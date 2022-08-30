Максимилиано Кофрие уходит из «Спартака».

Бельгиец едет в аренду в «Клермон» из Лиги 1. Попрощались с ним тепло: «Максимилиано всегда искренне и без страха бился за «Спартак». Желаем ему успехов во Франции!»

А потом клуб еще и напомнил: уже в среду «Клермон» Кофрие встретится с «Марселем» Самюэля Жиго, который тоже недавно ушел из «Спартака».

Кстати, как раз Жиго и был самым близким другом франкоговорящего бельгийца в России – именно с ним Кофрие общался больше всего.

Когда Кофрие переходил в «Спартак», его фамилию многие сначала транскрибировали как Кауфриз – отсюда шутки про антифриз и такое прозвище. А еще его сравнивали с Ильей Кутеповым, потому что в своем предыдущем клубе, «Сент-Труйдене», Кофрие пару раз выходил в нападении.

Начинать ему приходилось из минуса: и болельщики, и журналисты скептически отнеслись к трансферу. Добавил и гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков – он вдруг сразу стал оправдывать невысокий уровень новичка, хотя его еще не успели оценить болельщики.

• Кофрие поначалу играл регулярно – Руй Витория активно использовал бельгийца.

«Максимилиано – игрок, который мне нравится. У него очень большой потенциал. Он молодой, и я вижу, что его ждет хорошее будущее в «Спартаке». Тем более что он может играть как справа, так и справа в центре. Думаю, у него все будет хорошо», – хвалил его тренер.

• Правда, уже в четвертом матче за «Спартак» он схватил красную – в той самой игре с «Наполи» на выезде (момент, когда он получает вторую желтую – на 7:56).

• Всего у Кофрие в 26 матчах за «Спартак» аж три красные карточки. Еще – в матче с «Зенитом», где все закончилось 1:7, и с «Сочи» – 0:3.

• Кофрие вошел в историю – за первые 17 матчей в РПЛ он привез четыре пенальти в свои ворота. За последние 10 лет лишь два игрока организовывали себе столько же за один сезон в РПЛ: Владимир Рыков из «Торпедо» в сезоне-2014/15 и Соломон Кверквелия, выступавший за «Ротор»-2020/21.

С приходом Гильермо Абаскаля бельгиец потерял место в составе и осел в глубоком запасе, сыграв лишь в одном матче.

Кажется, его уходу никто не расстроился. А вы?

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; premierliga.ru; spartak.com/Александр Ступников