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В 29 лет умер воспитанник «Спартака» Александр Козлов. Он выходил в ЛЧ против «Челси» и забивал тому «Анжи»

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Оторвался тромб.

Шокирующие новости: в возрасте 29 лет умер Александр Козлов, известный по выступлениям за московский «Спартак». Причина трагедии, по информации нескольких источников, оторвавшийся тромб.

 •‎ Все случилось во время тренировки любительского клуба «Зоркий». Инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале написал: «По моим данным, Саня пришел на массаж, ему стали делать «пистолет» – разминали мышцы. Парню сразу поплохело, он упал и стал хрипеть. Попытались завести сердце, вроде получилось. Приехала скорая, но спасти Козлова не удалось. Тромб. 29 лет, не бухал. Его ещё сватали в «Броуки» (команда блогеров, выступающая в Медиалиге – прим. Sports.ru). Ну как?»

 •‎ Журналист и один из создателей «Броуков» Дмитрий Егоров сообщил: «Как говорят сейчас, в Костроме Козлов не прошёл УМО (углубленное медицинское обследование – Sports.ru). Вчера Саня говорил, что играет по 6-7 матчей за выходные иногда. Хотел совмещать вторую лигу и «Броуков». Очень любил футбол. Талант невероятный. И семью надо было кормить».

 •‎ Владелец любительской команды «Эгриси» Василий Уткин тоже подтвердил, что Козлов очень много играл: «Кстати, в минувшую субботу экс-спартаковец Козлов, который сегодня ушел из жизни, играл против «Эгриси». У него эта игра была четвертой за день. Хороший был парень, добрый. Но разумным так и не стал. Сердце не железное».

28 матчей и один гол – карьера Козлова в «Спартаке». После этого ездил по клубам и заезжал в Казахстан и Армению

Козлов дебютировал за основу «Спартака» в апреле 2010 года – тогда Александру только-только исполнилось 17 лет. В сезоне-2010 нападающий провел 12 матчей, в которых отдал одну голевую передачу. В ноябре 2010-го Козлов вышел в ЛЧ – сыграл 21 минуту с «Челси». А в августе 2011 года забил единственный гол за «Спартак» – в ворота «Анжи». Александр заменил Дмитрия Комбарова и через 18 минут после выхода на поле получил мяч от Деми де Зеува, дерзко обыграл Гаджибекова и пробил под рукой Ревишвили.

Успешной карьеры в первой команде «Спартака» не получилось – Козлов играл в основном за молодежку и «Спартак-2», а в 2012 году ненадолго съездил в аренду в «Химки». Окончательно Александр ушел из «Спартака» только в 2016 году, сыграв за пять лет 28 матчей.

Дальше были «Тосно», «Факел», казахстанский «Окжетпес», «Тюмень» и снова «Химки». В 2019 году Козлов уехал в ереванский «Арарат», а с 2020 по 2022 год играл в чемпионате Крыма. 

Подмосковный «Зоркий» стал последним клубом Александра.

Фото: spartak.com

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