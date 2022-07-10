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«Динамо» осталось без центра защиты за неделю до старта сезона. Доступны лишь два юниора с 14 матчами в РПЛ

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Денис Осокин
Саба Сазонов Саба Сазонов
Роман Евгеньев Роман Евгеньев
Иван Ордец Иван Ордец
Фабиан Бальбуэна Фабиан Бальбуэна
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Ордец, Бальбуэна и Евгеньев ушли.

В прошлом сезоне «Динамо» стало третьим в РПЛ впервые за 14 лет. Долгое время клуб был едва ли не лучшим по игре в обороне, но на финише запустил 16 голов за 4 матча. Важную роль (опустим неудачный отрезок) играл крепкий центр защиты – Бальбуэна и Ордец в первой половине сезона, а затем украинца в составе заменил Роман Евгеньев.

•‎ Иван Ордец в июле приостановил контракт с «Динамо», воспользовавшись разрешением ФИФА, и перебрался в немецкий «Бохум», который начнет второй сезон подряд в Бундеслиге.

Защитник не приостанавливал контракт с «Динамо» весной. На поле не выходил (последний матч – 12 декабря), но оставался в Москве. Его заметили на корпоративе по окончании сезона, где он (судя по всему) прощался с партнерами.

•‎ Фабиан Бальбуэна приостановил контракт, объяснив это «семейными обстоятельствами», и в ближайший год в «Динамо» не появится. Куда перейдет 30-летний парагваец – пока неизвестно. «Мы, безусловно, расстроены решением Фабиана. Но клуб был готов к возможным последствиям недавнего решения ФИФА, ведет активную работу на трансферном рынке и сделает все возможное, чтобы в том числе компенсировать эту потерю», – сказал гендиректор клуба Павел Пивоваров. 

«Это неуважение к клубам, футболистам, с которыми они играют бок о бок, и к нашему чемпионату, – заявил об уходе Ордеца и Бальбуэна экс-игрок «Динамо» Игорь Семшов. – Это еще раз говорит о том, что нужно задуматься, кого мы приглашаем, а то мы их приглашаем, а они потом в любой момент могут уехать, а своих футболистов мы как-то ругаем, обсуждаем. Лишний раз доказано, что те легионеры, которые приезжают, не всегда с чистой совестью и с теплым сердцем играют за этот клуб».

• Роман Евгеньев ушел свободным агентом, не договорившись с «Динамо» о новом контракте, хотя москвичи до последнего предлагали 23-летнему игроку новое соглашение. Из возможных вариантов продолжения карьеры – «Крылья Советов» (что неудивительно, ведь агент Евгеньева – Павел Андреев, у которого в Самаре больше 15 клиентов).

У «Динамо» вообще остались центральные защитники?

До старта чемпионата – меньше недели, а у «Динамо» осталось только два центральных защитника. Это 20-летний Саба Сазонов, перешедший прошлым летом из «Зенита» за игровой практикой, и его ровесник Александр Кутицкий, воспитанник клуба. Оба могут сыграть как в центре защиты, так и в опорной зоне.

У Сазонова всего 7 матчей в РПЛ (и 315 минут), только в трех он появился в старте, и два из них закончились поражениями. Еще он играл за «Зенит-2» и «Динамо-2» во второй лиге – суммарно 29 матчей за три сезона.

У Кутицкого в центре защиты вообще всего 1 минута в Премьер-лиге – с «Нижним Новгородом». Еще 220 минут он наиграл в опорной зоне (один раз – отбегал 90 минут). За основу появлялся и справа в защите (8 минут в Кубке со «Спартаком»), и слева – отыграл 89 минут с «Уфой».

Как раз эта пара и появилась в заключительном спарринге предсезонки с «Локомотивом» в старте. В запасе были 19-летний Денис Осокин, отыгравший 25 матчей в ФНЛ-2 в прошлом сезоне, и 18-летний Руслан Шагиахметов, профильный опорник, который появлялся в центре защиты только в Молодежной футбольной лиге (5 матчей). Больше центральных защитников у «Динамо» просто нет.

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Фото: premierliga.ru

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