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Почти 30 тысяч зрителей на Кубке с «Динамо» – фестиваль «Ростова» без Fan ID 😍 На ЦСКА три дня назад пришли восемь

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Есть разница?

«Ростов» красиво стартовал в Кубке России: обыграл «Динамо» 2:0 благодаря дублю 23-летнего нападающего Егора Голенкова. Но красиво было не только на поле, но и на трибунах «Ростов-Арены»: матч собрал почти 30 тысяч болельщиков! Все верно, Fan ID на ранних стадиях Кубка не действует.

Скромно напомним, что в воскресенье «Ростов» играл с ЦСКА... при 8 тысячах. 

Паспорт болельщика печально повлиял на посещаемость «Ростов-Арены», которая упала в несколько раз. И это не преувеличение. 

Третий тур Мир РПЛ с «Химками» – 5313 зрителей.

Их же матч в мае 2022-го – 15 825 зрителей. Разница почти в три раза. 

Четвертый тур с «Оренбургом» – 4458 зрителей.

Их же матч в июле 2019 года – 14 584. В три раза больше. 

Шестой тур с «Сочи» – 5837 зрителей.

Их же матч в марте 2022 года – 14 564. Почти в 2,5 раза больше. 

Седьмой тур с ЦСКА – 8616 зрителей.

Их матч в декабре 2020-го с ковидными правилами – 10 743.

В марте 2020-го – 40 432 болельщика, почти в пять раз больше. 

А вот антураж в Кубке России-2022/23 – кайф!

После матча выступил Данил Глебов: «Думаю, все видели, что на игру с ЦСКА, тоже хорошим соперником, где был Fan ID, пришло только восемь тысяч и сегодня, без Fan ID, пришло 28 тысяч. Все очевидно, все понятно. И если это не понимают те, кто сидит выше, то печально.

Нам не хватает фанатов, жаль, что бойкотируют. Команда понимает их позицию, и, надеюсь, вопрос будет как-то решаться. Надо что-то делать. Восемь тысяч на таком стадионе в матче с ЦСКА – не дело».

Карпин громче всех ругает Fan ID и даже дерзко отвечает министру спорта 

Валерий Карпин – один из главных критиков Fan ID. Вот пачка его ярких цитат по теме. 

 

Назвал бредом слова регионального министра. Когда министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян сказал, что люди просто отвыкли от стадионов из-за ковида, а Fan ID почти не влияет на посещаемость, Карпин завелся:

«Сколько народу ходило в концовке сезона на матчи? 15 тысяч? То есть там люди привыкшие были. Когда министр спорта Ростовской области Аракелян говорит, лучше всего подходит цитата из фильма: «Когда он говорит, такое чувство, что бредит». Что тут еще сказать, если это бред?»

Возмутился, что на некоторых стадионах Fan ID уже работает, а на некоторых – нет. Цитата после матча с «Пари НН» (4:3):

«В Нижнем Новгороде на топовые матчи ходит по 5000. В футбол мы для кого играем? Для болельщиков, которых нет. Мы до сих пор не понимаем, для чего это сделано. Никто не понимает. Если для безопасности, то с 2018 года никаких проблем не было. Если у ЦСКА были поджоги, камеры не работали, пусть там Fan ID и ставят.

Почему Нижний Новгород при таком стадионе должен играть с 5000 болельщиками? А там, где нет Fan ID, по 15-20 тысяч приходят. Мы в Ростове не можем играть с 20 тысячами, а в Краснодаре могут? У нас надо Fan ID, а там нет. Почему такое неравноправие? Либо вводите везде, либо не вводите нигде. Для равноправия».

Заявил, что не понимает смысла Fan ID.

«Все мы знаем, как любят футбол в Ростове, – рассуждал Карпин в июле. – После хороших, добротных игр на выезде, если бы не было Fan ID, тысяч 20 было бы 100 процентов. С чем связано, почему люди не оформляют Fan ID? Это нужно спросить у них, если честно. До сих пор не понимаю, зачем это нужно. Для кого это сделано? Если даже нам, тренерам и футболистам, нужен Fan ID».

• Разозлился, что на футбол из-за Fan ID не могут попасть дети. В июле дочери Карпина не смогли сразу получить Fan ID – потому что родились не в России.

«Получается, Fan ID – акция против беспорядков, в том числе зажжения файеров. Дети до 16 лет здесь при чем? Они самые злостные нарушители? Сейчас дети не могут прийти на стадион с родителями, потому что у них нет Fan ID. Я гуляю на левом берегу Дона, увидел, что будет футбол, но пойти на стадион не могу, потому что у детей нет Fan ID.

Аналогия: гуляю в парке, увидел карусель, но пойти не могу с ребенком, потому что у него нет документа. Или не могу пойти в кино. Если нельзя отменить, то, может быть, можно подкорректировать? Да, у меня дети родились в другой стране, и, так как у них нет русского свидетельства о рождении, получить Fan ID они не могут. Окей, пусть пока не ходят».

Сейчас Fan ID нужен на 5 стадионах. Фанаты протестуют 

Пока Fan ID требуют на стадионах в пяти городах: в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. До конца 2022-го планируют подключить Москву, Санкт-Петербург, Химки, Грозный, Краснодар, Оренбург, Воронеж. 

Против Fan ID выступают фанаты 15 клубов лиги (воздерживается только «Ахмат»). Большинство отказались от посещения матчей до тех пор, пока закон не отменят.

• Особенно отметим «Локомотив» – там фанатский сектор на «Южной трибуне» закрыли баннером. На нем нарисована футболка с номером 12 и подписью «До скорой встречи».

ЦСКА. Бойкот действует с момента введения паспорта болельщика на любом стадионе лиги и до отказа лиги от системы. При этом объединение фанатов призвало продлить абонементы – способ финансово участвовать в жизни команды.

«Зенит». Фанаты петербургского клуба первыми высказались против оформления Fan ID – еще в декабре 2021-го. Главное фанатское объединение «Ландскрона» заявило, что болельщики не будут посещать мероприятия, на которых потребуется Fan ID.

Но внутри движения разные мнения: одни – за немедленный бойкот, другие – только на матчах, куда уже не попасть без Fan ID. На Суперкубке в Петербурге Вираж вывесил баннер против Fan ID, а в первом туре несколько тысяч фанатов пробили выезд в Химки, но ушли со стадиона на 72-й минуте под скандирование «Fan ID – убийца футбола».

«Спартак». Болельщики красно-белых бойкотируют матчи с весны. Об этом объявили еще в январе после акции «Фанат – не преступник». Клуб тогда с пониманием отнесся к позиции болельщиков.

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Фото: VK/fcrostov

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