Сломанный палец и бан на полгода – болельщик «Рубина» пришел на стадион и пострадал дважды. Как так?

Странная история из Казани.

«Рубин» после 18 лет паузы вернулся в Первую лигу, обыграл в первом туре дебютанта, московскую «Родину» (2:0), благодаря дублю Джоэла Фамейе. Но самое громкое событие произошло не на поле, а на трибунах «Ак Барс Арены».

В первом тайме на секторе «Рубина» завязалась потасовка со стюардами – в результате одному из болельщиков сломали палец.

«Прибежали семь человек и скрутили, кое-как смог дышать. Задушили всего и сломали палец», – поделился впечатлениями молодой человек.

Фотофиксация тоже есть, выглядит, мягко говоря, неприятно.

Правда, в комментариях к первой новости один из наших читателей, который был на той же трибуне (мы не можем проверить информацию) написал, что мужчина был в нетрезвом виде и сам спровоцировал конфликт.

Фанату вызвали скорую, так как бригада, работающая на стадионе, не может покидать свое место. Медики уже на месте сделали укол.

Мужчину задержали сотрудники полиции, под конвоем он прокатился до больницы, где ему наложили гипс. А затем болельщика отвезли в отделение полиции и составили там протокол, вдобавок на полгода запретили посещать стадион (информация «СЭ»).

А почему вообще случилась потасовка? Как объяснил сам болельщик (кстати, он приезжает на «Рубин» из Зеленодольска, это недалеко от Казани, тоже в Татарстане, уже 10 лет), во время матча он хотел перейти на другой сектор, так как перепутал трибуну и поэтому обратился к стюарду, а его сразу попытались скрутить.

Судя по всему, путаница произошла из-за особенностей организации: отдельный вход на трибуну, куда у мужчины абонемент, был закрыт.

«Рубин» перед болельщиком извинился и пригласил в гости на клубную базу. Правда, непублично.

Леонид Слуцкий после матча поблагодарил публику: «Первая официальная игра, большое количество болельщиков. Кстати, огромное им спасибо, такая поддержка! Низкий поклон, не устаю это повторять». Наверняка в тот момент главный тренер не знал об этой истории, но обстоятельства создали сильный контраст.

Проводит ли клуб какое-ли расследование в отношении проявивших излишнее рвение стюардов (а их нанимает именно «Рубин») – неизвестно.

На трибунах 45-тысячного стадиона было 7789 человек.

Вероятно, далеко не всем захочется идти на футбол в следующий раз и радовать «Рубин» поддержкой в Первой лиге.

Фото: inkazan.ru; t.me/zimagulov; vk.com/fcrk