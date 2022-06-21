Говорят, устроиться помог Азмун.

Курбан Бердыев нашел себе новую работу – и не в России, как можно было предположить, и даже не в странах бывшего СССР. Он возглавил иранский «Трактор» из Тебриза. Более того, Бердыев сразу занял пост технического директора – видимо, чтобы полностью контролировать спортивный блок, как он любит.

В заявлении «Трактора» подчеркивают: Бердыева пригласили, чтобы привести клуб к профессиональным стандартам – в зоне его ответственности в том числе и академия. Детали контракта иранский клуб не уточняет.

По информации «Чемпионата», Курбану помог с трудоустройством его главный воспитанник – иранец Сердар Азмун.

А что это вообще за иранский «Трактор»?

Вряд ли многие вообще слышали о таком иранском клубе. Давайте зафиксируем основное.

•‎ Тебриз – город из Восточного Азербайджана (так называется провинция в Иране), где доминирует азербайджанское население. Даже гимн «Трактора» – на азербайджанском языке. А еще Тебриз – один из крупнейших городов страны: население – почти полтора миллиона человек.

•‎ «Трактор» основали при местном тракторном заводе, но позже клуб перестал от него зависеть. Команда за всю историю никогда не была чемпионом Ирана – лишь дважды выигрывала Кубок, а лучший результат в чемпионате – второе место.

•‎ Отдельная история – фанаты «Трактора». Они одни из самых шумных и активных в Иране. «Трактор» в сезоне-2009/10 установил рекорд для новичка лиги (вернулись из второго дивизиона) – благодаря средней посещаемости 57 тысяч зрителей! Арена «Саханд» вмещает почти 69 тысяч, но на топ-матчах здесь регулярно собирается вообще под 80.

Еще фаны «Трактора» периодически устраивают погромы на чужих стадионах и оскорбляют другие этнические группы – персов и курдов. В 2019-м они даже отметились политическими кричалками: поддержали военную операцию Турции против курдского меньшинства.

Где был Бердыев последние годы?

Курбан Бекиевич не работал в России с 2019-го, когда во второй раз ушел из «Рубина». После этого слухи связывали его со многими российскими клубами (и даже со сборной), но он спокойно вел «Кайрат».

Изначально его позвали советником президента и владельца клуба Кайрата Боранбаева, но уже через несколько месяцев Бердыев возглавил команду. При нем «Кайрат» стал третьим в чемпионате, хотя восемь предыдущих сезонов не опускался ниже второй строчки. В еврокубках дела пошли еще хуже. «Кайрат» набрал лишь два очка и стал последним, пропустив вперед «Базель», «Карабах» и даже скромную «Омонию».

Для самого Бердыева такой результат стал худшим за всю историю выступлений в европейских турнирах. Зато клуб выиграл Кубок Казахстана – «Кайрат» добрался до финала, где в драматичном матче с серией пенальти обыграл «Шахтер» Магомеда Адиева.

Второй сезон совсем не получился: в том числе из-за задержания Боранбаева у клуба начались проблемы. И вскоре Бердыев ушел. А уже через две недели нашел новое место работы – в «Тракторе».

Фото: instagram.com/tractorclub197; ФК «Кайрат»