Шоу ЦСКА с «Ахматом»: 3 гола за 6 минут, но чуть не упустили 3:0. У Набабкина первый мяч за 7 лет, у Акинфеева почти ассист

ЦСКА удачно принял «Ахмат»: уверенная победа (4:2) – с предголевой передачей Игоря Акинфеева, красивым мячом Кирилла Набабкина и элегантным ударом Хесуса Медины.

Получилось насладиться и голами, и сюжетом. Армейцы вроде бы забрали матч под контроль ярким отрезком в первом тайме, но грозненцы почти отыгрались и еще долго напрягали фаворита.

Карраскаль, Медина и Чалов шикарны. Федор забил в четвертой игре подряд

Команда Владимира Федотова раскатала гостей за шесть минут первого тайма.

На 29-й понеслось: забили Федор Чалов, Кирилл Набабкин и Хорхе Карраскаль. Особенно хорош второй гол: Игорь Акинфеев забросил на задержавшегося в чужой штрафной Игоря Дивеева – защитник сразу скинул на Кирилла Набабкина, а он с лета вогнал под перекладину.

У Набабкина гол в чемпионате впервые с ноября 2015-го – тогда пострадал «Анжи». Вообще Кирилл провел в Премьер-лиге уже 270 игр, а результативных действий всего 4+8. У Акинфеева уже был настоящий ассист, теперь почти голевая.

В концовке тайма «Ахмат» отыграл один мяч, форвард Мохамед Конате хорошо сориентировался и пробил в девятку из-за штрафной, а среди реанимационных мер в перерыве Андрей Талалаев применил замену вратаря: вместо Гиорги Шелии вышел Михаил Опарин, для 29-летнего кипера это первый матч в РПЛ за четыре с половиной года.

Правда, лучше в «Ахмате» сработали другие перестановки: на 57-й минуте Иван Олейников вышел вместо Лечи Садулаева, а Бернард Бериша заменил Александра Трошечкина – и оба поучаствовали в результативной атаке. Причем все произошло очень быстро: в первом же эпизоде Олейников хорошо прорвался по флангу, а Бериша четко пробил с линии вратарской – 3:2, вернулась интрига.

Но ближе к концу матча ЦСКА растоптал ее: Медина классно закрутил с левой, добавил к ассисту на Чалова еще и гол. У Хесуса в этом сезоне уже четыре мяча и три голевых – результативнее в ЦСКА нет никого, у Карраскаля 4+2.

Атака ЦСКА сейчас вообще в полном порядке: четыре гола в четырех матчах подряд от Федора Чалова тоже впечатляют. До этого влетало «Зениту», «Факелу» и «Пари НН».

Федотов считает, что ЦСКА терял контроль над игрой и намерен «серьезно поговорить» с командой

Хоть и выиграли, главный тренер ЦСКА Владимир Федотов не был доволен тем, как ситуация напряглась во втором тайме.

«В первом тайме мы доминировали, хорошо комбинировали и создавали моменты, три из них реализовали, но потом пропустили. В перерыве поговорили серьезно, что игра не закончена. Мы немного сбавили и пропустили второй. Будем серьезно разговаривать, потому что в таких играх мы не имеем право терять контроль», – сформулировал он после игры.

Так ЦСКА сравнялся со «Спартаком» по очкам (13), только у «Зенита» есть шансы отодвинуть московскую пару с первой строчки.

Дальше у армейцев непростой выезд в Ростов.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф