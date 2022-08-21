Шоу ЦСКА с «Ахматом»: 3 гола за 6 минут, но чуть не упустили 3:0. У Набабкина первый мяч за 7 лет, у Акинфеева почти ассист

ЦСКА удачно принял «Ахмат»: уверенная победа (4:2) – с предголевой передачей Игоря Акинфеева, красивым мячом Кирилла Набабкина и элегантным ударом Хесуса Медины.
Получилось насладиться и голами, и сюжетом. Армейцы вроде бы забрали матч под контроль ярким отрезком в первом тайме, но грозненцы почти отыгрались и еще долго напрягали фаворита.
Карраскаль, Медина и Чалов шикарны. Федор забил в четвертой игре подряд
Команда Владимира Федотова раскатала гостей за шесть минут первого тайма.
На 29-й понеслось: забили Федор Чалов, Кирилл Набабкин и Хорхе Карраскаль. Особенно хорош второй гол: Игорь Акинфеев забросил на задержавшегося в чужой штрафной Игоря Дивеева – защитник сразу скинул на Кирилла Набабкина, а он с лета вогнал под перекладину.
У Набабкина гол в чемпионате впервые с ноября 2015-го – тогда пострадал «Анжи». Вообще Кирилл провел в Премьер-лиге уже 270 игр, а результативных действий всего 4+8. У Акинфеева уже был настоящий ассист, теперь почти голевая.
В концовке тайма «Ахмат» отыграл один мяч, форвард Мохамед Конате хорошо сориентировался и пробил в девятку из-за штрафной, а среди реанимационных мер в перерыве Андрей Талалаев применил замену вратаря: вместо Гиорги Шелии вышел Михаил Опарин, для 29-летнего кипера это первый матч в РПЛ за четыре с половиной года.
Правда, лучше в «Ахмате» сработали другие перестановки: на 57-й минуте Иван Олейников вышел вместо Лечи Садулаева, а Бернард Бериша заменил Александра Трошечкина – и оба поучаствовали в результативной атаке. Причем все произошло очень быстро: в первом же эпизоде Олейников хорошо прорвался по флангу, а Бериша четко пробил с линии вратарской – 3:2, вернулась интрига.
Но ближе к концу матча ЦСКА растоптал ее: Медина классно закрутил с левой, добавил к ассисту на Чалова еще и гол. У Хесуса в этом сезоне уже четыре мяча и три голевых – результативнее в ЦСКА нет никого, у Карраскаля 4+2.
Атака ЦСКА сейчас вообще в полном порядке: четыре гола в четырех матчах подряд от Федора Чалова тоже впечатляют. До этого влетало «Зениту», «Факелу» и «Пари НН».
Федотов считает, что ЦСКА терял контроль над игрой и намерен «серьезно поговорить» с командой
Хоть и выиграли, главный тренер ЦСКА Владимир Федотов не был доволен тем, как ситуация напряглась во втором тайме.
«В первом тайме мы доминировали, хорошо комбинировали и создавали моменты, три из них реализовали, но потом пропустили. В перерыве поговорили серьезно, что игра не закончена. Мы немного сбавили и пропустили второй. Будем серьезно разговаривать, потому что в таких играх мы не имеем право терять контроль», – сформулировал он после игры.
Так ЦСКА сравнялся со «Спартаком» по очкам (13), только у «Зенита» есть шансы отодвинуть московскую пару с первой строчки.
Дальше у армейцев непростой выезд в Ростов.
- Дата проведения
- 21 августа, 15.00, «ВЭБ Арена»
- Голы:
- 1:0 – 29 Чалов, 2:0 – 33 Набабкин, 3:0 – 35 Карраскаль, 3:1 – 41 Конате, 3:2 – 58 Бериша, 4:2 – 78 Медина.
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ЦСКА –
Акинфеев, Гайич, Набабкин, Зайнутдинов, Дивеев, Мойзес (Фукс, 79), Обляков (Ермаков, 67), Мухин (Здьелар, 46), Медина, Карраскаль, Чалов (Заболотный, 67; Гайч, 84).
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Ахмат –
Шелия (Опарин, 46), Тодорович (Харин, 71), Нижич, Журавлев, Быстров, Богосовац, Швец, Тимофеев, Трошечкин (Бериша, 57), Садулаев (Олейников, 57), Конате (Ильин, 71).
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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