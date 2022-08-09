«Только две майки есть». У «Спартака» дефицит формы: нельзя меняться с соперниками или дарить фанатам

Чернов все равно отдал футболку Григорию Иванову.

«Спартак» хорош – после четырех туров заслуженно делит первое место с ЦСКА. Но проблемы все-таки есть – как минимум с игровой формой. Сезон-2022/23 команда начала в комплекте прошлого сезона из-за ухода Nike.

После матча с «Уралом» открылось еще одно неприятное обстоятельство – даже старые футболки в «Спартаке» уже заканчиваются.

У Квинси Промеса майку попросили болельщики, но он на ломаном русском объяснил: «Не можно, потому что Nike ушел. Только две майки есть. Не можно брать».

А вот защитника Никиту Чернова это не остановило – он отдал игровую футболку президенту «Урала» Григорию Иванову.

«Какую-то частичку себя оставил в этой команде (Чернов играл в «Урале» в аренде сезон-2017/18 – Sports.ru), хорошо пообщались с Григорием Викторовичем, он попросил футболку. Уже потом администраторы сказали, что нельзя. Вообще нельзя – придется за свой счет покупать. Если будет не в чем играть, попрошу Григория Викторовича переслать. Для него ничего не жалко», – рассказал футболист в интервью Севастьяну Терлецкому.

Про проблему известно, было несколько вариантов выхода из ситуации. Например, сотрудничество с итальянцами из Errea.

Сейчас «Спартак» ждет комплекты ретро-формы Nike.

«У нас есть несколько сценариев. Базовый: продолжаем играть в форме сезона-2021/22. Если нам доставляют ретро- и юбилейную форму, какое-то время поиграем в ней – таким образом у нас будет достаточно времени, чтобы подготовиться к новому партнеру, – объяснял «Ведомостям» коммерческий директор «Спартака» Рустам Махмутов. – В феврале-марте 2023 г. мы уже можем начать с новым техническим спонсором».

Этим самым техническим спонсором стал интернет-магазин Wildberries. Пока официально непонятно, в каком формате будут сотрудничать клуб и маркетплейс. «Чемпионат» сообщал, что Wildberries помогут с поставками формы. Еще «Спартак» якобы не будет платить Wildberries. «Для клуба это не денежная история. Компания поможет клубу с поставками экипировки, а взамен получит рекламу от «Спартака», – утверждал источник «Чемпионата».

А пока красно-белые живут в режиме дефицита.

Фото: globallookpress.com/ Stupnikov Alexander