РПЛ запуталась в своей же таблице. Мы расставили всех по регламенту – и вернули «Спартаку» второе место

Восстановили справедливость.

Только закончился второй тур Мир РПЛ – а к турнирной таблице уже есть вопросы. В понедельник лига выкатила одну версию после 16 матчей, во вторник утром – другую.

Изменения – в группе команд, у кого по четыре очка: РПЛ подняла «Динамо» на второе место.

Но не только там, путаница еще и с тройкой «Крылья»-«Сочи»-«Оренбург», у которых по три очка – их положение на картинках правильное, но оренбуржцы .

РПЛ пошутила сама над собой: запостила ролик, где Человек-Паук при появлении суперспособностей вдруг через очки видит что-то мутное (таблицу из понедельника), а без них – четко (новую). Присмотримся вместе с Тоби Магуайром и мы.

Знаком -🤔- в таблицах выше и дальше по тексту помечены команды и расклады, к которым есть вопросы.

Первая версия ближе к регламенту. «Спартак» должен быть вторым, «Зенит» – третьим

🤔 Обновленная таблица сразу вызвала вопросы у «Оренбурга», который с лучшей разницей мячей оказался ниже и «Крыльев», и «Сочи» в своем мини-турнире: «Точно все подсчитали? Если подсчет такой, то мы седьмые».

Сначала показалось, что в «Оренбурге» не очень внимательно изучили регламент, но мы пригляделись – похоже, документ не очень знает сама лига.

🧐 В актуальной версии регламента прописаны вот такие критерии, чтобы определить места при равенстве очков. Для текущей и итоговой таблицы они одинаковые (иногда бывают случаи, что при определении мест в текущей таблицы не учитываются личные встречи – только в итоговой; поэтому и делаем акцент на этот момент).

С регламентом расходится пояснение РПЛ при публикации новой таблицы, там говорится: «Динамо» занимает второе место, так как при равенстве очков с «Зенитом», «Спартаком», «Химками» и «Ахматом» у него лучшая разница забитых и пропущенных мячей».

🧑‍⚖️ На самом деле, если следовать регламенту, для команд с равными очками нужно раскладывать виртуальный мини-турнир, чтобы понять, кто на каком месте должен находиться. Смотрим, сколько набрали в матчах друг с другом команды, у которых по четыре очка (там были матчи «Химки» – «Зенит» и «Ахмат» – «Спартак», оба завершились 1:1):

2. «Спартак» – 1 очко

3. «Зенит» – 1 очко

4. «Химки» – 1 очко

5. «Ахмат» – 1 очко

6. «Динамо» – 0 очков (ни с кем не играло)

«Динамо» набрало меньше всех очков в личных матчах, поэтому при дальнейшем определении мест оно в любом случае должно быть ниже остальной четверки. А в этой четверке все определяется по разнице мячей и количеству забитых – и дальше все в таком порядке: «Спартак» (5-2), «Зенит» (4-1), «Химки» (4-1), «Ахмат» (3-2). За счет более результативной победы в три мяча спартаковцы тут выше всех.

Кстати, уточним, почему «Зенит» при идентичных показателях над «Химками» – потому что по итогам прошлого сезона он был выше в таблице. Это тоже отдельно подчеркнуто в регламенте, когда речь идет о текущей таблице.

Лига поступила непоследовательно в идентичных ситуациях. Вот (похоже) полностью правильная таблица

🤔 Вопросы возникали и среди команд, набравших по три очка: «Крылья», «Оренбург» и «Сочи».

🧐 Эта тройка выглядит по регламенту правильно, а вопросы «Оренбурга» справедливы. Ключевой момент: при распределении мест в этой ситуации приоритет у мини-группы, разницу мячей тоже нужно смотреть в ней, а не общую по турниру .

Сначала регламент: «Крылья» седьмые, тут все в порядке, они обыграли «Оренбург». У оренбуржцев и «Сочи» нет очков в матчах внутри этой тройки, но так как «Оренбург» проиграл «Крыльям», а сочинцы ни с кем из двоих еще не играли, у одних разница отрицательная, у других – нулевая, и это основание ставить сочинцев выше. (Тут мы и сами сначала запутались, признаем).

7. «Крылья Советов» – 3 очка

8. «Сочи» – 0 очков (ни с кем не играл, разница нулевая)

9. «Оренбург» – 0 очков (проиграл «Крыльям», разница отрицательная)

🧑‍⚖️ Лига странно подошла к идентичным ситуациям. Регламенту соответствовала первая версия таблицы РПЛ, а во второй появилась ошибка с позицией «Динамо».

Предположим, РПЛ почему-то выкинула пункт о личных встречах для текущей таблицы – почему тогда это применили только к «Динамо», но не к «Оренбургу»? В таком варианте оренбуржцы должны быть выше и «Сочи», и «Крыльев» – просто потому, что у них лучше разница.

Это – таблица РПЛ, соответствующая регламенту.

Кстати, в обновленном матч-центре Sports.ru можно найти и ее, и еще кучу новых функций, в том числе видеть xG прямо по ходу матчей.

Фото: spartak.com