«Спартак» больше не бойкотирует Суперкубок. Поедут в Петербург «из уважения к болельщикам к славному прошлому»

Развязка главного скандала месяца.

Драма с Суперкубком завершена. 9 июля «Спартак» все же сыграет на «Газпром-Арене» против «Зенита».

Вот как московский клуб объяснил решение:

«Спартак» считает непрозрачной и далекой от принципов честной игры процедуру выбора Санкт-Петербурга в качестве места проведения матча за Суперкубок России. Это решение РФС вызвало справедливые вопросы у многих болельщиков и породило широкую общественную дискуссию, в ходе которой на повестке возникла тема возможного бойкота игры со стороны нашей команды.

Руководство «Спартака» с уважением и пониманием относится к возмущенному мнению тех, кто призывал в знак протеста проигнорировать матч в Петербурге. С не меньшим вниманием клуб выслушал и болельщиков, которые говорили, что нужно играть несмотря ни на что.

После выхода из отпуска свое слово сказали и футболисты: как спортсмены и профессионалы они, разумеется, готовы биться за трофей в любых условиях.

Из-за несправедливого решения РФС наш клуб оказался перед непростым выбором:

— В знак протеста пойти по пути бойкота, что нанесло бы сильнейший удар всему нашему футболу, который по известным причинам и так оказался в кризисе, а также наверняка спровоцировало бы дальнейшую несправедливость в отношении «Спартака».

Либо

— Все же пойти по пути спорта, несмотря на решение, которое противоречит принципам честной борьбы и взаимного уважения.

«Спартак» выбирает второе — из уважения к своим болельщикам, желающим приехать на игру и поддержать ребят, к самому футболу и, конечно, к нашему славному прошлому , в котором хватало тяжких испытаний. Испытаний, закалявших нашу великую команду, благодаря чему она и стала Народной. Сегодня в Тарасовке спартаковцы под руководством главного тренера Гильермо Абаскаля начали подготовку к сезону и к матчу за Суперкубок».

Напоминаем суть конфликта, если вы вдруг забыли

«Спартак» хотел сыграть на нейтральной территории (в Казани, Нижнем Новгороде или «Лужниках»), но в итоге выбрали «Газпром-Арену».

• Дюков объяснил, почему матч решили провести именно там.

Первая причина – финансовая: «Стадион «Санкт-Петербург» имеет наибольшую вместимость среди всех кандидатов: как по общему количеству зрительских мест, так и по вип-ложам и зонам гостеприимства. Маркетологи ожидают высокий спрос на билеты, а это значит, что доходы от матча будут больше. Это важно не только для РФС, но и для клубов, поскольку 70% доходов будут распределены между участниками матча. По нашей оценке, доходы от встречи в Санкт-Петербурге будут примерно в 2-3 раза больше, чем команды смогут заработать в других городах-кандидатах – около одного миллиона евро».

Вторая причина – уровень организации и безопасность: «Требования к проведению Суперкубка превышают требования проведений матчей чемпионата. Петербург готовился к проведению финала Лиги чемпионов и имеет преимущество перед стадионами в Казани и Нижнем Новгороде».

Третья причина – компенсация за отобранный финал Лиги чемпионов: «К финалу ЛЧ был подготовлен транспортно-операционный план, вопросы, связанные с логистикой. Можно говорить о наследии финала Лиги чемпионов, которые было бы правильно использовать. Мы хотим организовать качественную трансляцию. Медийная часть, звук, свет и прочее было подготовлено по высоким требованиям к финалу Лиги чемпионов. Это то, что нужно использовать. Также Газпром-арена никогда не проводила финалы и Суперкубки в отличие от Нижнего Новгорода и Казани».

Отдельно Дюков объяснил, что критерий нейтральности поля, на котором настаивал «Спартак», никогда не рассматривался. Но, возможно, будет рассматриваться в будущем.

• Когда появились первые слухи о бойкоте со стороны «Спартака» – Дюков ответил, что РФС это не пугает: «Бойкот – всегда плохо, это не лучший инструмент для каких-то решений. Если такое случится, матч не будет отменен, будем рассматривать другого участника. В данном случае нет никакого нарушения регламента. Что сейчас обсуждать? Мы не видим оснований для бойкота. Все принципы выполнены и соблюдены. Если регламент предполагает санкции в адрес клуба за бойкот Суперкубка, они будут применены. Если нет, то санкций никаких не будет».

• Но «Спартак» тогда снова намекнул на бойкот. Клуб отреагировал в соцсетях мемом. В телеграм-канале появилась запись со скриншотом из видео девочки, которая жаловалась подписчикам на то, что никто не пришел на фан-встречу с ней. На картинке видео разместили на ютуб-канале «Зенита».

«В РФС нам говорили, что они придут. Мы ждали там полчаса, никто не пришел. Мы искали там по парку, никого не было. Купили много конфет, хотели призы раздать, думали, пофотографируемся, мы наконец-то увидим наших друзей, красно-белых, а в итоге никто не пришел 😢», – подписано фото.

Зарема Салихова выступила сольно.

Она написала пост в своем блоге на Sports.ru, вот фрагмент из него: «Смешат лозунги тех, кто говорит: «Выходите и бейтесь!» Благородные лозунги во имя интересов «Зенита». У нас наивных нет. Вы хотите устроить игрища для потехи кого? Кстати, мы даже новый ролик снимать не планируем, не стоит это событие какого-либо креатива. Да и прежнее промо будет актуально еще не один год».

• Дальше новыми подробностями поделился гендиректор «Зенита» Александр Медведев – он заявил, что до финала Кубка «Спартак» не имел ничего против матча на «Газпром-Арене».

«До финала [Кубка России] ко мне при свидетелях подошли гендиректоры «Спартака» [Евгений Мележиков] и «Динамо» [Павел Пивоваров] и сказали: «Мы хотели бы сыграть в Санкт-Петербурге при условии, что вы поддержите перенос начала чемпионата». Генеральные директора получили наши официальные заверения, что мы готовы.

Но на следующий день после финала генеральный директор «Спартака» почему-то сказал, что свое предложение пока отзывает – вынужден посоветоваться с руководством. Вечером он заявил, что они категорично против проведения Суперкубка в Санкт-Петербурге. Как говорят в таких случаях, без комментариев», – сказал Медведев.

«Спартак» тогда эти слова опроверг. «Даже не хочется комментировать выдуманные отмазки. До финала Кубка России мы были сконцентрированы исключительно на решающем матче. Мне сложно представить, чтобы я подходил и просил о чем-то генерального директора «Зенита». Возможно, он слишком большого мнения. Единственный контакт по Суперкубку был после общего собрания клубов РПЛ, они предложили 16 июля в Санкт-Петербурге, но мы не согласились на такое условие, – сказал «Матч ТВ» гендиректор «Спартака» Мележиков.

В итоге москвичи все-таки сыграют за Суперкубок в Петербурге.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com, Maksim Konstantinov/Global Look Press; fc-zenit.ru; Gettyimages.ru