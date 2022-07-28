Кажется, расписка Федуна для Газизова реально существует. Это главный аргумент гендира «Уфы» в суде

Сражение Шамиля Газизова против «Спартака» продолжается. В этот раз Baza выложила в сеть легендарную расписку от Леонида Федуна.

Видимо, она все-таки существует.

«Специальный бонус 1 миллион евро выплачивается ежегодно от лица Президента клуба за участие в еврокубках. В течение 3 лет стороны согласились подготовить опцион на 10% ФКСМ для Ш. Газизов», – текст расписки.

Что за расписка?

В декабре 2021-го верховный суд Башкирии отказал Газизову в выплате выходного пособия в размере 400 миллионов рублей. Менеджер пообещал, что будет биться до конца.

«Конечно, буду обжаловать в кассационном суде, я не удовлетворен решением, – говорил Газизов. – Я не присутствовал – какой смысл? там есть мои представители».

Тогда же и стало известно о расписке: «Леонид Арнольдович должен выплатить мне определенную часть средств, потому что при найме на работу мне был предложен процент от клуба, то есть его акции. Я не хотел говорить об этом публично, но последние события в суде и действия акционера клуба не оставили мне выбора».

Позже детали раскрыл «Матч ТВ»: якобы Федун обещал Газизову 10% акций «Спартака» и бонус в 1 млн евро в год при выходе в еврокубки. Позже Шамиль показал расписку от Федуна в суде, а в «Спартаке» захотели провести экспертизу ее подлинности.

«Эту бумагу крайне сложно назвать каким-то обязательством», – комментировала ситуацию юрист «Спартака» Татьяна Завьялова. – Скорее, какие-то наброски хотелок и условий, которые обсуждались сторонами перед заключением трудового договора, но которые не вошли в трудовой договор с господином Газизовым. Дополнительный опцион, кроме трудового договора с Газизовым, Федун не подписывал».

Многие фанаты «Спартака» сочли эту расписку шуткой.

Как там иски Газизова против Федуна?

В начале июня стартовали новые слушания – октябрьский суд Уфы принял решение взыскать с Леонида Федуна 89 миллионов рублей. Именно с Федуна – от «Спартака» Газизов ничего не требовал.

Конечно, сам Федун ничего платить не собирается. «Суд установил, что это не трудовой спор. В процессе он отказался это признавать. В связи с отсутствием трудовых отношений суд вышел за пределы заявленных Газизовым требований, – реагировала юрист Завьялова. – Конечно, Леонид Арнольдович ничего платить не будет. Это незаконное решение, которое никогда в силу не вступит. Господин Федун тоже будет подавать жалобу».

Зарема Салихова тоже не молчала: «Газизов выбрал тактику взять измором, плодит новые иски, но проигрывает во всех инстанциях и кассациях. Классический сутяжник-мазохист».

Федун в итоге отбился, а в середине июля Верховный суд Башкирии снова не удовлетворил новый иск Газизова. Суд счел недостаточными доводы представителя Шамиля.

«Я знаю, с кем и на каком уровне я имею дело. Я понимаю, с кем борюсь. Я борюсь, вот и все. Зная меня, люди должны понимать, что я буду идти до конца», – не отчаивается бывший генеральный директор красно-белых.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Александр Вильф