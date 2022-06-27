Главное по Fan ID: нужно идти в МФЦ ради оформления, 5 стадионов будут требовать карту с 3-го тура

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ готовит болельщиков к введению Fan ID: как получить карту болельщика и где она будет нужна.

Вот главное из анонса.

Как получить Fan ID

Карта должна быть у всех участников спортивного мероприятия, зрителей, гостей, персонала и представителей СМИ.

Оформить карту можно с 4 июля 2022 года. Оформление – в электронном виде в личном кабинете на Госуслугах. Для этого нужно будет заполнить анкету и загрузить свою фотографию. Подать заявление самостоятельно могут граждане старше 14 лет. Для детей младше 14 лет оформлять карту могут их родители или законные представители в своем личном кабинете.

Дальше – МФЦ. Там необходимо подтвердить личность владельца карты.

При обращении в МФЦ сотрудники сверят фотографию, загруженную при заполнении заявления на Госуслугах. При посещении МФЦ с собой нужно иметь паспорт. Если карта оформлялась на ребенка, нужно иметь с собой свидетельство о рождении.

Иностранцы, желающие посетить матч РПЛ, ради Fan ID должны зарегистрироваться на Госуслугах. После проверки паспортных данных им следует пройти ту же процедуру, что проходят граждане РФ.

Если имеется «паспорт болельщика» для прошлых международных соревнований (например, ЧМ-2018), все равно нужно получать новый Fan ID.

«Карта болельщика оформляется один раз через Госуслуги и остается в личном кабинете. Она используется при покупке билетов и абонементов, которые автоматически появятся в личном кабинете в специальном разделе. При входе на стадион достаточно будет отсканировать QR-код выбранного билета на Госуслугах, не предъявляя никаких дополнительных документов», – рассказал замглавы Минцифры России Олег Пак.

Минцифры уточняет, что система не позволит выдать карту человеку, которому, например, суд запретил посещать соревнования из-за участия в беспорядках.

При отказе в выдаче карты заявителю придет отдельное уведомление. Повторную заявку на Fan ID можно подать только через полгода или по окончании срока, установленного судебным решением.

Где будет нужен Fan ID

Для посещения матчей РПЛ идентификация зрителей является обязательной.

На старте сезона-2022/23 карта Fan ID понадобится на стадионах в пяти городах: Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Сочи. Во всех пяти случаях первые домашние матчи состоятся только в третьем туре – именно тогда впервые увидим Fan ID в действии.

До конца 2022-го подключатся остальные города, принимающие матчи РПЛ: Москва, Санкт-Петербург, Химки, Грозный, Краснодар, Оренбург, Воронеж, Грозный.

При этом с повсеместным внедрением могут быть проблемы. Например, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о трудностях: «Органы в Минцифры наверняка планировали многие вещи еще до февраля. Вопрос в том, есть ли системы, которые могут законно работать на территории РФ».

Предполагается, что следующий финал Кубка России тоже пройдет с использованием Fan ID.

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев, Антон Денисов, Владимир Трефилов