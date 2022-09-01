Почти 30 тысяч зрителей на Кубке с «Динамо» – фестиваль «Ростова» без Fan ID 😍 На ЦСКА три дня назад пришли восемь

Есть разница?

«Ростов» красиво стартовал в Кубке России: обыграл «Динамо» 2:0 благодаря дублю 23-летнего нападающего Егора Голенкова. Но красиво было не только на поле, но и на трибунах «Ростов-Арены»: матч собрал почти 30 тысяч болельщиков! Все верно, Fan ID на ранних стадиях Кубка не действует.

Скромно напомним, что в воскресенье «Ростов» играл с ЦСКА... при 8 тысячах.

Паспорт болельщика печально повлиял на посещаемость «Ростов-Арены», которая упала в несколько раз. И это не преувеличение.

Третий тур Мир РПЛ с «Химками» – 5313 зрителей.

Их же матч в мае 2022-го – 15 825 зрителей. Разница почти в три раза.

Четвертый тур с «Оренбургом» – 4458 зрителей.

Их же матч в июле 2019 года – 14 584. В три раза больше.

Шестой тур с «Сочи» – 5837 зрителей.

Их же матч в марте 2022 года – 14 564. Почти в 2,5 раза больше.

Седьмой тур с ЦСКА – 8616 зрителей.

Их матч в декабре 2020-го с ковидными правилами – 10 743.

В марте 2020-го – 40 432 болельщика, почти в пять раз больше.

А вот антураж в Кубке России-2022/23 – кайф!

После матча выступил Данил Глебов: «Думаю, все видели, что на игру с ЦСКА, тоже хорошим соперником, где был Fan ID, пришло только восемь тысяч и сегодня, без Fan ID, пришло 28 тысяч. Все очевидно, все понятно. И если это не понимают те, кто сидит выше, то печально.

Нам не хватает фанатов, жаль, что бойкотируют. Команда понимает их позицию, и, надеюсь, вопрос будет как-то решаться. Надо что-то делать. Восемь тысяч на таком стадионе в матче с ЦСКА – не дело».

Карпин громче всех ругает Fan ID и даже дерзко отвечает министру спорта

Валерий Карпин – один из главных критиков Fan ID. Вот пачка его ярких цитат по теме.

• Назвал бредом слова регионального министра. Когда министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян сказал, что люди просто отвыкли от стадионов из-за ковида, а Fan ID почти не влияет на посещаемость, Карпин завелся:

«Сколько народу ходило в концовке сезона на матчи? 15 тысяч? То есть там люди привыкшие были. Когда министр спорта Ростовской области Аракелян говорит, лучше всего подходит цитата из фильма: «Когда он говорит, такое чувство, что бредит». Что тут еще сказать, если это бред?»

• Возмутился, что на некоторых стадионах Fan ID уже работает, а на некоторых – нет. Цитата после матча с «Пари НН» (4:3):

«В Нижнем Новгороде на топовые матчи ходит по 5000. В футбол мы для кого играем? Для болельщиков, которых нет. Мы до сих пор не понимаем, для чего это сделано. Никто не понимает. Если для безопасности, то с 2018 года никаких проблем не было. Если у ЦСКА были поджоги, камеры не работали, пусть там Fan ID и ставят.

Почему Нижний Новгород при таком стадионе должен играть с 5000 болельщиками? А там, где нет Fan ID, по 15-20 тысяч приходят. Мы в Ростове не можем играть с 20 тысячами, а в Краснодаре могут? У нас надо Fan ID, а там нет. Почему такое неравноправие? Либо вводите везде, либо не вводите нигде. Для равноправия».

• Заявил, что не понимает смысла Fan ID.

«Все мы знаем, как любят футбол в Ростове, – рассуждал Карпин в июле. – После хороших, добротных игр на выезде, если бы не было Fan ID, тысяч 20 было бы 100 процентов. С чем связано, почему люди не оформляют Fan ID? Это нужно спросить у них, если честно. До сих пор не понимаю, зачем это нужно. Для кого это сделано? Если даже нам, тренерам и футболистам, нужен Fan ID».

• Разозлился, что на футбол из-за Fan ID не могут попасть дети. В июле дочери Карпина не смогли сразу получить Fan ID – потому что родились не в России.

«Получается, Fan ID – акция против беспорядков, в том числе зажжения файеров. Дети до 16 лет здесь при чем? Они самые злостные нарушители? Сейчас дети не могут прийти на стадион с родителями, потому что у них нет Fan ID. Я гуляю на левом берегу Дона, увидел, что будет футбол, но пойти на стадион не могу, потому что у детей нет Fan ID.

Аналогия: гуляю в парке, увидел карусель, но пойти не могу с ребенком, потому что у него нет документа. Или не могу пойти в кино. Если нельзя отменить, то, может быть, можно подкорректировать? Да, у меня дети родились в другой стране, и, так как у них нет русского свидетельства о рождении, получить Fan ID они не могут. Окей, пусть пока не ходят».

Сейчас Fan ID нужен на 5 стадионах. Фанаты протестуют

Пока Fan ID требуют на стадионах в пяти городах: в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. До конца 2022-го планируют подключить Москву, Санкт-Петербург, Химки, Грозный, Краснодар, Оренбург, Воронеж.

Против Fan ID выступают фанаты 15 клубов лиги (воздерживается только «Ахмат»). Большинство отказались от посещения матчей до тех пор, пока закон не отменят.

• Особенно отметим «Локомотив» – там фанатский сектор на «Южной трибуне» закрыли баннером. На нем нарисована футболка с номером 12 и подписью «До скорой встречи».

• ЦСКА. Бойкот действует с момента введения паспорта болельщика на любом стадионе лиги и до отказа лиги от системы. При этом объединение фанатов призвало продлить абонементы – способ финансово участвовать в жизни команды.

• «Зенит». Фанаты петербургского клуба первыми высказались против оформления Fan ID – еще в декабре 2021-го. Главное фанатское объединение «Ландскрона» заявило, что болельщики не будут посещать мероприятия, на которых потребуется Fan ID.

Но внутри движения разные мнения: одни – за немедленный бойкот, другие – только на матчах, куда уже не попасть без Fan ID. На Суперкубке в Петербурге Вираж вывесил баннер против Fan ID, а в первом туре несколько тысяч фанатов пробили выезд в Химки, но ушли со стадиона на 72-й минуте под скандирование «Fan ID – убийца футбола».

• «Спартак». Болельщики красно-белых бойкотируют матчи с весны. Об этом объявили еще в январе после акции «Фанат – не преступник». Клуб тогда с пониманием отнесся к позиции болельщиков.

Фото: VK/fcrostov