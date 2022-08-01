«Настало время отдать полномочия профессионалам». Помните, как Федун отходил от дел в «Спартаке» – но все же остался?

Яркое заявление из 2015 года.

Леонид Федун может уйти с поста председателя совета директоров «Спартака» – такие инсайды посыпались в понедельник (мы собрали все, что нужно знать на данный момент).

Владелец «Спартака» не впервые собирается отойти от дел в клубе – самый яркий случай был в 2015-м. Сезон-2014/15 для красно-белых получился неудачным: да, появилась «Открытие Арена», а Роман Асхабадзе привез в Россию Квинси Промеса, но вот с игрой все было не очень: вылет в 1/8 финала Кубка, заранее приговоренный Якин и итоговое шестое место.

Через несколько дней после первого дерби с ЦСКА на новом стадионе, где «Спартак» получил 0:4, Федун заявил об отходе от руководства клубом.

«Заканчивается десятый чемпионат России, когда я возглавляю совет директоров ФК «Спартак». За это время удалось создать прочный материальный фундамент для народной команды. У нас лучший в стране стадион. Наша академия по праву признана образцовой не только в России, но и в Восточной Европе. Десятки наших воспитанников играют в национальных сборных всех возрастов. У клуба прочная финансовая база. За все годы не было ни одной задержки с выплатами игрокам и партнерам. Клуб полностью соответствует требованиям финансового фэйр-плей.

«Спартак» пять раз становился серебряным призером чемпионатов России. Регулярно выступал в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Эти результаты, являющиеся выдающимися для большинства команд РФПЛ, не могут быть удовлетворительными для поклонников самого титулованного клуба нашей страны! Искренне, всей душой переживаю и болею за судьбу «Спартака» и понимаю, что настало время отдать полномочия профессионалам. Может, они будут более удачливы и компетентны и приведут народный клуб к новым титулам . Пусть Бог хранит «Спартак»!» – говорилось в заявлении Федуна.

Что было потом?

После этого Федун дал пару коротких комментариев СМИ. «Я отхожу от непосредственного руководства», – отметил он. И добавил: «Можете больше мне не звонить: я никаких комментариев по футболу не даю и становлюсь просто человеком, который будет финансировать и помогать «Спартаку».

Медиа писали, что причиной таких внезапных слов бизнесмена стало недовольство его партнера Вагита Алекперова и «Лукойла» неудачами клуба, а для «Спартака» решение Федуна отойти от дел стало максимально неожиданным – даже совет директоров был не в курсе.

Но в итоге летом 2015-го в совет директоров вошли Федун, Александр Жирков, Александр Матыцын, Сергей Михайлов, Сергей Родионов и Андрей Федун. А Родионов еще и сменил в качестве генерального директора Романа Асхабадзе. При этом Федун сохранил пост председателя – и оставался в «Спартаке» в этом качестве до сих пор.

Фото: globallookpress.com/Dmitry Golubovich/Russian Look