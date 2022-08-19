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Дзюба уехал в Турцию, Шапи – в Израиль. Наших за границей не так уж и мало

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В списке далеко не только Головин и Миранчук. 

За переходом Артема Дзюбы в тени остался новый контракт Магомеда-Шапи Сулейманова. В июне он вернулся в «Краснодар» из турецкого «Гиресунспора» и вот спустя всего четыре матча снова уезжает из родной команды.

На этот раз Шапи приютили в израильском «Хапоэле» Беер-Шева: вице-чемпион страны взял 22-летнего игрока в аренду на сезон. 

Хороший повод напомнить, за кем еще из наших, помимо Дзюбы и Шапи, следить в Европе.  

Александр Головин, «Монако»

Головин начинает пятый сезон за «Монако» и сражается с травмами. Они мешают выйти на новый уровень, но даже так Александр железно основной в команде Клемана. К сожалению, в этом сезоне клуб уже остался без ЛЧ – проиграл ПСВ в квалификации.

Алексей Миранчук, «Торино»

Миранчук сменил «Аталанту» на «Торино», забил в дебютном матче, но сразу же сломался. Через месяц придется начинать все заново.

Александр Кокорин, «Фиорентина» и сборная мира

Держит в страхе весь итальянский футбол. Правда, следить за ним на поле вряд ли удастся, но заходите в новостной раздел Sports.ru.

Андрей Лунев, «Байер»

Свитер Лунева сыграл в Бундеслиге еще в первом туре, но сам Андрей вышел только во втором – и получилось максимально грустно: «Байер» проиграл «Аугсбургу» со счетом 1:2, а россиянин получил травму бедра и выбыл на 6 недель.

Федор Кудряшов, «Антальяспор»

Кудряшов проводит аж четвертый сезон в «Антальяспоре» и много играет в основе. Среди партнеров: Омер Топрак, легенды «Спартака» Фернандо и Луис Адриано, а тренирует их сам Нури Шахин. Так что за Федора спокойно.

Магомед Оздоев, «Фатих Карагюмрюк»

Этим летом Магомед перешел в турецкий «Фатих Карагюмрюк» и сыграл в первом матче. Оздоева тренирует великий Андреа Пирло, поэтому наблюдать за этой историей будет особенно интересно. 

Никита Хайкин, «Буде-Глимт»

Никита и его «Буде-Глимт» продолжают писать историю: норвежцам из Заполярья остается всего один матч, чтобы впервые запрыгнуть в группу ЛЧ. «Буде» переиграл дома загребское «Динамо» 1:0, теперь нужно выстоять в Хорватии. 

Никита Иосифов, «Вильярреал»

Иосифов закрепился в системе «Вильярреала» и иногда даже тренируется с основой. В этом сезоне вторая команда играет в Сегунде, но хочется верить, что увидим Никиту в Ла Лиге. 

Станислав Крицюк, «Жил Висенте»

Этим летом Крицюк попрощался с «Зенитом» и вернулся в Португалию. Снова в «Жил Висенте» – как раз оттуда кипер переезжал в Санкт-Петербург в сентябре 2021 года.

Станислав Ильюченко, «Сеул»

Станислав сменил корейский «Чонбук» на «Сеул» – будет играть там до конца 2024-го. Последние полгода форварда не задались, но в новой команде пошло: сначала гол в дебютной игре на 96-й минуте, а потом мяч в ворота бывшей команды.

Юрий Лодыгин, «Панатинаикос»

Юрий два сезона был основным в середняке чемпионата Греции «ПАС Яннины» и перешел в «Панатинаикос». Правда, клуб растерял былую мощь, не приземлялся в тройке уже пять лет, да и место в составе Юрию не гарантировано. 

Роман Нойштедтер, «Вестерло»

После Евро-2021 Роман почти полгода просидел без команды, но в феврале перешел в «Вестерло» из второго дивизиона Бельгии. В этом сезоне команда играет в элите и после первых четырех туров занимает 7-е место. Нойштедтер – основной.

Иван Злобин, «Фамаликан» 

В августе 2020-го Иван покинул «Бенфику» и перешел во «Фамаликан», но там пока не ладится. Злобин почти не играет, а в прошлом сезоне лишь раз вышел в чемпионате (закончили на восьмом месте).

Александр Жиров, «Зандхаузен»

Жиров начинает очередной сезон в «Зандхаузене» из второй Бундеслиги, хотя летом 31-летним защитником интересовалось «Динамо». 

Михаил Меркулов, «Риека»

В июле 2021-го защитник, который играл в «Урале», чуть-чуть в «Рубине» и «Балтике», переехал в хорватскую «Риеку» и уже закрепился в основе. Ему нравится в Хорватии, даже говорит, что уровень намного выше, чем в России: «Чему я научился в РПЛ, то в Европе умеют на выходе из юниорской школы».

Кто еще играет за границей: Александр Васютин – «Юргорден» (Швеция), Магомедхабиб Абдусаламов – «Пафос» (Кипр), Григорий Морозов – «Целе» (Словения), Герман Онугха – «Вейле» (Дания), Иппей Шинодзука – «Албирекс Ниигата» (Япония).

«Дзюбу в Турции считают звездой». Эльвин Керимов объясняет вообще все о переходе Артема в «Адана Демирспор»

«Кельн» был бы идеальным вариантом для Дзюбы в игровом плане (а им нужен такой нападающий). Жаль, что этот трансфер никогда не случится

Фото: globallookpress.com/Panoramic, Claudio Grassi, www.imagephotoagency.it, Tom Weller; Instagram/hbs_fc99lunev_officialfed.kudryashovthemagastimesnikita1haikiniosifov_11kritciuk_01stas_iljutcenkolodygin1zlobyan

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