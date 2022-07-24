ВАР без офсайдных линий – новая реальность РПЛ. Печальный пример – гол Мирзова

Осенью вернутся (может быть).

«Химки» разгромили «Пари НН» – 3:0. Началось все с гола Руденко, когда вратарь Нигматуллин поскользнулся в штрафной и отдал мяч сопернику. А вот закрепили счет хозяева благодаря достаточно спорному мячу Резиуана Мирзова.

На всех повторах кажется, что Мирзов в момент удара Долгова находится к воротам ближе вратаря (между Резиуаном и рамой только последний защитник) – это офсайд.

Судя по всему, видеоассистенты как раз и пытались понять, было ли явное положение вне игры.

«С этого сезона мы пока не пользуемся офсайдными линиями, – объяснял заминку комментатор Роман Нагучев. – Потому что меняется провайдер у Мир РПЛ. Есть ощущение, что мог и быть в офсайде Резиуан Мирзов».

Главный арбитр долго советовался с видеоассистентами, но все равно засчитал гол.

На всякий случай «Химки» потом забили третий – отличиться Долгову помогли несогласованные действия вратаря и защитников.

В РПЛ сменился провайдер ВАР – новый не чертит офсайдные линии (но это обещают исправить)

Главный поставщик технологии ВАР компания Hawk-Eye прекратила сотрудничество с РФС – не продлили соглашение, которое истекло в конце прошлого сезона.

Теперь технологии видеоповторов в РПЛ обеспечивает российский провайдер Slomo.TV. У компании есть офис в Калифорнии и подразделение в России. В руководстве Slomo.TV тоже россияне: например, технический директор – выпускник Иркутского государственного университета Игорь Витиорец.

Вот только оно не поддерживает офсайдные линии на видеоповторах – то есть определять положение вне игры придется лайнсменам. Видеоассистенты теперь вмешиваются в вопросы офсайдов гораздо реже.

«На текущий момент функционал виртуальных офсайдных линий в данном решении отсутствует. В первых турах РПЛ ВАР будет исправлять решения ассистентов только в случае очевидной ошибки, которую можно заметить без использования технологии. В спорных ситуациях ВАР будет поддерживать решение ассистента», – объясняла медиаслужба РФС по запросу «Чемпионата».

Руководитель департамента судейства РФС Павел Каманцев обещает, что скоро линии вернут:

«Офсайдные линии мы не отменили. Надеемся, что через месяц-два технология войдет в строй и будет существовать. К линиям мы уже привыкли, они будут».

В медиаслужбе РФС добавляли, что рассматривают различные варианты решения проблемы офсайдных линий – вплоть до написания собственного программного обеспечения с его последующей сертификацией.

А пока что видеоассистентам придется или доверять решению лайнсменов, или определять офсайды на глаз.