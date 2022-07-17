Лебеденко вернул себе 2004-й: снова с «Торпедо» в РПЛ. Тогда на поле были Самусевас и Опер, забивали Панов и… Гартиг!

Русский Златан.

«Торпедо» в первом тайме получило от «Сочи» два мяча и в перерыве отправило в бой ветеранов. На поле одновременно вышли 39-летний Игорь Лебеденко (не играл в РПЛ с 2017-го), 35-летний Александр Рязанцев (с 2018-го) и воспитанник ЦСКА Равиль Нетфуллин (с 2013-го!).

Все они вернулись в Премьер-лигу вместе с «Торпедо». Особенно удивительна судьба Лебеденко – воспитанника клуба и ныне самого возрастного игрока РПЛ.

Только вдумайтесь – он на полгода старше Дмитрия Сычева!

Панов, Кержаков, Аршавин – матч, после которого Лебеденко 18 лет не играл за «Торпедо» в Премьер-лиге

Сентябрь 2004 года – именно тогда Лебеденко последний раз играл за «Торпедо» в РПЛ. В Петербурге проиграли «Зениту» 1:3: в первом тайме счет открыл Панов – он тогда играл за московскую команду. Во втором дубль оформил Кержаков, а в концовке третий добавил Гартиг с паса того же Кержакова.

Лебеденко вышел на замену на 82-й минуте вместо Семшова, но исправить ситуацию не успел. Забавно, но за два года до этого Игорь именно на «Петровском» забил первые голы в профессиональной карьере – тоже после выхода на замену (тогда закончили 2:2).

В 2004-м «Торпедо» претендовало на медали – до 18 тура шли на первом месте. Благодаря фееричной игре команды Сергея Петренко, летом Семшов и Бугаев поехали со сборной России на Евро. Бугаев был в старте в двух матчах, Семшов – вышел на замену против греков.

Сергей Петренко

Игорь Семшов

Но к осени «Торпедо» уже затормозило, поэтому против «Зенита» Петржелы в Петербурге откровенно страдали. Только чудом интрига жила до 80-й минуты – до гола Лукаша Гартига.

Лукаш Гартиг

А какой состав участников матча! «Зенит» Петржелы с Кирицэ, Гораком, Флахбартом и Шкртелом в обороне и молодыми Аршавиным, Кержаковым, Власовым и Денисовым в атаке.

Алексей Бугаев и Андрей Аршавин

Александр Кержаков

Даниэл Кирицэ

У «Торпедо» в воротах играл Бородин, а в поле бегали защитник Самусевас, легендарный по меркам РПЛ пенальтист Сергей Будылин, Константин Зырянов, поигравший за сборные России и Украины Сергей Кормильцев, а также лучший бомбардир в истории сборной Эстонии Андрес Опер (наколотил 38 голов!). И это не считая Панова!

Дмитрий Бородин

Андрес Опер

Александр Панов

Мантас Самусевас

Константин Зырянов

Сергей Кормильцев

И да, Лебеденко из участников того матча – главный футбольный долгожитель. Игорь сейчас 39 лет. Для сравнения: практически ровесник Бугаев закончил карьеру в 2010-м. Денисов и Власов моложе – и тоже уже не играют несколько лет.

Олег Власов

Игорь Денисов

Кержаков, Семшов, Бородин, Зырянов уже тренируют, Опер – ассистент в сборной Эстонии, Аршавин – зам гендиректора «Зенита», а Александр Панов вообще болеет за «Спартак». Дольше всех на поле продержались Виталий Волков и Мартин Шкртел: первый закончил год назад в Казахстане в 40 лет, словацкий защитник – этим летом в «Спартаке» из Трнавы.

Мартин Шкртел Виталий Волков

Через четыре дня после матча в Петербурге руководство «Торпедо» объявило, что Лебеденко не продлил контракт с командой и зимой уйдет в «Локомотив» (к будущим чемпионам). Сергей Петренко в интервью «Советскому спорту» сказал, что ситуация никак не повлияет на игровое время Игоря.

