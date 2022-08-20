Концерты перед матчами – тренд нашего футбола. Уже выступили Крид, Slava Marlow, в этом туре – Елка и Сюткин

Любопытные эксперименты.

В середине июля Мир РПЛ и «Матч ТВ» объявили, что перед наиболее важными и статусными матчами чемпионата будут проходить концерты известных российских артистов.

«Сегодня футбол конкурирует с множеством других возможностей провести досуг в выходные, и, чтобы удержать зрителя у экрана и болельщика на стадионе, нужно предложить ему качественный и интересный продукт.

Матч тура – это не только спортивное событие, но и вид семейного досуга, который будет конкурировать с походом в кино, театр, торговый центр, парк и поможет нам привлечь новую аудиторию в российский футбол», – прокомментировал нововведение исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев.

Первыми выступили Slava Marlow и группа Therr Maitz

Короткий, но масштабный концерт провели перед матчем «Динамо» – «Ростов». Slava Marlow и Therr Maitz Антона Беляева вместе исполнили песню «Ты горишь как огонь».

Получилось эффектно.

Перед августовским матчем между «Зенитом» и ЦСКА на «Газпром-Арене» выступила группа Dabro, которую вы можете знать по песне «Юность» – одному из главных хитов 2020 года.

Уже известно, кто выступит на матчах 6-го тура Мир РПЛ. На игре «Динамо» – «Спартак», назначенной на 20 августа, споет Валерий Сюткин.

А предварять матч ЦСКА и «Ахмата» на «ВЭБ-Арене» 21 августа будет Елка!

МакSим заставила фанатов «Спартака» плакать после финала Кубка России, а на «Би-2» хейт свалился после Суперкубка

Скорее всего, эксперимент с выступлениями популярных музыкантов перед матчами чемпионата навеян удачным опытом концертов артистов перед матчами Кубка и Суперкубка России.

Мощное выступление певицы МакSим со знаковой для «Спартака» песней «Знаешь ли ты» после выигранного в матче с «Динамо» Кубка России собрало на ютубе почти 2 млн просмотров.

Перед решающей игрой гимн России исполнил Григорий Лепс.

Перед матчем за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» должны были выступать МакSим и группа «Ленинград» – их перфомансы анонсировал даже РФС. Но «Ленинград» в итоге не выступил – «Матч ТВ» сообщал, что губернатор Санкт-Петербурга Сергей Беглов заблокировал выступление группы Сергей Шнурова.

После Суперкубка тоже не обошлось без скандала – солист группы «Би-2» Егор Бортник (Лева Би-2) вышел на выступление в шарфе «Спартака» – за это его освистали на трибунах «Газпром-Арены». Ходила и другая версия: якобы свист в адрес «Би-2» связан с их осуждением спецоперации на Украине.

Выступления Александра Розенбаума и Эдуарда Хиля-младшего получились менее резонансными – но точно не менее качественными.

Межсезонный товарищеский матч между «Динамо» и «Амкалом» открыло выступление Егора Крида – так популярный певец отметил день рождения прямо на «ВТБ-Арене».

В 2021-м на Кубке выступала «Пицца», а в 2020-м – Little Big и Zivert

В 2021 году перед финалом Кубка России между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» в Нижнем Новгороде также была музыкальная программа – решающий матч открыла группа «Пицца».

Даже в 2020 году, в пик коронавирусных ограничений, РФС перед финалом Кубка между «Зенитом» и «Химками» организовал онлайн-концерт, на котором выступили группы Little Big, «Дискотека Авария», Zivert, «Танцы Минус» и «Смысловые Галлюцинации».

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Выступления были и перед матчами РПЛ – но они носили преимущественно единичный характер. Пример: 40-минутный концерт Noize MC на «РЖД-Арене» в сентябре 2018 года перед игрой «Локомотива» и «Динамо».

Или выступление Доры в рамках «Фан-Променада» перед матчем «Зенита» и «Химок» осенью 2021 года.

Здорово, что развлекательная программа в российском футболе выходит на новый уровень.

Фото: globallookpress.com/Edgar Breshchanov