А теперь вернулся и сделал жизнерадостное фото!

Виктор Гончаренко неожиданно возвращается в «Урал» – спустя семь лет разлуки они снова вместе.

«Мы его давно знаем. Виктор был свободным, провели переговоры и сегодня подписали контракт, – комментирует назначение президент клуба Григорий Иванов. – Мы толком не рассматривали других вариантов.

Задача? Стать чемпионом России. Шучу. Подготовить команду и выправить положение, в котором мы сейчас оказались. Мы об этом не говорили, но Виктор Михайлович тоже это понимает. Надо выйти из кризиса. Контракт подписан на два года. Надеемся, все будет хорошо».

Иванов перестраховывается – в прошлый раз Гончаренко в «Урале» хватило на два месяца.

Гончаренко ушел за 3 дня до матча с «Тереком», хотя за 4 говорил о борьбе за еврокубки

Гончаренко назначили главным тренером «Урала» в июне 2015-го: пришел после странного увольнения из «Кубани», которая при белорусе шла пятой в таблице. Гендиректор краснодарцев Евгений Муравьев говорил, что отставка стала «превентивной мерой на фоне целого ряда глубинных проблем с дисциплиной».

В Екатеринбурге все начиналось неплохо, но через два месяца после назначения и здесь произошло что-то странное.

В седьмом туре «Урал» принимал грозненский «Терек» – у команд было по пять очков, шли в середине таблицы. За 4 дня до матча Гончаренко в медиа говорил о желании зацепиться за еврокубки.

«Тут есть все ресурсы, чтобы сделать больше бюджет, пригласить более качественных игроков. У нас сейчас добротная команда, но чтобы результаты были лучше, надо в каждое окно приглашать одного или двух футболистов и не терять тех, кто есть. За четыре окна можно существенно усилить команду и за счет планомерного развития и усиления достичь хороших результатов. Если так, то почему бы и не побороться за еврокубки?»

Екатеринбуржцы считались фаворитами, соперник к тому моменту не побеждал 6 матчей.

Позитивный настрой пропал сразу после появления первых линий от букмекеров – коэффициенты на победу гостей варьировались от 1,42 до 1,70, тогда как на хозяев давали от 4,20 до 5,40. Случайность или ошибка? За полгода до этого команды уже встречались между собой в Грозном в 30-м туре – и та встреча обернулась скандалом.

«Уралу» нужно было выигрывать (боролся за выживание), но на важнейший матч почему-то приехали без тренера Александра Тарханова и шести игроков основы. Коэффициент на «Урал» составлял 1,70 – возможно, потому что хозяева потеряли турнирную мотивацию. В итоге грозненцы проиграли 1:4.

К матчу в следующем сезоне было особое внимание.

Первые слухи об уходе Гончаренко из команды появились 25 августа – за три дня до игры. Спустя еще два дня «Урал» выпустил заявление, что тренер не будет руководить командой во встрече с «Тереком» по причинам личного характера. На следующий день выяснилось, что основной вратарь Юрий Жевнов и защитник Александр Мартынович тоже пролетели мимо заявки по неизвестным причинам.

Сыграли 3:3. «Наши партнеры из мира букмекеров поставили самую высокую линию на этот матч – и она нашла отражение, – радовался тогдашний исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан. – Мне не хочется гадать, речь идет о конкретных людях, там могут быть свои причины, но пройдет время, и мы все узнаем».

Прошло время, но мы мало что узнали.

1 сентября «Урал» объявил о расторжении контракта «по обоюдному согласию из-за расхождения во взглядах на дальнейшие пути развития» – и поставил исполняющим обязанности ассистента Гончаренко – Вадима Скрипченко.

Иванов жалел, что Гончаренко ушел так рано, и требовал три зарплаты

Босс «Урала» перед игрой опровергал конфликт с тренером.

«Я сейчас за границей и завтра планирую быть на игре. Всех дел не знаю и когда уезжал, у меня были нормальные отношения с главным тренером. Улетел в отпуск, вышел из самолета – узнаю, что такое произошло. Не знаю причин подобного решения тренера, – настаивал президент Григорий Иванов. – Бывают у них такие моменты, поймите. Сразу началась шумиха. Общались с Гончаренко по телефону и предложил ему встретиться в понедельник. Все обсудить. Я не собираюсь расставаться с ним – его отставка нам не нужна. Нас все устраивает, нормально работает. Не надо искать никаких подводных течений. Больше про это ничего сказать не могу».

Риторика постепенно менялась. «Я вам все объясню. У Виктора есть право в одностороннем порядке. Мы с ним договорились, что если ему поступит хорошее предложение от другого клуба, то у меня не будет к нему никаких вопросов. Если же он уходит из клуба по своей вине, то должен нам три зарплаты. Нам же нужно искать нового тренера. Если по нашей вине – уже мы выплачиваем ему три жалованья. Не знаю, как все будет. Надо сесть и поговорить, обсудить случившееся. Он не мальчик – везде нужно договариваться. Если что не нравится, то прямо скажи».

Гончаренко ничего так и не сказал – и тихо ушел работать ассистентом Леонида Слуцкого в ЦСКА, а «Урал» и «Терек» через год дали новый спектакль, после которого полыхали все: от Василия Уткина до комментировавшего матч Тимура Журавеля – «Терек» просил отстранить его от комментирования после того матча, но все обошлось. После той встречи Скрипченко тоже ушел.

Несмотря на громкое расставание, президент «Урала» грустил, что не смог как следует поработать с Гончаренко. «Мне очень жаль, что он ушел. Правда, мне очень жаль. Как тренер мне очень нравился. Отдавался работе. Как человека я его узнать за два месяца не успел. Это и понятно – короткий срок».

Теперь есть шанс исправить ситуацию.

Гончаренко объяснил, что соскучился по работе

Приветственное слово нового тренера.

– Мы с Григорием Викторовичем [Ивановым] уже давно знакомы, поэтому нельзя сказать, что долго размышляли. Кое-какие моменты уточнили, достаточно быстро все произошло, – сказал тренер в интервью сайту клуба. – За и против есть всегда. Самый важный момент за – хочется очень работать. Давно не проводил тренировку, хочется быстрее окунуться в это все. А тем более уже выйти и провести игру.

– После работы с такими клубами, как ЦСКА и «Краснодар», командировка в «Урал» – это что? Охарактеризуйте, пожалуйста.

– Почему вы так размышляете? Был я в «Урале», был в «Уфе». Поэтому я не считаю, что это для тренера шаг назад. Это нормальная ситуация, когда вот так идешь по тренерской карьере.

Мы уже наметили план, что нам делать. Надо посмотреть, кого мы можем пригласить, чтобы усилить команду. Понятно, что тренерская работа должна вестить каждодневно, чтобы усилить команду

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко, Павел Лисицын; ФК «Урал»