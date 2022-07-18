Маленький бюджет и состав из свободных агентов – не приговор для «Факела». Команда бодро вернулась в Мир РПЛ спустя 21 год

Красиво!

«Факел» вернулся в Мир РПЛ – и в первом же матче показал смелый футбол, забрав ничью в гостях с «Краснодаром» (2:2). И единственным из новичков РПЛ сдвинулся с нуля в первом туре – «Оренбург» и «Торпедо» проиграли, хотя играли дома.

•‎ «Факела» не было в РПЛ 21 год – свой последний сезон в высшем дивизионе воронежцы провели в 2001 году, когда «Краснодара» еще даже не было в проекте Сергея Галицкого.

•‎ У воронежского клуба один из самых маленьких бюджетов в этом сезоне – у «Торпедо» и «Оренбурга» около полутора миллиардов рублей, у «Факела» меньше миллиарда. Да и то – с расчетом на платежи от вещателей и спонсоров лиги.

•‎ Неудивительно, что летом «Факел» подписывал новичков свободными агентами – и почти все пришли из клубов ФНЛ. Да и вообще в нынешнем составе почти все – свободные агенты. Единственный, кого купили за деньги – Ильнур Альшин. Он уже играл за воронежский клуб в 2013-2016 годах. За него «Балтике» пришлось заплатить отступные в 6 млн рублей, иначе его не отпускали. В старом новом клубе Альшин сразу получил десятку и место в старте (и был на поле в первом туре одним из лучших).

•‎ Игроков с опытом выступления в Премьер-лиге у «Факела» немного. С «Краснодаром» на поле появились 16 человек, из них только четверо играли в элите. Вот эта великолепная четверка:

Хызыр Аппаев – 38 матчей (9 за «Крылья Советов» и 3 за «Краснодар» в 2012-м, 13 за «Арсенал» в 2016-м, 13 за «Тамбов» в 2019-м)

Алихан Шаваев – 32 матча (за «Амкар» в 2014-2017 годах)

Сергей Божин – 20 матчей (за «Крылья Советов» в 2013-м, 2016-м, 2021-м и 2022-м)

Ильнур Альшин – 1 матч (за «Тосно» в 2017-м)

Все остальные никогда не появлялись на поле в Премьер-лиге, максимум – в стыках как представители ФНЛ.

•‎ А вот у тренера Олега Василенко довольно неожиданно есть опыт работы главным в РПЛ, хоть вы этого, скорее всего, и не помните. Он отработал 14 матчей в «Урале» в 2013 году, когда екатеринбуржцы только-только выбрались в Премьер-лигу.

Василенко был ассистентом Павла Гусева, когда команда вышла из ФНЛ в РПЛ, но уже после трех туров Григорий Иванов внезапно уволил Гусева, и Василенко стал главным. 2 победы в 14 матчах привели к отставке после 17-го тура – и тогда команду принял Александр Тарханов. Кстати, Гусев – не чужой и для «Факела» человек. Именно он вывел «Факел» из Второй лиги в Первую в 2015-м и работал в клубе до 2018-го.

Помимо «Урала», Василенко тренировал минское «Динамо», «Сочи» (другой, не нынешний), «Краснодар-2», «Мордовию», литовский «Тракай», латвийский РФШ, был ассистентом в самых разных клубах – от «Анжи» и «Жемчужины» до «Балтики» и курского «Авангарда». Для него работа в «Факеле» – самая длительная в карьере, он здесь с сентября 2020-го.

•‎ Комментатор матча Тимур Журавель подарил болельщикам «Факела» новый мем после второго гола – «наглецы из Воронежа», фанаты активно форсят его в соцсетях. Кстати, о поддержке – на трибунах в Краснодаре было прекрасно слышно активных болельщиков «Факела» с их знаменитой кричалкой: «Зимой и летом, и в стужу, и в зной, всегда мы болеем за «Факел» родной!».

Фото: VK/pfcfakel