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Ибра-гол «Торпедо» в ворота «Крыльев» – Караев забил в касание внешней стороной стопы

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Давид Караев Давид Караев
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Порядок!

«Торпедо» забило лишь второй гол в чемпионате – зато какой!

На 19-й минуте матча против «Крыльев» Артем Самсонов навесил в штрафную с левого фланга, а Давид Караев в касание внешней стороной стопы пробил в дальний угол ворот Ивана Ломаева. 

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Караеву 27 лет, он перешел в «Торпедо» перед стартом сезона. Московский клуб стал для Давида 13-м в карьере. В длинном списке игрока есть непродолжительные и не очень удачные периоды в «Химках» и «Урале». 

Зато прошлый сезон стал для Караева прорывным – он забил за «СКА-Хабаровск» 14 голов, стал лучшим бомбардиром команды и заслужил место в РПЛ.

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