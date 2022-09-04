«Зенит» обыграл «Спартак», а это – новый рекорд против Москвы, чистое лидерство и даже отрыв

«Зенит» обыграл «Спартак» (2:1) и продлил беспроигрышную серию с московскими клубами до 21 матча. По ходу встречи питерцы даже проигрывали, но сделали камбэк.

«Спартак» выиграл первый тайм благодаря голу Соболева – разобрался в стиле Бергкампа

«Зенит» сразу создал несколько моментов: опасно бил Андрей Мостовой – он вышел в старте уже в седьмом матче РПЛ кряду. Но первым отличился «Спартак» – благодаря шикарной игре Александра Соболева.

На 21-й минуте нападающий сначала хорошо скинул мяч на Мартинса, а потом красиво крутанулся в штрафной и отправил мяч в сетку с левой ноги. Неожиданно, учитывая общий ход матча, но очень красиво.

Страсти на поле тоже хватало – после столкновения Вендела и Промеса у поля началась потасовка. Ловрен даже схватил Квинси, а разнимать футболистов выбежал даже Сергей Семак.

Кассьерра и Малком не реализовали моменты, поэтому первый тайм закончился в пользу красно-белых. Но по игре преимущество было у гостей. Простой факт: по ожидаемым голам гости вели 0,96 xG против 0,61 xG у «Спартака» (из них 0,56 xG пришлись на гол Соболева).

«Зенит» забил издевательски простые голы – и единолично на первом месте

Уже на 48-й минуте Ловрен сравнял счет после случайного гола после углового – просто лучше всех сориентировался после нелепого отскока в штрафной. В этом эпизоде травму получил Литвинов, который неудачно приземлился и повредил голеностоп.

«У Литвинова опух голеностоп, как футбольный мяч. Если позитивно говорить, то минимум неделю он пропустит», – сказал Абаскаль после матча.

А через 12 минут Мостовой все-таки отправил мяч в сетку. Андрей на замахе убрал перед штрафной двоих, а потом без сопротивления пробил в угол – с седьмой попытки получилось. Гол стал победным (и четвертым для Андрея в матчах со «Спартаком»), а самого Мостового эксперты «Матч ТВ» назвали лучшим игроком матча.

После гола гостей «Спартак» ожидаемо забрал мяч (61% владения в последние полчаса), но нанес всего 3 удара (только 1 – из штрафной, еще 2 – с 25+ метров) и сделал всего 5 касаний в штрафной (3 – пас Николсона + удар Промеса + безуспешная борьба Бальде, пас Джикии на Хлусевича + отскок к Зобнину на угловой) – по сути, за полчаса хозяева довели до чужой штрафной всего 2 атаки, 1 из которых – стандарт.

«Спартак» с трудом создавал моменты, но шанс сравнять у красно-белых был – уже в добавленное время Михаил Кержаков потащил мощный удар Промеса.

«Зенит» пробил по воротам «Спартака» 22 раза, в створ пришлись 6 ударов. Москвичи били по воротам соперника 4 раза и дважды попали в створ.

В целом для атаки «Спартака» матч получился крайне блеклым. Меньший xG при Абаскале выбивали только против «Динамо» (0,8), ударов всего 5 (с «Динамо» было 7), а по допущенным ударам соперника – худший результат в сезоне (24).

«Зенит» увез из Москвы победу 2:1, а грустная серия «Спартака» против петербуржцев продолжилась: без побед в официальных матчах с 27 ноября 2017-го. Тогда команда Массимо Карреры выиграла дома (3:1), ответив на разгром (1:5) в первом круге.

«Зенит» не проигрывает московским командам уже 21 матч подряд

Да. В последнее время «Зенит» не замечает московские клубы: не проигрывает им уже 21 матч (вместе с играми Кубка и Суперкубка России). Последний раз выигрывало «Динамо» – в августе 2020-го со счетом 1:0.

Дальше – 15 побед «Зенита» и 6 ничьих. При этом питерцы часто громят оппонентов, разница забитых и пропущенных – 57:12.

В чемпионате России «Зенит» не проигрывает уже 18 матчей – рекорд клуба.

И «Спартак» эту серию не прервал. «Зенит» вообще не проигрывает красно-белым с 2017 года – 7 побед, 4 ничьих.

«Зенит» вышел на первое место в таблице: команда Семака набрала 20 очков, у ЦСКА и «Краснодара» по 17 баллов, но армейцы идут на 2-й строчке за счет дополнительных показателей. «Спартак» после поражения занимает 5-е место с 16 очками.

Фото: fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов