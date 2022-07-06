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Зарема у психотерапевта – хлесткий анонс Суперкубка от фанатов «Зенита». Пошутили про заговор, астрологию и спартаковский цикл

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Зарема Салихова Зарема Салихова
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Канал объединения болельщиков «Зенита» «Ландскрона» опубликовал видео под названием «Сеанс». 

Это троллинг «Спартака» перед Суперкубком России. 

Разбор видео: психотерапевт напоминает Семака, очень много шуточных отсылок

По сюжету девушка (явная эксплуатация образа Заремы Салиховой) приходит на сеанс к психотерапевту, который внешне напоминает Сергея Семака. 

Поочередно обыгрываются все самые заметные темы, связанные с фигурой Салиховой.

• Заговор против «Спартака»: «Лет 20 уже. Как будто это было всегда. Они [заговорщики] себе звезд забирают. Да у них по глазам все понятно, о чем тут говорить».

• Знаменитые спартаковские циклы: «Становятся все короче».

• Выбор места проведения Суперкубка России: «Как так можно, почему нельзя в Москве, почему надо в Питере постоянно? Почему вообще Питер? Москва, Москва есть для этого».

Последнее растворяется в звонке некоего Владимира секретарше психотерапевта. Им оказывается Владимир Быстров – его имя в книге «пациентов» вместе с Игорем Р. (видимо, Рабинером), Чернявским (видимо, Глебом – его сеанс отменен), Шмурновым и Дедпулом (видимо, Артемом Дзюбой).

А девушка продолжает.

– Да наша уборщица вызывает больше интереса, чем их главные лица. Мы ведь популярнее. Вы вообще видели наши рейтинги?

– Видел. У «Дома-2» тоже рейтинги были выше, чем у «Галилео». О чем это говорит?

– Что «Дом-2» популярнее.

Дальше – про неадекватный календарь, «все ошибки против нас», «юбилей настоящий», шутки про Меркурий в пятом доме и натальные карты. «Да не бомбит у меня, не бомбит», – заканчивает речь девушка отсылкой к старому мему.

Психотерапевт предлагает групповую терапию с партнером, который во всем поддерживает девушку – очевидная отсылка к Леониду Федуну. 

«Постарайтесь не бойкотировать», – совет психотерапевта о следующих сеансах. Ближайший по времени совпадает с временем матча «Зенита» и «Спартака» в Суперкубке.

Производство такого видео может стоить 500 тысяч рублей

«Видео на канале «Ландскроны» – это дорогой продакшн, уровня топового ютуба (проекты Médium Quality) и недорогих фильмов и сериалов для онлайн-кинотеатров, – считает исполнительный продюсер студии United Sports.ru Антон Хнкоян. – Съемки такого видео – это около 10 человек на площадке и 250-400 тысяч рублей только за производство, монтаж – еще 50-100 тысяч + работа сценаристов, которую сложно оценить со стороны.

Общий бюджет видео – 350-500 тысяч рублей. Помимо денег, нужна команда профи. Если нанимать продакшн для работы под ключ, эту стоимость нужно умножить еще на 1,2».

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