У Черчесова не идет в ЛЧ: одна победа за 6 матчей. В «Спартаке» были пенальти с «Селтиком» и 1:4 от «Динамо» Киев

Станислав Черчесов потерпел первое поражение в ЛЧ с «Ференцварошем»: чемпионы Венгрии дома уступили братиславскому «Словану» (1:2) во втором квалификационном раунде.

У Черчесова-тренера достаточно скромный путь в Лиге чемпионов: выиграл лишь раз за шесть встреч.

Ниже – вспомнили каждую.

В 2007-м «Спартак» Черчесова уступил «Селтику» по пенальти

В июне 2006-го Черчесов пришел в «Спартак» спортивным директором, но по ходу сезона-2007 сменил Владимира Федотова на посту главного тренера. Черчесов вводил штрафы (за опоздания на автобус, сотовые в столовой и лишний вес), но в дебютной квалификации Лиги чемпионов это не помогло.

Тогда попался «Селтик» и оба матча закончились 1:1 (с парой голов от Романа Павлюченко) – по пенальти дальше прошли шотландцы. «Я расстроен. В обоих матчах «Спартак» играл лучше, чем «Селтик». Если бы не удаление Штранцля на 85-й минуте, шотландцы не создали бы столько шансов в овертайме, а мы бы могли решить все, не дожидаясь послематчевой лотереи», – грустил Черчесов.

В 2008-м Черчесов получил 1:4 от киевского «Динамо» и увольнение

Если в первом сезоне под руководством Черчесова «Спартак» закончил с серебром, то дальше у тренера совсем не пошло. Блекло играли в чемпионате: в 17 турах красно-белые забрали всего семь побед и разгромно влетели ЦСКА (1:5). После дерби в дубль отправились Калиниченко, Титов и Моцарт.

Добил Черчесова провал с киевским «Динамо» Юрия Семина. В квалификации Лиги чемпионов «Спартак» дома получил 1:4 – тогда особенно блистал Артем Милевский, который сделал дубль и ассист.

Черчесова отстранили от работы с командой, хотя сам он в отставку не собирался. «Я был готов работать и был полон сил», – заявил позже Черчесов. На ответный матч и.о. назначили Игоря Ледяхова – он словил от киевлян те же 1:4 с голами Милевского.

Два матча с «Тоболом» во главе «Ференцвароша» – ничья и победа

Переносимся в 2022-й. В первом отборочном раунде команде российского тренера попался скромный «Тобол» из Казахстана: сначала сыграли вничью (0:0), а в ответной встрече прошлись по сопернику катком (5:1). Так Черчесов впервые выиграл в матче ЛЧ.

«Мы хотели начать агрессивно и играть в такой футбол в течение 90 минут, что нам в значительной степени удалось. Я доволен сегодняшним выступлением, мы проанализируем увиденное и будем двигаться дальше.

Мы знаем, что «Тобол» – не самый сильный соперник, который будет у нас на пути. Мы хотим совершенствоваться дальше», – скромно отреагировал тренер.

Ответный матч «Ференцвароша» со «Слованом» пройдет 27 июля. Теперь Черчесову нужна только победа.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов; Gettyimages.ru/Epsilon; fradi.hu