20 очков, у ЦСКА и «Краснодара» по 17 баллов, но армейцы идут на 2-й строчке за счет дополнительных показателей. «Спартак» после поражения занимает 5-е место с 16 очками.

Спартак – Зенит 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
4 сентября, 20.00, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 21 Соболев, 1:1 – 48 Ловрен, 1:2 – 60 Мостовой.
СпартакМаксименко, Джикия, Чернов, Литвинов (Умяров, 52), Хлусевич, Зобнин, Мартинс Перейра (Пруцев, 64), Игнатов (Кейта Бальде, 53), Денисов (Рыбус, 63), Промес, Соболев (Николсон, 71).
ЗенитКержаков, Караваев, Ловрен, Родригао, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел (Алип, 90), Мостовой (Сергеев, 66), Малком (Бакаев, 80), Кассьерра (Клаудиньо, 66).
Предупреждения:
Вендел (42), Промес (42), Родригао (62), Рыбус (89), Джикия (90).

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Фото: fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов

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