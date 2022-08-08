Самые быстрые отставки в РПЛ. В списке слишком много «Урала»

Это не редкость.

Первая отставка сезона-2022/23 в РПЛ случилась после четвертого тура – «Урал» расстался с Игорем Шалимовым. Да, это ранняя отставка, но далеко не самая ранняя в РПЛ.

По картинке видно, что руководители клубов РПЛ теперь намного терпеливее – выделяется только увольнение Дмитрия Аленичева в чемпионский сезон «Спартака», в 2021-м Валерий Карпин ушел из «Ростова» после 2-го тура сам – чтобы сконцентрироваться на важных матчах сборной. А в сезоне-2019/20 первой отставки пришлось ждать аж до 11 тура: тогда как раз «Спартак» уволил Олега Кононова, а «Ахмат» заменил Рашида Рахимова на... Шалимова.

Ниже – самые быстрые тренерские отставки чемпионата России после его переименования в Премьер-лигу (2002-й).

Омари Тетрадзе («Анжи», 2010) – 1-й тур

В 2009-м Омари Тетрадзе при покровительстве агента Мамуки Джугели, ставшего спортивным директором «Анжи», вывел махачкалинский клуб в Премьер-лигу, но уже после первого тура подал в отставку, объяснив ее «усталостью».

«Отставка – полностью моя инициатива. Руководство «Анжи» не хотело меня отпускать, но мы расстались друзьями. Мотивом к уходу послужила усталость: я три года проработал в «Анжи», устал от проблем с селекцией, редко видел семью – моя младшая дочь фактически выросла без меня. Это очень тяжело», – говорил Тетрадзе.

Дмитрий Аленичев («Спартак», 2016/17) – 1-й тур

Пожалуй, самая запоминающаяся отставка из списка. «Спартак» в первом туре разгромил «Арсенал» (4:0), но вот в Лиге Европы не справился с могучим кипрским АЕК, после чего руководство московского клуба, еще летом сомневавшееся насчет будущего Дмитрия Аленичева, отправило того в отставку.

Что было дальше – мы все знаем. «Спартак» возглавил Массимо Каррера и подарил фанатам самое яркое событие почти за 20 лет. Леонид Федун тогда не особо комментировал увольнения тренеров, но по итогам чемпионского сезона все же высказался: «В конце прошлого сезона мы сами устроили встряску в коллективе, после чего команда забегала. Но потом началось то же самое. Человек наступал на одни и те же грабли. В такой момент команда перестает в него верить – а это самое страшное».

Валерий Четверик («Черноморец, 2003) – 2-й тур

Четверик в девяностые построил «КАМАЗ», игравший в Высшей лиге, а в начале нулевых устроился в Новороссийск в тандеме с Игорем Гамулой – и после второго тура разругался с владельцем клуба. Официально причиной ухода Четверика назвали «состояние здоровья» – якобы он попросил президента клуба перевести его на должность советника.

Но как признавался сам Четверик, в Новороссийске от него требовали выпускать на поле привезенных легионеров. «За неделю до чемпионата привезли мне пять бразильцев. Из мешка вот так — раз! — вывалили. Причем все — игроки обороны. И все летят вперед, шашки наголо. Ну, агенты-шмагенты засунули, видно...

Сначала Гамула ко мне, царство небесное, нагибается во время матча: «Валерий Васильевич, президент просит — выпусти бразильца...» У этого Атамаляна привычка была — стоял за воротами во время матча. С огромной рацией. Сигнализировал Гамуле: «Скажи Четверику — может, Леву Майорова надо поменять? Бразильца выпустить?». Я рассвирепел: «Что-о, ###?! Ты, Игорь, ко мне с этим вопросом не суйся!» Потом армянин (президент – Sports.ru) не выдержал — уже сам напирает: «Надо их ставить, это же бюджет!» Свисток ему на стол — раз! На, тренируй своих бразильцев!» – говорил Четверик.

Гус Хиддинк («Анжи», 2013/14) – 2-й тур

Хиддинк неожиданно ушел из «Анжи», который привел к лучшему результату в истории (третье место). На тот момент деньги из клуба еще не ушли, но голландец расторг контракт в начале чемпионата. И главной причиной стал новый помощник – Рене Меленстен, который сам через пару недель ушел из «Анжи».

«Два голландца вместе – это было ужасно, – рассказывал тогдашний спортдиректор махачкалинцев Герман Ткаченко. – Как кошка с собакой. И больше в этом был виноват Рене. Гус и Фергюсон схожи по модели работы, а Меленстен – это прекрасные тренировки, детали. Ему нужно было принять то, что у него та же роль, что и в «МЮ», а ему хотелось большей самореализации. Он вел себя не то что некорректно, но с перебором. Меленстен – невероятный специалист и помощник. Это мы знали, но не знали другого – он мнил себя первым, но не был готов к этому по личностным качествам. Поэтому у него в самостоятельной работе нигде и не получилось».

