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Самые быстрые отставки в РПЛ. В списке слишком много «Урала»

Локомотив Локомотив
Динамо Москва Динамо Москва
Черноморец Новороссийск Черноморец Новороссийск
Омари Тетрадзе Омари Тетрадзе
Валерий Карпин Валерий Карпин
Игорь Шалимов Игорь Шалимов
Юрий Матвеев Юрий Матвеев
Дмитрий Аленичев Дмитрий Аленичев
Гус Хиддинк Гус Хиддинк
Павел Гусев
Урал Урал
Сергей Силкин Сергей Силкин
Спартак Спартак
Игорь Черевченко Игорь Черевченко
Анжи Анжи
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Ростов Ростов
Валерий Четверик
Футбол Футбол

Это не редкость.

Первая отставка сезона-2022/23 в РПЛ случилась после четвертого тура – «Урал» расстался с Игорем Шалимовым. Да, это ранняя отставка, но далеко не самая ранняя в РПЛ.

По картинке видно, что руководители клубов РПЛ теперь намного терпеливее – выделяется только увольнение Дмитрия Аленичева в чемпионский сезон «Спартака», в 2021-м Валерий Карпин ушел из «Ростова» после 2-го тура сам – чтобы сконцентрироваться на важных матчах сборной. А в сезоне-2019/20 первой отставки пришлось ждать аж до 11 тура: тогда как раз «Спартак» уволил Олега Кононова, а «Ахмат» заменил Рашида Рахимова на... Шалимова.

Ниже – самые быстрые тренерские отставки чемпионата России после его переименования в Премьер-лигу (2002-й). 

Омари Тетрадзе («Анжи», 2010) – 1-й тур

В 2009-м Омари Тетрадзе при покровительстве агента Мамуки Джугели, ставшего спортивным директором «Анжи», вывел махачкалинский клуб в Премьер-лигу, но уже после первого тура подал в отставку, объяснив ее «усталостью».

«Отставка – полностью моя инициатива. Руководство «Анжи» не хотело меня отпускать, но мы расстались друзьями. Мотивом к уходу послужила усталость: я три года проработал в «Анжи», устал от проблем с селекцией, редко видел семью – моя младшая дочь фактически выросла без меня. Это очень тяжело», – говорил Тетрадзе.

Дмитрий Аленичев («Спартак», 2016/17) – 1-й тур

Пожалуй, самая запоминающаяся отставка из списка. «Спартак» в первом туре разгромил «Арсенал» (4:0), но вот в Лиге Европы не справился с могучим кипрским АЕК, после чего руководство московского клуба, еще летом сомневавшееся насчет будущего Дмитрия Аленичева, отправило того в отставку. 

Что было дальше – мы все знаем. «Спартак» возглавил Массимо Каррера и подарил фанатам самое яркое событие почти за 20 лет. Леонид Федун тогда не особо комментировал увольнения тренеров, но по итогам чемпионского сезона все же высказался: «В конце прошлого сезона мы сами устроили встряску в коллективе, после чего команда забегала. Но потом началось то же самое. Человек наступал на одни и те же грабли. В такой момент команда перестает в него верить – а это самое страшное».

Валерий Четверик («Черноморец, 2003) – 2-й тур

Четверик в девяностые построил «КАМАЗ», игравший в Высшей лиге, а в начале нулевых устроился в Новороссийск в тандеме с Игорем Гамулой – и после второго тура разругался с владельцем клуба. Официально причиной ухода Четверика назвали «состояние здоровья» – якобы он попросил президента клуба перевести его на должность советника.

Но как признавался сам Четверик, в Новороссийске от него требовали выпускать на поле привезенных легионеров. «За неделю до чемпионата привезли мне пять бразильцев. Из мешка вот так — раз! — вывалили. Причем все — игроки обороны. И все летят вперед, шашки наголо. Ну, агенты-шмагенты засунули, видно...

Сначала Гамула ко мне, царство небесное, нагибается во время матча: «Валерий Васильевич, президент просит — выпусти бразильца...» У этого Атамаляна привычка была — стоял за воротами во время матча. С огромной рацией. Сигнализировал Гамуле: «Скажи Четверику — может, Леву Майорова надо поменять? Бразильца выпустить?». Я рассвирепел: «Что-о, ###?! Ты, Игорь, ко мне с этим вопросом не суйся!» Потом армянин (президент – Sports.ru) не выдержал — уже сам напирает: «Надо их ставить, это же бюджет!» Свисток ему на стол — раз! На, тренируй своих бразильцев!» – говорил Четверик.

Гус Хиддинк («Анжи», 2013/14) – 2-й тур

Хиддинк неожиданно ушел из «Анжи», который привел к лучшему результату в истории (третье место). На тот момент деньги из клуба еще не ушли, но голландец расторг контракт в начале чемпионата. И главной причиной стал новый помощник – Рене Меленстен, который сам через пару недель ушел из «Анжи».