«А каким образом она может повлиять? Лебеденко до конца сезона работает в «Торпедо» и должен играть у нас. В чем проблема-то? Все мы – профессионалы и обязаны до конца отрабатывать зарплату. Вот и все».

В том сезоне Лебеденко больше ни разу не попал в заявку «Торпедо» – и все равно залетел в список 33 лучших игроков чемпионата России. А команда, до 18 тура державшаяся на первом месте, в конце концов слетела на пятое.

Фанаты «Торпедо» не принимали Лебеденко после ухода в «Локо». Теперь все хорошо – в клубе сравнивают со Златаном и не собираются отпускать

В «Локомотиве» Лебеденко так и не прижился, после чего поменял еще много клубов: от «Сатурна», «Ростова» и «Рубина» до «Терека», «Арарата» и «Факела».

В 2019-м Лебеденко вернулся в родной клуб, но торпедовские фаны не забыли о событиях 15-летней давности, когда он ушел к принципиальным соперникам.

«Я раньше реально не знал, что фанаты «Локомотива» и «Торпедо» враждуют. Вот честно, – признавался Лебеденко. – Никто мне об этом не говорил – тогда и у «Торпедо» мало фанатов на трибуны ходило, и у «Локомотива». Меня же сначала критиковали не за переход, а за то, что я якобы что-то сказал нехорошее болельщикам. Так утверждало руководство клуба.

Хотя я ничего плохого на протяжении всей карьеры не говорил. Потом спросил как-то у фанатов: «Ну и что такого я сказал?» Уже никто и не помнил, зато стали припоминать сам факт перехода. Но если болельщики клубов так враждовали, зачем тогда «Локомотив» меня подписывал?! Не понимаю».

Доверие пришлось завоевывать с нуля, но у него все же получилось. В первом сезоне нападающий забил 6 голов в 27 матчах, во втором – 10 в 36, а в третьем – 8 в 38. Этого хватило, чтобы выиграть ФНЛ и помочь команде оформить долгожданное возвращение в Премьер-лигу.

Лебеденко говорит, что его долголетию помогает молодежь в команде: «Конкуренция со стороны молодых ребят, общение с ними. Они меня мотивируют. Это действительно серьезная конкуренция. Неважно, сколько мне лет. Общаясь с ними, чувствую себя на 25».

Каждый год форвард продлевает контракт на сезон – то же случилось и в этот раз. Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин объяснял решение так: «В Италии применительно к Ибрагимовичу обсуждают эту тему? Лебеденко для «Торпедо» еще более уникальный футболист, чем Ибрагимович. Игорь – наша живая легенда, большая личность. Его вклад в выход в РПЛ бесценен. Игорь еще не сказал последнего слова.

Получится ли у него поддерживать уровень в РПЛ? Да. Уверен, что какое-то время он обязательно отыграет. Бывают люди, чье присутствие в команде не оценить игровыми минутами. Если бы вы посмотрели, как он выглядит, как работает, и следит за собой. На сборах чаще всего он первый по многим физическим показателям. Это один из наших ведущих футболистов. Молодые ребята видят такой пример перед глазами, это уже большое дело.

Допускаю, что это не последний год для Игоря в «Торпедо»? Да. Не удивлюсь, если вы через год зададите такой же вопрос. Прошло 18 лет с тех пор, как Игорь играл в футболке «Торпедо» в Премьер-лиге. Это красивая история, согласны? Хоть фильм снимай! Но пусть еще лучше поиграет».

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко; Gettyimages.ru/Artyom Korotayev/Pressphotos, Dmitry Korotayev/Pressphotos, Nikolay Titov, Vladimir Rys/Bongarts, Alexandr Fedorov/Pressphotos; globallookpress.com/Alexander Wilf/Russian Look, Alexander Chernykh/Russian Look; fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов; ФК «Торпедо Москва»