Игорь Черевченко («Локомотив», 2016/17) – 2-й тур

Слухи о том, что Черевченко может покинуть «Локомотив», начались еще по окончании сезона-2015/16, однако тренер получил второй шанс, несмотря на то, что москвичи не смогли пробиться в еврокубки. Но летом сменилось руководство – на место Ольги Смородской, с которой Черевченко был в хороших отношениях, пришел Илья Геркус. И за день до его назначения тренер подал в отставку.

«Причин ухода Игоря Черевченко не знаю. Он ушел за день до того, как я появился. Мы с ним даже не общались. Вопрос, почему он ушел, есть, и я им задаюсь постоянно. Ответа нет. Настраивался на то, что он является главным тренером, и полагал, что будет работать достаточно долго. Но он принял другое решение», – говорил сам Геркус.

Валерий Карпин («Ростов», 2021/22) – 2-й тур

Не самый частый пример отставки – Валерий Карпин ушел из «Ростова», потому что перед сезоном решился на совмещение со сборной России, но у ростовчан с самого начала все пошло не так. Поэтому уже через два тура коуч признался и себе, и клубу, что не справляется.

«Мы пришли к мнению, что в сложившейся ситуации лучшим вариантом и для «Ростова», и для меня будет продолжение работы в качестве главного тренера сборной России, без совмещения», – говорил Карпин в обращении к болельщикам. Правда, в конце сезона он все равно вернулся.

Сергей Силкин («Динамо», 2012/13) – 3-й тур

Силкин в «Динамо» сменил Миодрага Божовича по ходу переходного сезона-2011/12 – и то «Динамо» в итоге стало четвертым, показывая яркий футбол в атаке. Но весну-2012 команда провалила (победили всего в 3 матчах из 12), и уже тогда заговорили о возможной отставке. Но ее не случилось в межсезонье – зато она случилась уже после третьего тура нового сезона. Неудачи Силкина объясняли его характером.

«Боюсь ошибиться, но мне кажется, Силкин повторил решающую ошибку Борису Игнатьева. Который воспринимался всеми как душа-человек, вечный тренер молодежной сборной, но став во главе национальной команды не сумел достучаться до игроков на дистанции. Потому что был хорошим человеком и хотел оставаться им всегда – в любой ситуации», – описывал ту ситуацию журналист Илья Казаков.

Павел Гусев («Урал», 2013/14) – 3-й тур

Гусев долго возглавлял «Урал» – и именно с ним клуб из Екатеринбурга наконец-то выбрался из ФНЛ. Но уже после трех туров Григорий Иванов внезапно расстался с тренером и назначил его помощника Олег Василенко, который сейчас удивляет Премьер-лигу с «Факелом».

«Павел Пантелеевич... никакого увольнения не было. У Гусева так сложились семейные отношения. Он пришел и сказал: «Мне надо покинуть город, потому что у меня так сложились отношения». Я в его дела не лезу. Мы расстались в очень хороших отношениях. Он уже от нас уходил 10 лет назад, и потом судьба снова свела нас. Мы всегда будем ждать в нашем клубе», – оправдывался президент «Урала».

Юрий Матвеев («Урал», 2021/22) – 3-й тур

Матвеев – легенда «Урала» и вечно готовый на подмену человек, выводил команду на поле в шести (!) разных отрезках. Причем и как ассистент при дисквалификациях, и как исполняющий обязанности, и как главный. Его отставка выглядела странно – он проработал сезон-2020/21 (12-е место), а в следующем продержался всего три тура. Но Иванов объяснил отставку Матвеева именно желанием тренера.

«Команда потеряла уверенность, также я считаю, что тренерский штаб сам немного потерял уверенность, поэтому перемены были нужны. Юрий Александрович сам пришел и сказал, что нужно встряхнуть команду.

Мы не думали, что придется заканчивать сотрудничество перед началом сезона, это все произошло сейчас. Он все-таки вел команду перед сезоном. Мы ему за это благодарны, все решили в спокойной обстановке. Он вчера после игры подошел и попросил паузу, захотел в отставку. Это его предложение», – говорил босс «Урала».

Игорь Шалимов («Урал», 2022/23) – 4-й тур

Отставка Шалимова не рекордная по срокам – он делит десятое место еще с несколькими тренерами – например, Лаудрупом, Гаджиевым и Петреску. Но она подтверждает, что Григорий Иванов – один из самых нетерпеливых боссов лиги.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко, Игорь Руссак, Павел Лисицын, Илья Питалев, Алексей Филиппов, Сергей Расулов