Хлестов, Бесчастных, Лодыгин, Кудряшов – кто из наших играл в Турции до Дзюбы?

Артем Дзюба все-таки перешел в «Адана Демирспор» и подписал контракт по схеме «1+1». Вспомним, кто из российских футболистов играл в Турции до него?

Мухсин Мухамадиев, Юрий Матвеев и Сергей Агашков («Анкарагюджю», 1993-1994)

Три первых российских легионера в чемпионате Турции появились в 1993-м благодаря Валерию Непомнящему, который тогда тренировал столичный «Анкарагюджю» (а про его путешествия по миру читайте в материале Вадима Кораблева). Форварды Мухсин Мухамадиев и Юрий Матвеев и полузащитник Сергей Агашков появились в клубе поочередно – приехали из «Локомотива», «Уралмаша» и израильского «Бейтара» соответственно. Матвеев был лучшим бомбардиром первого чемпионата России.

Мухамадиев адаптировался быстрее всех и выучил язык (ему как узбеку было попроще остальных), поэтому он первое время помогал с переводом партнерам. Но затем те тоже освоили турецкий. А когда Непомнящий покинул команду, эта тройка в обратном порядке разъехалась по домам, не оставив серьезного следа в турецком футболе.

Олег Саленко («Истанбулспор», 1996-1998)

Бомбардир сборной России перебрался в Турцию из «Рейнджерс» вскоре после Евро-1996 – и начал очень бодро, с 11 голов в 15 матчах. Но затем получил травму, и за следующие два года из-за проблем с коленом сыграл только в трех матчах – да еще и разругался с руководством.

От него требовали играть, хотя врачи рекомендовали этого не делать. Как итог – «Истанбулспор» перестал платить Саленко зарплату, предложив деньги только за выход на поле. Но и контракт потребовали досидеть, не отпуская в другой клуб.

Вячеслав Мельников («Анкарагюджю», 1997-1998)

Мельников – малоизвестный российский футболист, который провел в нашем чемпионате всего один матч – за ЦСКА. В остальное время он катался по экзотическим для того времени странам – Израиль, Турция, Вьетнам и Малайзия. В «Анкарагюджю» он провел всего 10 матчей и забил два гола.

Вячеслав Камольцев («Коджаелиспор», 2000)

В отличие от Мельникова, Камольцев, которого в первую очередь знают по «Торпедо», играл в чемпионате России, а командировка в «Коджаелиспор» получилась из-за Александра Тарханова: тот посадил форварда на скамейку и не видел в составе.

«Мне там переводчик объясняет: «Тут у нас было землетрясение, а Измит, где команда базировалась, был эпицентром». Естественно, после этого стихийного бедствия полкоманды, и заметьте – лучшая половина, разбежалось. Так что, когда я туда приехал, «Коджаелиспор» на последнем месте шел. И отрыв от следующей команды очков пять», – рассказывал Камольцев.

Ильшат Файзулин («Алтай», 2000)

Файзуллин ехал в Турцию после португальского «Фаренсе». Несмотря на полуторагодичный контракт, за клуб из Измира с очень российским названием форвард почти не играл – всего пять матчей. А вскоре вернулся в Испанию, где выступал еще до «Фаренсе».

Дмитрий Хлестов («Бешикташ», 2000-2002)

Легенда московского «Спартака» захотел попробовать силы в одном из флагманов турецкого футбола – его туда звал будущий тренер «Спартака» Невио Скала. И при итальянце у Хлестова все действительно было здорово – регулярно место в старте, удачные матчи.

Но после увольнения Скалы все изменилось: Кристоф Даум, который принял команду, защитнику не доверял. «Чуть ли не в первый день он объявил, что в моих услугах не нуждается. Мы с ним практически не общались, он мне все через капитана передавал», – рассказывал Хлестов. За два года в «Бешикташе» у него 34 матча, 1 гол и 3 результативные передачи.

Андрей Кривов («Газиантепспор», 2000-2002)

Кривов сделал имя в «Роторе» 90-х – и когда у волгоградцев возникли финансовые сложности, его пришлось продать. Им интересовались российские топ-клубы, сам игрок хотел в «Спартак» (подходил ему по стилю), но Владимир Горюнов отказался его туда отпускать – и продал в Турцию. На деньги от трансфера Кривова «Ротор» купил себе автобус и выкупил самолет для перелетов на выездные матчи.

Первый сезон в Турции получился удачным: Кривов закрепился в основе, а «Газиантепспор» стал третьим в чемпионате-2000/2001, повторив лучший результат в истории клуба. Но вот во втором вскрылся обман: клуб стал меньше платить по контракту (и не только ему) – в Федерацию футбола Турции несли один контракт, а с игроками подписывали другой. В итоге разорвать соглашение Кривову и другим футболистам удалось только через суд.

