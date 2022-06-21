ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2022
Блог

Бердыев – в «Тракторе» из Ирана! У клуба в азербайджанском городе безумные фанаты, а трактористам он уже не принадлежит

Курбан Бердыев Курбан Бердыев
Трактор Сази Трактор Сази
высшая лига Иран высшая лига Иран
Футбол Футбол

Говорят, устроиться помог Азмун.

Курбан Бердыев нашел себе новую работу – и не в России, как можно было предположить, и даже не в странах бывшего СССР. Он возглавил иранский «Трактор» из Тебриза. Более того, Бердыев сразу занял пост технического директора – видимо, чтобы полностью контролировать спортивный блок, как он любит.

В заявлении «Трактора» подчеркивают: Бердыева пригласили, чтобы привести клуб к профессиональным стандартам – в зоне его ответственности в том числе и академия. Детали контракта иранский клуб не уточняет.

По информации «Чемпионата», Курбану помог с трудоустройством его главный воспитанник – иранец Сердар Азмун.

А что это вообще за иранский «Трактор»?

Вряд ли многие вообще слышали о таком иранском клубе. Давайте зафиксируем основное.

•‎ Тебриз – город из Восточного Азербайджана (так называется провинция в Иране), где доминирует азербайджанское население. Даже гимн «Трактора» – на азербайджанском языке. А еще Тебриз – один из крупнейших городов страны: население – почти полтора миллиона человек.

•‎ «Трактор» основали при местном тракторном заводе, но позже клуб перестал от него зависеть. Команда за всю историю никогда не была чемпионом Ирана – лишь дважды выигрывала Кубок, а лучший результат в чемпионате – второе место.

«Нахожусь в стране под санкциями, на качество жизни это никак не влияет». Иранский спорт – в историях баскетболиста

•‎ Отдельная история – фанаты «Трактора». Они одни из самых шумных и активных в Иране. «Трактор» в сезоне-2009/10 установил рекорд для новичка лиги (вернулись из второго дивизиона) – благодаря средней посещаемости 57 тысяч зрителей! Арена «Саханд» вмещает почти 69 тысяч, но на топ-матчах здесь регулярно собирается вообще под 80.

Еще фаны «Трактора» периодически устраивают погромы на чужих стадионах и оскорбляют другие этнические группы – персов и курдов. В 2019-м они даже отметились политическими кричалками: поддержали военную операцию Турции против курдского меньшинства.

Как Иран живет без Nike и adidas? Кто одевает их клубы, а кто сделает форму на ЧМ?

Где был Бердыев последние годы?

Курбан Бекиевич не работал в России с 2019-го, когда во второй раз ушел из «Рубина». После этого слухи связывали его со многими российскими клубами (и даже со сборной), но он спокойно вел «Кайрат». 

Изначально его позвали советником президента и владельца клуба Кайрата Боранбаева, но уже через несколько месяцев Бердыев возглавил команду. При нем «Кайрат» стал третьим в чемпионате, хотя восемь предыдущих сезонов не опускался ниже второй строчки. В еврокубках дела пошли еще хуже. «Кайрат» набрал лишь два очка и стал последним, пропустив вперед «Базель», «Карабах» и даже скромную «Омонию».

Для самого Бердыева такой результат стал худшим за всю историю выступлений в европейских турнирах. Зато клуб выиграл Кубок Казахстана – «Кайрат» добрался до финала, где в драматичном матче с серией пенальти обыграл «Шахтер» Магомеда Адиева.

Второй сезон совсем не получился: в том числе из-за задержания Боранбаева у клуба начались проблемы. И вскоре Бердыев ушел. А уже через две недели нашел новое место работы – в «Тракторе».

Бердыев ушел из «Кайрата»: поработал советником президента и выиграл Кубок, но совсем не впечатлил в Европе

США и Иран могут провести на ЧМ матч мира. Страны разорвали дипотношения 40 лет назад

Фото: instagram.com/tractorclub197; ФК «Кайрат»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные