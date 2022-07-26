«Володя, Володенька, слушай меня сюда. Гол забит верно». Запись ВАР-переговоров Карасева и Москалева в матче «Зенит» – «Спартак»

Москалев кричит на Джикию, Карасев подсказывает и благодарит.

Официальный канал РФС выпустил видео, где показал Суперкубок России глазами арбитров матча – Владимира Москалева, его помощников Валерия Данченко и Максима Ковалева, резервного судьи Кирилла Левникова и ВАР Сергея Карасева. Получился насыщенный экскурс в работу одной из самых скрытых сторон футбола.

После прибытия на матч судьи отправляются в раздевалку. Внутри минимум разговоров – максимальная концентрация.

Дальше арбитры идут на осмотр поля. Пристальное внимание – воротам.

За час до матча разминка – разогреваются в одно время с футболистами.

За пять минут до игры Москалев уточняет у сотрудницы РФС, как будет проходить предматчевая церемония.

Начинается игра. В первом тайме Карасев подсказывает Москалеву, что свистка не слышно – нужно делать более протяжную трель. «Я понял, Геннадич, я понял», – говорит Владимир и свистит более протяжно после фола на Вильмаре Барриосе. Карасев благодарит.

После одного из эпизодов Москалев довольно жестко пообщался с Георгием Джикией. «Давай не надо ко мне бегать, это не желтая, Гео. Я знаю, как все играют, – вы не хотите сейчас эти желтые. Мы любое касание не будем давать. И не бегай ко мне больше», – прокричал Владимир.

После гола Ивана Сергеева снова включается Карасев: «Володя, Володенька, слушай меня сюда. Гол забит верно – Кузяев выбил мяч, а Умяров наступил ему сверху, поэтому фола никакого нет. Чистая игра в мяч». «Я так и видел, спасибо, Геннадич», – отвечает Москалев.

В перерыве судьи делятся эмоциями от матча. Приходят к выводу, что игра проходит без грубости и хаоса.

Во втором тайме происходит один из самых спорных моментов в матче – возможный пенальти после фола на Антоне Зиньковском. «Володь, стоп-стоп-стоп, не начинай. Смотрим. Вратарь сносит, не играя в мяч», – вслух рассуждает Сергей. Затем между Карасевым и Москалевым происходит диалог.

– Володь, ты дал фол на Чистякове, он его в спину пронес, да?

– Да-да-да, там фол со стороны Зиньковского.

– Возобновляй игру, там есть контакт руки и спины.

В ролике показали моменты с желтыми карточками Барриосу и Шамару Николсону, а также эпизод с голом Андрея Мостового, где мог быть офсайд. После этого следует финальный свисток Москалева.

«Молодцы, молодцы, братья», – хвалит Владимир помощников после игры.

А еще судьи умеют тоже веселиться. Москалев накинул мяч на грудь Валерию Данченко и похвалил его прием: «Клаудиньо прям!»

Такого погружения в жизнь арбитров нам очень не хватало.