«Зенит» раскрошил «Локомотив» – 5:0. Ум Вендела, фокус Клаудиньо на 360 градусов, 1+1 Бакаева и Сергеев у пустых ворот

«Локо» регулярно громят на «Газпром Арене».

«Локомотив» долго упирался против «Зенита», но после 63-й минуты все-таки дрогнул. И пропустил пять! Решали не только бразильцы (забили Вендел и Клаудиньо), но и россияне, вышедшие со скамейки: Иван Сергеев и Зелимхан Бакаев.

Бразильцы все начали, а Сергеев с Бакаевым зашли со скамейки и организовали еще три

Больше часа «Локо» смотрелся прилично: боролся, стелился в подкатах и даже иногда убегал в контратаки. Но дальше – полный мрак, который начался с гола Вендела. Мяч попал к бразильцу от Матео Кассьерры, и он технично пробил низом. Это уже второй мяч Вендела в Мир РПЛ: до этого огорчал «Химок» в стартовом туре.

На 76-й минуте уже Малком ворвался в штрафную и от лицевой выкатил под удар Клаудиньо: тот крутанулся на 360 градусов и удвоил преимущество питерцев. Так отметились все бразильцы, продлившие соглашения с клубом до 2027 года.

А вот дальше блистали исключительно россияне, которые ярко зашли в игру со скамейки. На 80-й минуте Зелимхан Бакаев технично поигрался с мячом у штрафной и проткнул вперед на Сергеева – Иван мастерски перекинул Худякова правой стопой и довел счет до разгромного.

Бакаев без гола тоже не ушел: после 90-й реализовал пенальти, заработанный Малкомом. Бразильца завалил Дмитрий Баринов, после чего получил красную карточку – фол последней надежды.

Но и на этом «Зенит» не успокоился: уже на 93-й минуте Арсен Адамов хорошо сыграл на подборе и сделал передачу на Ивана Сергеева. Тот находился в центре штрафной и по пустым воротам не промахнулся.

«Игра на встречных курсах. В первом тайме у «Локо» был хороший момент, во втором тоже. Но у нас их было больше. Второй мяч более раскрыл игру, нам стало легче играть. Стало больше возможностей убегать в быстрые атаки.

Мы всегда стараемся играть высоко, высоко прессинговать. Думаю, что защитники справились с этим компонентом игры. Но в целом ребята хорошо двигались сегодня. Старались играть активно и агрессивно», – оценил игру главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

А вот реакция Йозефа Циннбауэра:

«Команда боролась, не сдавалась, продолжала работать, мы перешли на игру в два больших нападающих. Потом момент с Ненаховым – может что-то с голеностопом, – и после этого счет стал 0:2. Конечно, мы хотели компенсировать его отсутствие, но нам не дали этого сделать, и мы пропустили гол в меньшинстве – 0:3.

Главный судья сказал, что не видел этот момент – нужна была подсказка. Мы раньше подготовили замену из-за падения Ненахова, цифровое табло было готово. «Зенит» тоже готовил замену, на линии стояли несколько игроков – и после каких-то манипуляций зенитовцы зашли, а нам отказали в этом праве.

Команда хотела броситься вперед после счета 0:3, но наши попытки отбили, и игра успокоилась, мы пропустили следующие голы.

Итог: в первые 64 минуты команда играла достойно. «Зенит» заслужил победу, но счет не соответствует нашему выступлению на поле».

В начале тренер «Локо» говорил про неразбериху с заменами: москвичи лишились Ненахова еще на 78-й минуте, а заменить его смогли только на 83-й. Хотя Наир Тикнизян был готов выйти намного раньше.

Причем Бакаеву и Сергееву позволили выйти на поле, а футболисты «Локо» остались стоять за кромкой – и только разводили руками.

В итоге «Локо» на несколько минут остался в меньшинстве, потому что травмированный Ненахов покинул поле, а провести замену гостям не дали. А после быстрого гола от вышедших со скамейки москвичи возмутились еще больше.

«Думаю, по логике игры следовало провести сначала замены у «Локо» при условии, если они были готовы, – написал в своем телеграм-канале бывший арбитр Илья Обломов. – Нарушения нет. После замены Карасев показал, что надо играть. Резервный не был готов. Он пошел к своему месту. Скорее всего, смотреть лист замены, проверить протокол. Замена не была готова у «Локо».

По информации Sport24, ошибку мог допустить либо резервный арбитр, либо начальник команды «Локомотива», отвечающий за замены. Возможно, судьям просто не успели передать протокол о замене.

«Локомотиву» последние матчи на «Газпром Арене» лучше не вспоминать

• Да, питерские матчи у «Локо» в последнее время не получаются: 3 поражения кряду с разницей мячей 14:2.

• Для «Локо» матчи с «Зенитом» вообще превратились в жуткое испытание: не выигрывают у питерцев уже 8 матчей подряд во всех турнирах (5 поражений и 3 ничьих). Последнюю победу «Локомотив» одержал в сентябре 2019 года – обыграли «Зенит» 1:0 в РПЛ.

• Эта проблема преследует и другие столичные гранды: «Зенит» не проигрывает московским клубам в 15 последних матчах РПЛ – 10 побед при 5 ничьих. За всю историю чемпионатов России только у «Спартака» была более длительная серия без поражений против команд из Москвы – 29 матчей подряд в 1992-1995 годах.

После сегодняшней встречи «Локо» остался всего с двумя очками и 12 местом, «Зенит» же забрал 7 баллов и промежуточно вышел в лидеры Мир РПЛ.

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин