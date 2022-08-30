«Все наши спортсмены в других странах тоже предатели?» Карпин и Терюшков спорят из-за Захаряна

Пикировка тренера сборной России и депутата Госдумы.

В начале недели депутат Госдумы и куратор «Химок» Роман Терюшков осудил возможный трансфер Арсена Захаряна в «Челси».

«Что будет с 19‑летним парнем, когда он приедет в Англию? О чем его будут прессовать? Очевидно, вопросов будет много. Это политическая разменная фигура. Ехать и выступать в Англию сейчас сродни предательству. Мы говорим о спортивном суверенитете России», – заявил Терюшков в эфире ток-шоу «Есть тема!».

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин, наоборот, считает, что Захаряну нужно уезжать. На высказывание Терюшкова Карпин отреагировал довольно сурово.

«С Терюшковым и его сомнительными заявлениями уже давно все понятно. Очень странная позиция. У любого адекватного человека его слова вызовут недоумение. Все наши спортсмены, которые уже находятся в других странах, тоже предатели? Если у Захаряна есть возможность играть в таком солидном чемпионате, тем более в таком молодом возрасте, нужно уезжать», – сказал Карпин, поигравший за «Сельту», «Реал Сосьедад» и «Валенсию».

Куратор «Химок» Терюшков продолжил спор постом в телеграме.

«Валерий Карпин считает, что футболисту Захаряну из «Динамо» необходимо уезжать в АПЛ, если только представится такая возможность. Потому что АПЛ это «солидный чемпионат». Утверждения о спортивном суверенитете России и необходимости регулирования перехода членов национальной сборной в другие страны кажутся главному тренеру сборной России сомнительными.

По цене мы с ним не сошлись и, видимо, уже никогда не сойдемся: у него в голове 15 млн евро за трансфер лучшего молодого игрока по версии РФС и «солидный» чемпионат, а у меня в голове 75 миллиардов долларов (совокупный объем военной и гуманитарной помощи), потраченных Великобританией на поддержание агрессии неонацистского режима Зеленского против России с сотнями жертв от этого оружия среди наших военных, мирного населения, считающих Россию Родиной.

Воспитание, прочитанные книги, полученное образование, житейский опыт, а главное, любовь к Родине, сделали из Карпина, как он сам себя считает, адекватного человека. За будущее России становится страшно, если у главного тренера национальной сборной такая своеобразная позиция», – написал Роман.

Фото: globallookpress.com/Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press; РИА Новости/Владимир Астапкович