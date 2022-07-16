Скандал в матче «Спартака» и «Ахмата». Три решения Безбородова, которые разозлили красно-белых 🤬

Рассматриваем каждое.

Матч «Спартака» и «Ахмата» наверняка останется самым скандальным в первом туре. Болельщики красно-белых недовольны сразу тремя решениями арбитра Владислава Безбородова.

Первый эпизод: удаление Рыбуса

Уже на 41-й минуте Мачей Рыбус схлопотал нелепую красную, когда столкнулся с защитником хозяев Дарко Тодоровичем. Тот перехватил мяч, поэтому Рыбус сфолил. Безбородов остановил игру и достал желтую. Но Мачей не успокоился и агрессивно выбил мяч.

Между игроками произошла стычка. Подключилось еще несколько футболистов, в том числе Георгий Джикия.

Безбородов несколько секунд стоял с желтой в руке и оценивал ситуацию. Потом подозвал игроков и показал поляку карточку.

А еще через несколько секунд наградил Рыбуса второй – удаление.

Игроки злились на судью, хотя примеров таких удалений достаточно. Роман Нагучев, например, вспомнил похожий эпизод в Бундеслиге, когда Саболча Хусти удалили за сорванную футболку и рывок в гущу болельщиков. Оба действия запрещены.

«Спартак» не отошел от момента и под конец тайма не справился с подачей углового – пропустили после точного удара головой Артема Тимофеева, воспитанника красно-белых, который провел 5 матчей в чемпионском сезоне.

Второй эпизод: возможный пенальти за игру рукой

Во втором тайме команда Абаскаля перезагрузилась. На 76-й минуте Квинси Промес обострил чуть левее вратарской, и мяч после прострела коснулся руки падавшего на газон Юрия Журавлева. Судья пенальти не поставил. Видимо, руководствовался таким объяснением из правил: «Когда игрок падает, и рука находится между телом и землей для опоры, но не вытянута вбок или вверх от тела».

Третий эпизод: грубость Гиорги Шелии

На 88-й минуте, уже при счете 1:1, Александр Соболев в прыжке влетел в Гиорги Шелию. Кипер упал и намеренно ударил соперника в голень. Безбородов посмотрел повтор, но решил не удалять вратаря хозяев. «Спартак» такого решения совсем не понял.

После матча бывший судья Игорь Федотов тоже возмущался: «Безбородов посчитал, что у удара Шелии по Соболеву, видимо, было недостаточно амплитуды. Но вообще удар или попытка удара – это прямая красная карточка. Как показали повторы, мяч был вне игры, поэтому Шелию надо было удалять за удар по Соболеву, а пенальти тут не было».

В итоге Шелия получил лишь желтую.

Скандальные 1:1. «Спартак» подаст протест в ЭСК, после матча Федун язвил: «Да никакого скандала, это обычная практика! У нас принципиальность проявляется только по отношению к «Спартаку», а так все обычно».