«Два голландца вместе – это было ужасно, – рассказывал тогдашний спортдиректор махачкалинцев Герман Ткаченко. – Как кошка с собакой. И больше в этом был виноват Рене. Гус и Фергюсон схожи по модели работы, а Меленстен – это прекрасные тренировки, детали. Ему нужно было принять то, что у него та же роль, что и в «МЮ», а ему хотелось большей самореализации. Он вел себя не то что некорректно, но с перебором. Меленстен – невероятный специалист и помощник. Это мы знали, но не знали другого – он мнил себя первым, но не был готов к этому по личностным качествам. Поэтому у него в самостоятельной работе нигде и не получилось».

Игорь Черевченко («Локомотив», 2016/17) – 2-й тур

Слухи о том, что Черевченко может покинуть «Локомотив», начались еще по окончании сезона-2015/16, однако тренер получил второй шанс, несмотря на то, что москвичи не смогли пробиться в еврокубки. Но летом сменилось руководство – на место Ольги Смородской, с которой Черевченко был в хороших отношениях, пришел Илья Геркус. И за день до его назначения тренер подал в отставку. 

«Причин ухода Игоря Черевченко не знаю. Он ушел за день до того, как я появился. Мы с ним даже не общались. Вопрос, почему он ушел, есть, и я им задаюсь постоянно. Ответа нет. Настраивался на то, что он является главным тренером, и полагал, что будет работать достаточно долго. Но он принял другое решение», – говорил сам Геркус.

Валерий Карпин («Ростов», 2021/22) – 2-й тур

Не самый частый пример отставки – Валерий Карпин ушел из «Ростова», потому что перед сезоном решился на совмещение со сборной России, но у ростовчан с самого начала все пошло не так. Поэтому уже через два тура коуч признался и себе, и клубу, что не справляется.

«Мы пришли к мнению, что в сложившейся ситуации лучшим вариантом и для «Ростова», и для меня будет продолжение работы в качестве главного тренера сборной России, без совмещения», – говорил Карпин в обращении к болельщикам. Правда, в конце сезона он все равно вернулся.

Сергей Силкин («Динамо», 2012/13) – 3-й тур

Силкин в «Динамо» сменил Миодрага Божовича по ходу переходного сезона-2011/12 – и то «Динамо» в итоге стало четвертым, показывая яркий футбол в атаке. Но весну-2012 команда провалила (победили всего в 3 матчах из 12), и уже тогда заговорили о возможной отставке. Но ее не случилось в межсезонье – зато она случилась уже после третьего тура нового сезона. Неудачи Силкина объясняли его характером. 

«Боюсь ошибиться, но мне кажется, Силкин повторил решающую ошибку Борису Игнатьева. Который воспринимался всеми как душа-человек, вечный тренер молодежной сборной, но став во главе национальной команды не сумел достучаться до игроков на дистанции. Потому что был хорошим человеком и хотел оставаться им всегда – в любой ситуации», – описывал ту ситуацию журналист Илья Казаков.

Павел Гусев («Урал», 2013/14) – 3-й тур

Гусев долго возглавлял «Урал» – и именно с ним клуб из Екатеринбурга наконец-то выбрался из ФНЛ. Но уже после трех туров Григорий Иванов внезапно расстался с тренером и назначил его помощника Олег Василенко, который сейчас удивляет Премьер-лигу с «Факелом».

«Павел Пантелеевич... никакого увольнения не было. У Гусева так сложились семейные отношения. Он пришел и сказал: «Мне надо покинуть город, потому что у меня так сложились отношения». Я в его дела не лезу. Мы расстались в очень хороших отношениях. Он уже от нас уходил 10 лет назад, и потом судьба снова свела нас. Мы всегда будем ждать в нашем клубе», – оправдывался президент «Урала».

Юрий Матвеев («Урал», 2021/22) – 3-й тур

Матвеев – легенда «Урала» и вечно готовый на подмену человек, выводил команду на поле в шести (!) разных отрезках. Причем и как ассистент при дисквалификациях, и как исполняющий обязанности, и как главный. Его отставка выглядела странно – он проработал сезон-2020/21 (12-е место), а в следующем продержался всего три тура. Но Иванов объяснил отставку Матвеева именно желанием тренера.

«Команда потеряла уверенность, также я считаю, что тренерский штаб сам немного потерял уверенность, поэтому перемены были нужны. Юрий Александрович сам пришел и сказал, что нужно встряхнуть команду.

Мы не думали, что придется заканчивать сотрудничество перед началом сезона, это все произошло сейчас. Он все-таки вел команду перед сезоном. Мы ему за это благодарны, все решили в спокойной обстановке. Он вчера после игры подошел и попросил паузу, захотел в отставку. Это его предложение», – говорил босс «Урала».

Игорь Шалимов («Урал», 2022/23) – 4-й тур

Отставка Шалимова не рекордная по срокам – он делит десятое место еще с несколькими тренерами – например, Лаудрупом, Гаджиевым и Петреску. Но она подтверждает, что Григорий Иванов – один из самых нетерпеливых боссов лиги. 

Есть первая отставка в РПЛ – Шалимов. Хуже результат у него был только в «Уралане»

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко, Игорь Руссак, Павел Лисицын, Илья Питалев, Алексей Филиппов, Сергей Расулов

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