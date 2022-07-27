«Локо» продает Бека-Бека в 2 раза дороже, чем купил. Как сейчас такое возможно?

Разбираемся, считать ли это успехом системы Рангника.

Судя по всему, согласован любопытный трансфер на выход из РПЛ: Алексис Бека-Бека уходит в «Ниццу». Причем француз не приостанавливает контракт, это именно продажа.

Инсайды о цене пока расходятся: звучат версии от 9 до 15 млн евро. Фабрицио Романо пишет, что договорились на 12 млн сразу и 2 млн в виде бонусов – предлагаем ориентироваться на это.

Бека-Бека – перый трансфер по немецкой стратегии: взяли за 6 млн евро, переехать в Россию уговорил Рангник

Бека-Бека приехал в Россию чуть меньше года назад – на 5-летний контракт с зарплатой 800 тысяч евро в год. Тогда за полузащитника олимпийской сборной Франции и «Кана» заплатили 6 млн евро – он вошел в топ-20 самых дорогих футболистов, которых когда-либо продавали из Лиги 2.

Поначалу Бека-Бека склонялся к переходу именно в «‎Ниццу», куда едет сейчас – с ней тогда еще работал Кристоф Гальтье, новый тренер «ПСЖ». Но в итоге все же выбрал «‎Локо»: по данным RMC Sport, чтобы уговорить игрока на переезд в Россию, в Кан лично летал Ральф Рангник.

Бека-Бека – первый трансфер по немецкой стратегии, которую внедряли под патронажем Ральфа. К тому, как это происходило, была масса вопросов на разных этапах.

Особенно странно все стало выглядеть, когда сам Рангник перестал заниматься «Локомотивом» после приглашения в «Манчестер Юнайтед», а затем Ларс Корнетка, оставленный рулить, тоже уехал – к Ральфу, уже в сборную Австрии.

Главным ответственным за немецкий курс, похоже, остался спортивный директор Томас Цорн. Правда, пока неясно, насколько велика его заслуга.

Французу нравилось в России, политика его не интересовала

Бека-Бека провел за «Локомотив» 28 матчей: не забивал, есть четыре ассиста, восемь желтых карточек и одно удаление – как раз в последнем матче, с «Ростовом» (2:2). Вероятно, дисквалификацию отбывать и не придется.

Алексис регулярно отмечал, что уходить из клуба не собирается и в России ему все нравится .

«Когда я переходил в московский клуб, ничего не знал о России. Но сейчас могу точно сказать: мне легко здесь жить, у меня нет никаких проблем. Жить в России – здорово. Думаю, Москва – один из самых красивых городов мира. Когда мои родственники и знакомые спрашивают, как у меня дела в России, всегда отвечаю, что у меня все прекрасно. Я счастлив в Москве», – говорил Бека-Бека в мае.

К политике француз относился нейтрально и рассчитывал на чемпионство.

«Думаю, «Локомотиву» реально выиграть РПЛ в следующем сезоне. Это наша основная задача. Мы хотим выиграть золотые медали и работаем над этим. Готов ли я остаться в «Локо», несмотря на бан от УЕФА? Не придаю большого внимания политике, сфокусирован только на футболе. Я должен становиться только лучше, прогрессировать и усердно работать. Конечно, я останусь в «Локомотиве» и после этого сезона», – еще одна майская цитата игрока.

За Бека-Бека выручат 12 млн евро: «Локо» точно в плюсе – правда, в рублях выгода чуть меньше

Скорее всего, Россию Алексис все-таки покинет – но вполне за приличные деньги, и без приостановки контракта. А вот цифры у разных изданий расходятся: «Спорт-Экспресс» пишет, что «Ницца» заплатит 15 млн евро, «Матч ТВ» – про 9 млн + бонусы.

Инсайдер Иван Карпов уточняет, что «Локо» получит фиксированную выплату в размере 12 млн евро. Еще 2,5 млн московскому клубу могут достаться в качестве бонусов. Также «Локо» получит 5% от последующей продажи Бека-Бека. Журналист «Чемпионата» Андрей Панков подтвердил эти данные. Позже Фабрицио Романо рассказал о схеме 12+2.

Важная деталь от Карпова: Бека-Бека не мог сейчас воспользоваться опцией приостановки контракта, потому что он подписал с «Локомотивом» отдельное соглашение на этот счет . О такой схеме сохранения легионеров или хотя бы страховки от бесплатной потери недавно в подробном материале рассказывал Александр Дорский.

В «Ницце» о трансфере еще не высказывались. По информации французских медиа, в игроке заинтересован новый главный тренер Люсьен Фавр – вполне вероятно, что дело не в том, как Бека-Бека провел год в «Локомотиве», важнее бэкграунд: общение, которое уже было раньше, игрока в «Ницце» явно изучали давно.

Если брать только сумму трансфера, «Локо» заработал в два раза больше, чем потратил. Если вычесть зарплату за сезон (те самые 800 тысяч), плюс тоже приличный, а ведь еще бонусы и пусть небольшой, но процент с перепродажи.

Из-за курсовой разницы прибыль на бумаге в рублях скромнее: в августе 2021-го, когда игрока покупали, официальным курсом были 86,7 рубля за евро, сейчас – 59,4 рубля. Исходя из этих цифр, прибыль «Локо» – 193 млн рублей. Хотя в нынешней экономической ситуации до конца неясно, в какой валюте логичнее оценивать выгоду и как вообще проводить операции в евро с иностранными клубами.

В любом случае, если Бека-Бека действительно перейдет в «Ниццу» за 12 млн евро – это выгодная сделка для «Локо».

Фото: premierliga.ru; globallookpress.com/Hannah Wagner/dpa, Panoramic/Keystone Press Agency