Владимир Бесчастных («Фенербахче», 2003)

Бесчастных страдал в другом стамбульском гранде. За полгода в Турции форвард забил только один гол и регулярно оставался в запасе – к тому же у клуба были финансовые проблемы.

«За все время, что я в «Фенербахче» провел – нормальную зарплату (вовремя, и в оговоренном размере) не получил ни разу! Почти полгода завтраками кормили. Если и выплачивали, то смешные суммы. Аванс – не аванс, премия – не премия. Не поймешь что! Пыль в глаза пускали, а на деле – пшик. Из-за этого многие ребята и уехали. Как играть в таких условиях?» – вспоминал он.

В итоге летом 2003-го Бесчастных вернулся в Москву, отказавшись от контракта с «Фенером» – и для этого даже пришлось простить долги (подробнее об этом рассказывал Денис Романцов).

Роман Нойштедтер («Фенербахче», 2016-2019)

С задержками по зарплате сталкивался и Роман Нойштедтер, который доехал до Турции в статусе игрока сборной России в 2016-м. Правда, ему, в отличие от Бесчастных, все выплатили.

В Турции Роман играл нормально, но в какой-то момент болельщикам не понравилось, когда на фото с празднования Рождества он смеялся (да, и такое бывает), и ему устроили обструкцию. Отреагировал и тренерский штаб: Нойштедтер присел на скамейку, а летом 2019-го уехал в «Динамо».

Виталий Дьяков («Сивасспор», 2017-2018)

Защитник уехал в один из аутсайдеров чемпионата Турции после невзрачного сезона в «Томи» – и в «Сивасспоре» получилось не лучше. В 11 матчах он забил гол и вскоре переехал в минское «Динамо», а потом и в «Спартак-2». Так и закончилась карьера некогда кандидата в сборную России.

Арсен Хубулов («Эрзурумспор», 2018)

Хубулов тоже некогда считался очень перспективным – и неплохо смотрелся в «Алании» и «Кубани». В 2018-м полузащитник отыграл в «Эрзурумспоре» полгода – перешел из «Анжи», но в четырех матчах никак себя не проявил, а вскоре вернулся в Россию.

Заур Садаев («Анкарагюджю», 2019)

Садаев тоже недолго отыграл в Турции – но запомнился большим скандалом. В «Анкарагюджю» форвард сначала приехал в аренду, потом подписал полноценный контракт – но за несколько месяцев разругался с руководством и отказался играть за столичный клуб. «Я решил, что больше не буду играть за этот клуб, контракт разорван! Вот и все», – писал он. Причиной стали долги по зарплате.

Правда, в 12 матчах за этот период Садаев лишь дважды появился в старте, голами и передачами никак не отметился. А после Турции нигде не играл.

Юрий Лодыгин («Газиантеп», 2019)

Российский кипер с греческими корнями за пределами Греции чувствовал себя не очень комфортно – кроме пары сезонов в «Зените». Затем в Питере окончательно в нем разочаровались и отправили в аренду в «Олимпиакос», а после этого он поехал в Турцию.

В «Газиантепе» Лодыгин проиграл борьбу за место в основе – сыграл всего в двух матчах за четыре месяца, да еще и запустил в них шесть голов. В итоге через полгода он расторг контракт и вернулся в Грецию, где сейчас, как ни странно, добавляет – и уже выступает за «Панатинаикос».

Федор Кудряшов («Истанбул», 2019; «Антальяспор», 2020 – н.в.)

У Кудряшова с Турцией большая история любви – пожалуй, из всех российских игроков именно у него карьера там складывается лучше всего. Защитник сборной был в составе мощного «Истанбула» с Клиши, Епуряну, Адебайором, Ташчи и Демба Ба.

Однако в Стамбуле он провел полгода и ради игровой практики ненадолго вернулся в Россию, в «Сочи» – чтобы в начале 2020-го уехать в «Антальяспор». Здесь экс-игрок «Спартака» твердо выходит в старте и всегда среди лидеров по игровому времени, а клуб – середняк с претензией на еврокубки. За два с половиной года на счету Кудряшова более 80 матчей.

Магомед-Шапи Сулейманов («Гиресунспор», 2021-2022)

Шапи съездил в сезонную аренду в Турцию после размолвки с «Краснодаром», но там не смог показать себя так, как хотелось бы. 3 гола в 31 матче, а клуб остановился в шаге от вылета. Сулейманов вернулся в Россию, но вскоре уехал в новую аренду – в «Хапоэль» Беэр-Шева.

Фото: globallookpress.com/imago sportfotodienst, Hikmet Saatci; Gettyimages.ru/Stu Forster /Allsport, Martin Rose/Bongarts; Instagram/lodygin1, shapi_777