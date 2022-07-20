Переживаем за Пиняева: стало плохо на тренировке. Пишут о проблемах с легким

«Крылья» опровергают информацию о реанимации.

Тревожная новость: Сергею Пиняеву из «Крыльев Советов» стало плохо на тренировке.

Что случилось?

• Севастиан Терлецкий («Спорт-Экспресс» и телеграм-канал «Крысева») описал свою версию: на тренировке «Крыльев» Пиняев упал на газон, вдохнул – и трава попала в легкое. Подробности пугали: «Говорят, даже парализовало руку», «увезли в реанимацию».

• По информации «Чемпионата», у Пиняева диагностировали пневмоторакс – обильное скопление газов или воздуха в плевральной полости, способное привести к нарушению естественной вентиляции легких и газообмена во время дыхания человека.

Чаще всего при возникновении пневмоторакса люди испытывают внезапную боль в груди. Иногда та усиливается при вдохе. В некоторых случаях становится трудно дышать, возникает кашель с болью в плече или острой болью между лопатками.

• Инсайдер Андрей Панков утверждает: «Это не может быть следствием попадания травинки . На тренировке Серёга упал, почувствовал слабость, после чего на рентгене ему был поставлен диагноз».

• Журналист РБК Грант Гетадарян в свою очередь сообщил: «Мои источники говорят, что рука у Пиняева не отнималась и реанимации не было. История не простая».

«Крылья» и клубный врач успокаивают: «Все нормально. Нормально себя чувствует»

• В комментарии «СЭ» врач «Крыльев Советов» Кюри Чачаев заверил: «Все нормально. Нормально себя чувствует. Завтра будет консилиум врачей. Все решится. Страшного ничего нет, не переживайте. Вернется в строй, не волнуйтесь».

• Появился и официальный комментарий клуба: «Во вторник Сергей Пиняев почувствовал недомогание во время тренировки. Сейчас футболист находится на обследовании. Информация о том, что Пиняева увезли с тренировки в реанимацию, а также о проблемах с рукой не соответствует действительности . Ситуация находится под контролем медицинского штаба.

Ждём скорейшего выздоровления!»

Мы тоже.

Фото: Instagram/spinyaev09