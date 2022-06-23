Вы уже посмотрели пенальти глазами бьющего? И как вам?

Эксперимент «Матч ТВ» с показом как в фифе.

«Зенит» в первом матче Кубка PARI Премьер обыграл «Пари НН» (это новое название «Нижнего Новгорода») по пенальти, их на турнире бьют при любой ничьей.

И вот как раз 11-метровые в трансляции выглядели необычно.

Традиция – показывать с боковой точки: видно бьющего и вратаря в профиль, виден момент пересечения линии, но в лайве бывает трудно понять, куда именно прилетел удар, к тому же герои эпизода далековато. «Матч ТВ» устроил эксперимент.

Пенальти показали из-за спины бьющего, причем не сверху – как уже бывало благодаря камере-пауку – а примерно на уровне глаз игрока.

Такой ракурс уже давно используется в футбольных симуляторах.

Выходит, действительно момент глазами полевого футболиста.

Вот ролик с серией пенальти – можете оценить задумку в динамике.

Комментаторы отнеслись к эксперименту по-разному: Шнякину нравится, Генич – за традиционный показ

Новый ракурс уже обсудили комментаторы «Матча» – даже у них разные точки зрения.

Первым высказался Тимур Журавель – расписал и плюсы, и минусы эксперимента.

«Есть классический ракурс – боковой. В 90% случаев придерживаются его – на нем все видно, это привычно. Хотя не всегда понятна траектория. Есть появившийся недавно – фифашный ракурс из симулятора: сверху из-за головы бьющего. Он информативный, хорошо видно направление полета мяча, но как-то скрадывается напряженность момента.

Наш предсезонный турнир дал режиссерам простор для еще одного взгляда. Подвижная камера ставит нас на место бьющего – по сути, вы разбегаетесь вместе с игроком и видите все его глазами. Если отходить от классического ракурса, тут офигенный эффект присутствия – ради него я готов не вникать в иные нюансы пенальти», – рассуждал в своем телеграм-канале Журавель.

Дмитрий Шнякин поддержал инновации.

«Топлю за «фифашный» показ пенальти. Доводы: лучше видна техника исполнения удара, его направление; лучше видны маневры вратаря, его лицо, мимика; лучше чувствуется сила удара и (не удивляйтесь) дистанция: когда в кадре вся штрафная, трибуна и тд, все в картинке воспринимается масштабнее; лучше видны эмоции болельщиков за воротами.

Но для олдов и недовольных неплохо было бы в серию повторов вставлять классический план показа пенальти», – писал Шнякин, отвечая на пост коллеги.

А вот Константин Генич выступает за привычный ракурс: «Мне больше нравится обычный показ, когда все видно и понятно. Хотя прекрасно понимаю, что время не стоит на месте, технически можно пробовать различные варианты.

Но где угодно, только не на серии пенальти».

А как вам такой эксперимент? Вы бы хотели смотреть так пенальти чаще?

Фото: кадры трансляции «Матч! Премьер»