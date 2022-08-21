Полная доминация, поздняя развязка.

«Зенит» взял три очка в тяжелейшем матче с «Торпедо» дома – 2:0.

Счет-то выглядит комфортно, но нужный результат петербуржцы создали только в самом-самом конце: на 84-й минуте с прострела Вендела забил Иван Сергеев, а на 87-й в пустые ворота мяч закатил Малком. «Торпедо» выставило качественный автобус и почти дотерпело до ничьей, но в атаке московский клуб выглядел крайне тускло.

Отсюда громадная разница по всем ключевым показателям.

•‎ «Зенит» побил клубный рекорд по ударам за матч РПЛ – нанесли 38 ударов. Это лучший результат команды как минимум с сезона-2009, когда начали полноценно собирать эту статистику. До того лучшим результатом были 33 удара в матче с «Уфой» в сезоне-2015/16. По ударам из штрафной – 25:0 в пользу «Зенита».

•‎ «Торпедо» нанесло лишь один, причем уже на 5-й минуте. 37 ударов – вторая разница за один матч в истории РПЛ. Больше за 13 лет было только в матче «Спартака» с хабаровским СКА в марте 2018-го – 39 (москвичи тогда тоже мучились до конца, вырвали победу только со штрафного Фернандо на 90-й).

•‎ Из 38 ударов «Зенита» 10 прилетели в створ – а бывший голкипер петербургского клуба Егор Бабурин, который выступает за «Торпедо», сделал 8 сэйвов (прилично добрал очков в фэнтези!)

•‎ Все полевые игроки из стартового состава «Зенита», а также Зелимхан Бакаев, Иван Сергеев и Александр Ерохин, которые вышли со скамейки, успели хоть раз пробить по воротам. Нет ударов только у Данила Кругового и Алексея Сутормина (появились на 82-й и 90-й).

• Больше всех ударов (10) – у Малкома. Бразилец повторил лучший результат за последние три сезона в РПЛ – в этом 10 ударов за матч уже наносил Квинси Промес. 10 ударов за матч – лучший показатель Малкома в РПЛ (и вообще за всю карьеру). До этого были 7 по воротам «Локомотива» (сезон-2020/21) и 6 – «Крыльям» (сезон-2019/20). В сезоне-2017/18 бразилец по 6 раз бил «Генгаму» и «ПСЖ», выступая за «Бордо».

Рекорд РПЛ держит Кирилл Панченко – за «Динамо» против «Анжи» (сезон-2018/19) нанес 14 ударов, но не забил ничего.

• Малком был лучшим еще по передачам под удар (5), касаниям в чужой штрафной (15) и заработанным на себе фолам (5).

•‎ По ожидаемым голам (данные нашего матч-центра) тоже полная доминация «Зенита» – 6,01 xG против 0,05 xG. По данным Opta, петербуржцы набили 5,52 xG – c 2016-го, когда платформа начала считать ожидаемые голы в РПЛ, было лишь три матча, где команда выбивала больший xG (дважды «Зенит» в матчах с «Уралом», и «Сочи» против молодежки «Ростова» при 10:1).

•‎ По владению мячом преимущество у «Зенита» тоже гигантское: 77,6% – 22,4%.

•‎ Еще несколько показательных статистических наблюдений от Opta. Касания в штрафной – 63:1, передачи в финальную треть – 348:34, навесы – 37:3.

Посмотрите, как именно «Зенит» упускал свои моменты – в том числе было эффектное попадание в штангу Андрея Мостового после дальнего удара, и как петербуржцы все-таки вырвали победу.

«Игра получилась нервная вследствие того, что очень долго не могли забить, – признался Сергей Семак после матча. – Понятно, что и преимущество большое, и моментов было много. Но в таких матчах в любом случае нужно забивать раньше, чтобы не доводить до концовки. В таких матчах, когда много бьешь и не забиваешь, важно не впасть в уныние, не расстроиться из-за того, что мяч не идет в ворота».

«Зенит» все-таки вырвался в лидеры. Плюс очко от двух конкурентов из Москвы

Если бы «Зенит» все-таки не додавил «Торпедо», пропустил бы вперед «Спартак» и ЦСКА, которые набрали по 13 очков. Но все-таки петербуржцы лидируют после шести туров.

Дальше в Мир РПЛ у них два выезда: к «Уралу» на дно таблицы и к «Спартаку». Если расклад сохранится, матч в Москве 3 сентября станет еще более топовым.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев