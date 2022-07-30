Новый протест Виража против Fan ID: в черно-траурных футболках почтили память 5 стадионов

Черная одежда и минуты молчания.

Протесты против Fan ID продолжаются. Новый перфоманс подготовили фанаты «Зенита», которые на матче с «Локо» оделись во все черное и поочередно заряжали названия стадионов, на которых с этого тура требуется паспорт болельщика.

Выглядело примерно так: скандирование «Сочи Арена» – минута молчания, «Ростов Арена» – минута молчания. И так со всеми аренами, где теперь нужен Fan ID. К слову, заряд «Fan ID – убийца футбола» зрители с центральных трибун встретили аплодисментами.

О готовящейся акции фанаты предупредили заранее:

«На предстоящий матч нами подготовлен перфоманс, сюжет которого согласован с «Зенитом» и РПЛ. К сожалению, органы дали понять, что перфоманс не будет поднят до того момента, пока не будут задержаны все фигуранты дела по баннеру о Fan ID. Вследствие этого нами было принято решение отложить перфоманс до следующего домашнего матча во избежание его изъятия.

Вместе с тем в матчах 3-го тура «Урал», «Сочи», «Пари НН», «Крылья Советов» и «Ростов» проведут первые домашние матчи в этом сезоне. Это означает, что пресловутая система Fan ID заработает на пяти стадионах нашей Родины. В связи с этим мы планируем со стартовым свистком почтить память каждой из пяти арен зарядами и минутами молчания поочередно.

Просим всех отнестись с пониманием к запланированным траурным мероприятиям и провести матч в черном».

Что за баннер и какие задержания?

Перед Суперкубокм фанаты «Зенита» уже проводили акцию против Fan ID – тогда вывесили на Вираже большое полотно. на котором стадион, закрытый бетонным забором с колючей проволокой и дозорными вышками. На баннере охранники с дубинками и собаками ставят болельщиков к стенке и досматривают – проверяют очень тщательно, на входе также ждет еще один охранник.

Потом под баннером растянули надпись «Stop Fan ID». А сами фанаты три минуты скандировали «Fan ID – убийца футбола».

Пик протеста против удостоверений болельщика на Суперкубке – перекличка «Нам не нужен Fan ID» между болельщиками «Зенита» и «Спартака». Закончилось это взаимными аплодисментами двух трибун – фанатов объединяет неприятие Fan ID.

Во время второго тура фанаты «Зенита» также скандировали кричалки против Fan ID. После этого они сообщили о задержаниях за предыдущий баннер.

«По итогам матча статья КоАП 20.31 ч. 1, вменяемая некоторым фанатам «Зенита» за баннер про Fan ID на матче Суперкубка, переквалифицировалась в 20.31 ч. 3. В 7 утра по адресам проживания начались задержания фигурантов данного дела. Так и живем: Fan ID или сиди!» – говорилось в сообщении фанатского объединения «Ландскрона».

Почему фанаты «Зенита» на трибунах?

Фаны петербургского клуба первыми высказались против оформления Fan ID – еще в декабре 2021-го. «Ландскрона» заявила, что болельщики не будут посещать мероприятия, на которых потребуется Fan ID.

Но внутри движения разные мнения: одни – за немедленный бойкот, другие – только на матчах, куда уже не попасть без Fan ID. В первом туре несколько тысяч фанатов пробили выезд в Химки, но ушли со стадиона на 72-й минуте под скандирование «Fan ID – убийца футбола».

В Петербурге сейчас далеко не полная посещаемость. «РБК» рассказывал, что «Зенит» в этом сезоне продал заметно меньше абонементов, чем обычно. Неделю назад это было 10 тысяч купленных абонементов против 15 тысяч, которые реализовывали до пандемии.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович