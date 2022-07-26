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Россия-2022
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«Володя, Володенька, слушай меня сюда. Гол забит верно». Запись ВАР-переговоров Карасева и Москалева в матче «Зенит» – «Спартак»

Далер Кузяев Далер Кузяев
Андрей Мостовой Андрей Мостовой
Дмитрий Чистяков Дмитрий Чистяков
Иван Сергеев Иван Сергеев
Шамар Николсон
Антон Зиньковский Антон Зиньковский
Георгий Джикия Георгий Джикия
Вильмар Барриос Вильмар Барриос
Валерий Данченко
Спартак Спартак
Сергей Карасев Сергей Карасев
Кирилл Левников Кирилл Левников
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Москалев кричит на Джикию, Карасев подсказывает и благодарит.

Официальный канал РФС выпустил видео, где показал Суперкубок России глазами арбитров матча – Владимира Москалева, его помощников Валерия Данченко и Максима Ковалева, резервного судьи Кирилла Левникова и ВАР Сергея Карасева. Получился насыщенный экскурс в работу одной из самых скрытых сторон футбола.

После прибытия на матч судьи отправляются в раздевалку. Внутри минимум разговоров – максимальная концентрация.

Дальше арбитры идут на осмотр поля. Пристальное внимание – воротам.

За час до матча разминка – разогреваются в одно время с футболистами.

За пять минут до игры Москалев уточняет у сотрудницы РФС, как будет проходить предматчевая церемония.

Начинается игра. В первом тайме Карасев подсказывает Москалеву, что свистка не слышно – нужно делать более протяжную трель. «Я понял, Геннадич, я понял», – говорит Владимир и свистит более протяжно после фола на Вильмаре Барриосе. Карасев благодарит.

После одного из эпизодов Москалев довольно жестко пообщался с Георгием Джикией. «Давай не надо ко мне бегать, это не желтая, Гео. Я знаю, как все играют, – вы не хотите сейчас эти желтые. Мы любое касание не будем давать. И не бегай ко мне больше», – прокричал Владимир.

После гола Ивана Сергеева снова включается Карасев: «Володя, Володенька, слушай меня сюда. Гол забит верно – Кузяев выбил мяч, а Умяров наступил ему сверху, поэтому фола никакого нет. Чистая игра в мяч». «Я так и видел, спасибо, Геннадич», – отвечает Москалев.

В перерыве судьи делятся эмоциями от матча. Приходят к выводу, что игра проходит без грубости и хаоса.

Во втором тайме происходит один из самых спорных моментов в матче – возможный пенальти после фола на Антоне Зиньковском. «Володь, стоп-стоп-стоп, не начинай. Смотрим. Вратарь сносит, не играя в мяч», – вслух рассуждает Сергей. Затем между Карасевым и Москалевым происходит диалог.

– Володь, ты дал фол на Чистякове, он его в спину пронес, да?

– Да-да-да, там фол со стороны Зиньковского.

– Возобновляй игру, там есть контакт руки и спины.

В ролике показали моменты с желтыми карточками Барриосу и Шамару Николсону, а также эпизод с голом Андрея Мостового, где мог быть офсайд. После этого следует финальный свисток Москалева.

«Молодцы, молодцы, братья», – хвалит Владимир помощников после игры.

А еще судьи умеют тоже веселиться. Москалев накинул мяч на грудь Валерию Данченко и похвалил его прием: «Клаудиньо прям!»

Такого погружения в жизнь арбитров нам очень не хватало.

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