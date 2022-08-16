«Выпить – не поможет». Безмерная грусть тренера «Зоркого» после вылета от «Амкала»

Эх.

Главный тренер «Зоркого» Денис Лопатин в серии пенальти с «Амкалом» (7:8) прошел все стадии принятия поражения.

Лопатин восемь лет в системе «Зоркого», и этот сезон для него первый в качестве полноценного главного тренера – он работал сначала в молодежной команде-U19, а с 2020-го – в главной команде ассистентом (и даже исполнял обязанности главного).

Но «Зоркий» тогда не был в профессионалах. Этот сезон – первый профессиональный за три года. Лопатин после шести лет в молодежке стал главным именно тогда, когда красногорцы провалились в любители.

Его большим дебютом стала игра 1/256 Фонбет Кубка России против «Амкала». «Зоркий» вылетел в серии пенальти (1:1, 7:8).

«Они забили, мы – нет. Это футбол. Будем работать. Для тренеров было не очень хорошо, потому что много ошибок. Но болельщикам, наверное понравилось. Для них была хорошая игра с обеих сторон. Моменты были, пенальти, ажиотаж. Но мне, как тренеру, такое тяжело переносить: брак, ошибки. Есть над чем разбираться и работать.

8 лет шел к этому матчу? Ну а что делать. Это жизнь. Надо пережить. Я разочарован. Это самая важная игра для меня. Я же дебютирую в профессиональном футболе в качестве тренера. Был профессиональным игроком, но сейчас другая ответственность.

У меня уже был короткий диалог с руководством. Мне выразили недовольство. Без конкретики. Просто [перешли] на личности. Перед нами стояла задача выиграть. А мы этого не сделали. Реакция руководства понятна. Но меня не уволили. Сказали, что плохо играли и что «Амкал» больше хотел победил. Считаю, это так. Беру всю ответственность за поражение на себя. Мне очень жалко ребят. Не знаю, как будет дальше. Главное, чтобы нас не выбило из колеи. Нам же еще играть во Второй лиге. Подумаем, разберем, что делать.

Нам не хватило мастерства – не можем отдать передачу и попасть по воротам. Такой пока у нас уровень. Надо больше тренироваться и работать. В первую очередь – молодым футболистам. Пока они не готовы, только на ветеранах выезжаем. Сейчас поедем на стадион, дальше – по домам.

Выпью? Этим не поможешь. Я люблю оставаться наедине с самим собой и так все анализировать. Не знаю, усну ли сегодня», – переживания Лопатина в разговоре со Sports.ru.

Но в чемпионате у «Зоркого» все не так плохо для команды, которая только что вернулась из любителей – 2 победы, ничья и 2 поражения в 5 матчах, причем проиграли только «Зениту-2» и питерской «Звезде». Они в таблице выше «Зоркого».