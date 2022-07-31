Ибра-гол «Торпедо» в ворота «Крыльев» – Караев забил в касание внешней стороной стопы

Порядок!

«Торпедо» забило лишь второй гол в чемпионате – зато какой!

На 19-й минуте матча против «Крыльев» Артем Самсонов навесил в штрафную с левого фланга, а Давид Караев в касание внешней стороной стопы пробил в дальний угол ворот Ивана Ломаева.

Получился гол имени Златана – швед наверняка бы оценил!

Караеву 27 лет, он перешел в «Торпедо» перед стартом сезона. Московский клуб стал для Давида 13-м в карьере. В длинном списке игрока есть непродолжительные и не очень удачные периоды в «Химках» и «Урале».

Зато прошлый сезон стал для Караева прорывным – он забил за «СКА-Хабаровск» 14 голов, стал лучшим бомбардиром команды и заслужил место в РПЛ.