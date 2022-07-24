Оооох! Какой привоз Нигматуллина: кипер поскользнулся, а Руденко сразу же наказал

Говорил, что хочет прибавить в игре ногами.

«Химки» и «Пари НН» медленно шли к нулям, пока чудовищную ошибку не совершил Артур Нигматуллин: поскользнулся и подарил гол Александру Руденко.

Вратарь нижегородцев на 61-й минуте намеревался выбить мяч, но поскользнулся, и этим легко воспользовался Александр Руденко – 1:0 в пользу «Химок».

Этот эпизод больше похож на случайность, а не на отсутствие класса у голкипера. Хотя в октябре 2021-го Нигматуллин говорил, что хочет прибавить в игре ногами. «За границей мне нравится Тибо Куртуа, Ян Облак хороший вратарь. Смотрю в основном на высоких голкиперов. Они хорошо играют ногами – это тот компонент, в котором мне хочется прибавить. Сейчас для вратарей модно хорошо играть ногами, но все-таки самое главное – это отбивать мячи», – делился Нигматуллин.

После такого курьеза «Пари НН» посыпался: сначала получили от Мирзова, а в самом конце опять пропустили курьез. Нижегородцы несогласованно действовали в обороне: Каккоев оставил мяч Нигматуллину, а Ломовицкий здорово сыграл в прессинге и сделал ассист на Александра Долгова, который забивал почти в пустые ворота.

Для разгрома «Химкам» хватило всего полчаса.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов