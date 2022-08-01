Федун уходит? Вместо него Хачатурянц? Главное о возможных переменах в «Спартаке»

Нескучный понедельник.

Новая неделя началась с громкого слуха насчет московского «Спартака» – а точнее, его владельца Леонида Федуна.

• По информации Baza, Федун покинет пост президента клуба, а рулить «Спартаком» будет экс-руководитель РПЛ и судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

• Судя по количеству инсайдов о «Спартаке», автор Baza и телеграм-канала «Мутко против» Глеб Трифонов довольно приближен к клубу. Например, про медосмотр Антона Зиньковского в «Спартаке», несмотря на опровержение от москвичей, первым написал именно он.

• Вот и сейчас клуб все отрицает. «Нам о таких перестановках неизвестно. Еще вчера все называли другую фамилию, до этого говорили еще что-то. Думаем, на фоне разных слухов такие новости будут появляться регулярно, относимся к этому спокойно», – заявил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

• Журналист «Чемпионата» Андрей Панков отмечает: инициатор приглашения Хачатурянца на пост главы «Спартака» – Вагит Алекперов. Правда, Хачатурянц еще не дал согласия, хотя вероятность высокая.

• Там же отмечается, что «Лукойл» продолжает забирать «Спартак» под свое управление. Компании перейдут акции акционеров «Спартака» Алекперова и Александра Матыцина, а бюджет на сезон утвердят «Лукойл» и новый совет директоров.

• А вот журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров относится к новостям скептически: «Браво, Леонид Арнольдович! Так грамотно пудрить мозги всем и вбрасывать информацию нужно уметь.

Думаю, даже если в «Спартаке» произойдут перестановки, о которых всех пишут, то в клубе ничего не поменяется. На бумаге руководить клубом будут Хачатурянц, Матыцин или кто-то еще, а по факту все останется как есть и Федун никуда не денется. Не надейтесь на многое, ребята, потом будет больнее осознавать реальность. Выкупить стадион у Федуна – следующая байка, которую вы прочитаете».

• А про это действительно сообщил Metaratings: «Лукойл» планирует выкупить стадион «Открытие Банк Арена» у Федуна, сумма сделки может составить от 90 до 100 млн долларов (5,4-6 млрд рублей).

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; globallookpress.com/Edgar Breshchanov/Global Look Press